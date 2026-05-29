Σεισμός 3,9 Ρίχτερ στις Κυκλάδες

Σεισμός 3,9 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στις Κυκλάδες και συγκεκριμένα, στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Αμοργού.

Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:30, με το εστιακό βάθος να υπολογίζεται στα 13,5 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 15 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά της Αρκεσίνης Αμοργού.

