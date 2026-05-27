Η απειλή του Πούτιν: Δοκιμάζει την Ευρώπη στη γκρίζα ζώνη με τακτικές κάτω από το όριο του πολέμου

Snapshot Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματίζει τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Πούτιν, που απειλεί να επεκταθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη.

Η Ρωσία εντείνει υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη, όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης, με στόχο τη διχόνοια στη Δύση και τη διαίρεση του ΝΑΤΟ.

Η Βρετανία και η Πολωνία υπογράφουν νέα συνθήκη άμυνας και ασφάλειας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ρωσικών απειλών στην Ευρώπη.

Οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τη συνεργασία και αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, περιορίζοντας προσωρινά τις ρωσικές επιθετικές προσπάθειες.

Η στενότερη συνεργασία Ρωσίας

Κίνας και οι προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας δημιουργούν νέα γεωπολιτικά και τεχνολογικά διλήμματα για τη Βρετανία και τους συμμάχους της. Snapshot powered by AI

Καθώς η Ρωσία δεν καταφέρνει να κερδίσει έδαφος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να επιδιώκει μια ευρύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη, στοχεύοντας όλο και περισσότερο σε κρίσιμες υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού, όπως ανέφερε μία από τις υψηλόβαθμες αξιωματούχους των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Η Ρωσία εντείνει τις καθημερινές υβριδικές δραστηριότητές της εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης», δήλωσε η Αν Κιστ Μπάτλερ, διευθύντρια της GCHQ, της βρετανικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αντιμετωπίζει αυτό που η Αν Κιστ Μπάτλερ αποκάλεσε «απερίσκεπτες προσπάθειες σαμποτάζ και δολοφονίας» από το Κρεμλίνο.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, που δημοσιεύονται από τους New York Times, περιλαμβάνονται στην ετήσια ομιλία που εκφωνήσει η Κιστ Μπάτλερ το απόγευμα της Τετάρτης στο Bletchley Park, όπου οι Βρετανοί αποκρυπτογράφοι αποκωδικοποιούσαν κάποτε τα εχθρικά σήματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, οι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών εργάζονται σε κέντρα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συλλέγοντας ηλεκτρονικά υποκλαπέντα μηνύματα και προσπαθώντας να παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους που επιδεικνύουν «όλο και πιο θρασύτατη συμπεριφορά», όπως ανέφερε η Αν Κιστ Μπάτλερ.

Τα σχόλιά της έρχονται σε μια ρευστή περίοδο για τον πλανήτη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχώς κλονίζει τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ — έναν κεντρικό παράγοντα ελέγχου της επιθετικότητας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι υβριδικές τακτικές επίθεσης της Μόσχας

Η Βρετανίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι η υπηρεσία της επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής και, ειδικότερα, των υβριδικών απειλών στις οποίες έχει καταφύγει ο Ρώσος πρόεδρος για να τρομοκρατήσει την Ευρώπη, με στόχο να διαιρέσει το ΝΑΤΟ και να σπείρει τη διχόνοια στη Δύση. Οι υβριδικές τακτικές περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, δολοφονίες και εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των οικονομιών και των θεσμών των χωρών.

Μεταξύ των επιθετικών ενεργειών για τις οποίες οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία συγκαταλέγονται η αποστολή σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η τοποθέτηση εκρηκτικών σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία, η παρεμβολή σε συστήματα αεροναυτιλίας πάνω από τη Σουηδία, η παραβίαση συστημάτων ενός φράγματος στη Νορβηγία, καθώς και η συνωμοσία για την τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε αεροσκάφη.

Λιθουανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πρόσφατα τη σύλληψη εννέα ατόμων που κατηγορούνται για τη συνωμοσία που περιελάμβανε δολοφονίες και δολιοφθορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατόπιν εντολής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της G.R.U.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες του Βλαντίμιρ Πούτιν να διασπάσει τη Δύση δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν σημαντική πρόοδο, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις δαπάνες για την άμυνα και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ τους.

«Καθώς παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, ο Πούτιν υποχωρεί στο πεδίο της μάχης», δήλωσε η Κιστ Μπάτλερ στις παρατηρήσεις της.

Την Τετάρτη, η Βρετανία επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα συνθήκη άμυνας και ασφάλειας με την Πολωνία, ενόψει των αυξανόμενων εχθρικών απειλών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ σχεδίαζε να μεταβεί στο Λονδίνο για την υπογραφή της.

«Αυτή η συνθήκη αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα προόδου στις σχέσεις μας με την Πολωνία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εδώ και μια γενιά, επιτρέποντάς μας να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια που μπορεί να είναι λιγότερο ορατές αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνες, και η συλλογική μας προσπάθεια θα διατηρήσει τις χώρες μας ασφαλείς για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν. Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σηματοδοτεί το τέλος των φιλοδοξιών του Πούτιν

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την επιθετικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν και την άρνησή του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί ο στρατός του.

Πολλοί από τους αξιωματούχους πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σηματοδοτεί το τέλος των φιλοδοξιών του Πούτιν και ότι κάποια μέρα θα απειλήσει την ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Ρώσος ηγέτης έχει συγκρίνει τον εαυτό του με τον τσάρο Πέτρο τον Μέγα που επέκτεινε σημαντικά την ρωσική αυτοκρατορία.

Τον Δεκέμβριο, η Μπλέιζ Μετρεβέλι επικεφαλής της MI-6, της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας, επανέλαβε παρόμοιες προειδοποιήσεις σχετικά με τη Ρωσία. Το τμήμα της Μετρεβέλι ειδικεύεται στην πρόσληψη πρακτόρων, ενώ η υπηρεσία GCHQ χειρίζεται τα σήματα της κατασκοπείας.

«Όλοι μας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την απειλή μιας επιθετικής, επεκτατικής και ρεβιζιονιστικής Ρωσίας, που επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία και να παρενοχλήσει το ΝΑΤΟ», δήλωσε η Μετρεβέλι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «μας δοκιμάζει στη γκρίζα ζώνη με τακτικές που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το όριο του πολέμου».

Στην ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης νωρίτερα αυτό το μήνα στη Μόσχα, μια εκδήλωση που τιμά τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κ. Πούτιν χαρακτήρισε τον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας «δίκαιο» και δήλωσε ότι η Ουκρανία οπλίζεται και υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ.

Στην επικείμενη ομιλία της, η Κιστ Μπάτλερ θα αναφερθεί επίσης ειδικά στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι η χώρα αποτελεί πλέον μια υπερδύναμη στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, διαθέτοντας εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών, κυβερνοασφάλειας και στρατιωτικές υπηρεσίες. Πράγματι, η Κίνα έχει εξαπολύσει εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία γνωστή ως «Salt Typhoon», η οποία είχε ως στόχο περισσότερες από 80 χώρες.

Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν γίνει πιο στενές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς επιδιώκουν να συμμαχήσουν εναντίον της Δύσης, μία ακόμη ανησυχητική τάση για τη Βρετανία και τους συμμάχους της.

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν με ταχύ ρυθμό, η Κιστ Μπάτλερ δήλωσε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής λόγω αυτής της «νέας εποχής ριζικής αβεβαιότητας, αμφισβητούμενης γεωπολιτικής και ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας». Πρόσθεσε ότι η Βρετανία και οι σύμμαχοί της πρέπει να διατηρήσουν ό,τι απομένει από το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα.