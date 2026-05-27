Η απειλή του Πούτιν: Δοκιμάζει την Ευρώπη στη γκρίζα ζώνη με τακτικές κάτω από το όριο του πολέμου

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σηματοδοτεί το τέλος των φιλοδοξιών του Πούτιν, ο οποίος κάποια στιγμή θα απειλήσει και την ηπειρωτική Ευρώπη, σύμφωνα με αξιωματούχους ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών     

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Η απειλή του Πούτιν: Δοκιμάζει την Ευρώπη στη γκρίζα ζώνη με τακτικές κάτω από το όριο του πολέμου
AP
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν τερματίζει τις επεκτατικές φιλοδοξίες του Πούτιν, που απειλεί να επεκταθεί στην ηπειρωτική Ευρώπη.
  • Η Ρωσία εντείνει υβριδικές επιθέσεις στην Ευρώπη, όπως κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και εκστρατείες παραπληροφόρησης, με στόχο τη διχόνοια στη Δύση και τη διαίρεση του ΝΑΤΟ.
  • Η Βρετανία και η Πολωνία υπογράφουν νέα συνθήκη άμυνας και ασφάλειας για την αντιμετώπιση των αυξανόμενων ρωσικών απειλών στην Ευρώπη.
  • Οι ευρωπαϊκές χώρες ενισχύουν τη συνεργασία και αυξάνουν τις αμυντικές δαπάνες, περιορίζοντας προσωρινά τις ρωσικές επιθετικές προσπάθειες.
  • Η στενότερη συνεργασία Ρωσίας
  • Κίνας και οι προκλήσεις στον τομέα της τεχνολογίας και κυβερνοασφάλειας δημιουργούν νέα γεωπολιτικά και τεχνολογικά διλήμματα για τη Βρετανία και τους συμμάχους της.
Snapshot powered by AI

Καθώς η Ρωσία δεν καταφέρνει να κερδίσει έδαφος στον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν φαίνεται να επιδιώκει μια ευρύτερη σύγκρουση στην Ευρώπη, στοχεύοντας όλο και περισσότερο σε κρίσιμες υποδομές και αλυσίδες εφοδιασμού, όπως ανέφερε μία από τις υψηλόβαθμες αξιωματούχους των βρετανικών μυστικών υπηρεσιών.

«Η Ρωσία εντείνει τις καθημερινές υβριδικές δραστηριότητές της εναντίον του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης», δήλωσε η Αν Κιστ Μπάτλερ, διευθύντρια της GCHQ, της βρετανικής υπηρεσίας ηλεκτρονικής παρακολούθησης. Η συγκεκριμένη υπηρεσία αντιμετωπίζει αυτό που η Αν Κιστ Μπάτλερ αποκάλεσε «απερίσκεπτες προσπάθειες σαμποτάζ και δολοφονίας» από το Κρεμλίνο.

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις, που δημοσιεύονται από τους New York Times, περιλαμβάνονται στην ετήσια ομιλία που εκφωνήσει η Κιστ Μπάτλερ το απόγευμα της Τετάρτης στο Bletchley Park, όπου οι Βρετανοί αποκρυπτογράφοι αποκωδικοποιούσαν κάποτε τα εχθρικά σήματα κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Σήμερα, οι υπάλληλοι των μυστικών υπηρεσιών εργάζονται σε κέντρα σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, συλλέγοντας ηλεκτρονικά υποκλαπέντα μηνύματα και προσπαθώντας να παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τους αντιπάλους που επιδεικνύουν «όλο και πιο θρασύτατη συμπεριφορά», όπως ανέφερε η Αν Κιστ Μπάτλερ.

Τα σχόλιά της έρχονται σε μια ρευστή περίοδο για τον πλανήτη, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία βρίσκεται στον πέμπτο χρόνο του, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία και ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχώς κλονίζει τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ — έναν κεντρικό παράγοντα ελέγχου της επιθετικότητας του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Βλαντίμιρ Πούτιν

Οι υβριδικές τακτικές επίθεσης της Μόσχας

Η Βρετανίδα αξιωματούχος σημείωσε ότι η υπηρεσία της επικεντρώνεται στην αντιμετώπιση της ρωσικής απειλής και, ειδικότερα, των υβριδικών απειλών στις οποίες έχει καταφύγει ο Ρώσος πρόεδρος για να τρομοκρατήσει την Ευρώπη, με στόχο να διαιρέσει το ΝΑΤΟ και να σπείρει τη διχόνοια στη Δύση. Οι υβριδικές τακτικές περιλαμβάνουν κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές, δολοφονίες και εκστρατείες παραπληροφόρησης που αποσκοπούν στην αποσταθεροποίηση των οικονομιών και των θεσμών των χωρών.

Μεταξύ των επιθετικών ενεργειών για τις οποίες οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία συγκαταλέγονται η αποστολή σμήνους μη επανδρωμένων αεροσκαφών και η τοποθέτηση εκρηκτικών σε σιδηροδρομική γραμμή στην Πολωνία, η παρεμβολή σε συστήματα αεροναυτιλίας πάνω από τη Σουηδία, η παραβίαση συστημάτων ενός φράγματος στη Νορβηγία, καθώς και η συνωμοσία για την τοποθέτηση εμπρηστικών μηχανισμών σε αεροσκάφη.

Λιθουανοί αξιωματούχοι ανακοίνωσαν πρόσφατα τη σύλληψη εννέα ατόμων που κατηγορούνται για τη συνωμοσία που περιελάμβανε δολοφονίες και δολιοφθορές σε ολόκληρη την Ευρώπη, κατόπιν εντολής της ρωσικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, της G.R.U.

Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες του Βλαντίμιρ Πούτιν να διασπάσει τη Δύση δεν έχουν καταφέρει να σημειώσουν σημαντική πρόοδο, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν τις δαπάνες για την άμυνα και ενισχύουν τη συνεργασία μεταξύ τους.

«Καθώς παραμένουμε σταθεροί στην υποστήριξή μας προς την Ουκρανία, ο Πούτιν υποχωρεί στο πεδίο της μάχης», δήλωσε η Κιστ Μπάτλερ στις παρατηρήσεις της.

Την Τετάρτη, η Βρετανία επρόκειτο να ανακοινώσει μια νέα συνθήκη άμυνας και ασφάλειας με την Πολωνία, ενόψει των αυξανόμενων εχθρικών απειλών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ σχεδίαζε να μεταβεί στο Λονδίνο για την υπογραφή της.

«Αυτή η συνθήκη αποτελεί το μεγαλύτερο βήμα προόδου στις σχέσεις μας με την Πολωνία στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας εδώ και μια γενιά, επιτρέποντάς μας να αντιμετωπίσουμε σύγχρονες απειλές για την ασφάλεια που μπορεί να είναι λιγότερο ορατές αλλά όχι λιγότερο επικίνδυνες, και η συλλογική μας προσπάθεια θα διατηρήσει τις χώρες μας ασφαλείς για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ σε ανακοίνωσή του.

Russia Putin

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo μέσω AP

Ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σηματοδοτεί το τέλος των φιλοδοξιών του Πούτιν

Αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών σε όλη την Ευρώπη εκφράζουν βαθιά ανησυχία για την επιθετικότητα του Βλαντίμιρ Πούτιν και την άρνησή του να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, παρά τις τεράστιες απώλειες που έχει υποστεί ο στρατός του.

Πολλοί από τους αξιωματούχους πιστεύουν ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν σηματοδοτεί το τέλος των φιλοδοξιών του Πούτιν και ότι κάποια μέρα θα απειλήσει την ηπειρωτική Ευρώπη. Ο Ρώσος ηγέτης έχει συγκρίνει τον εαυτό του με τον τσάρο Πέτρο τον Μέγα που επέκτεινε σημαντικά την ρωσική αυτοκρατορία.

Τον Δεκέμβριο, η Μπλέιζ Μετρεβέλι επικεφαλής της MI-6, της βρετανικής υπηρεσίας εξωτερικής κατασκοπείας, επανέλαβε παρόμοιες προειδοποιήσεις σχετικά με τη Ρωσία. Το τμήμα της Μετρεβέλι ειδικεύεται στην πρόσληψη πρακτόρων, ενώ η υπηρεσία GCHQ χειρίζεται τα σήματα της κατασκοπείας.

«Όλοι μας συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε την απειλή μιας επιθετικής, επεκτατικής και ρεβιζιονιστικής Ρωσίας, που επιδιώκει να υποτάξει την Ουκρανία και να παρενοχλήσει το ΝΑΤΟ», δήλωσε η Μετρεβέλι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία «μας δοκιμάζει στη γκρίζα ζώνη με τακτικές που βρίσκονται ακριβώς κάτω από το όριο του πολέμου».

Στην ετήσια παρέλαση της Ημέρας της Νίκης νωρίτερα αυτό το μήνα στη Μόσχα, μια εκδήλωση που τιμά τη σοβιετική νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, ο κ. Πούτιν χαρακτήρισε τον πόλεμο του εναντίον της Ουκρανίας «δίκαιο» και δήλωσε ότι η Ουκρανία οπλίζεται και υποστηρίζεται από το ΝΑΤΟ.

Στην επικείμενη ομιλία της, η Κιστ Μπάτλερ θα αναφερθεί επίσης ειδικά στην Κίνα, επισημαίνοντας ότι η χώρα αποτελεί πλέον μια υπερδύναμη στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολογίας, διαθέτοντας εξελιγμένες υπηρεσίες πληροφοριών, κυβερνοασφάλειας και στρατιωτικές υπηρεσίες. Πράγματι, η Κίνα έχει εξαπολύσει εκτεταμένες κυβερνοεπιθέσεις, μεταξύ των οποίων και μία γνωστή ως «Salt Typhoon», η οποία είχε ως στόχο περισσότερες από 80 χώρες.

Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας έχουν γίνει πιο στενές από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς επιδιώκουν να συμμαχήσουν εναντίον της Δύσης, μία ακόμη ανησυχητική τάση για τη Βρετανία και τους συμμάχους της.

Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις προχωρούν με ταχύ ρυθμό, η Κιστ Μπάτλερ δήλωσε ότι η Βρετανία βρίσκεται σε ένα σημείο καμπής λόγω αυτής της «νέας εποχής ριζικής αβεβαιότητας, αμφισβητούμενης γεωπολιτικής και ταχέως μεταβαλλόμενης τεχνολογίας». Πρόσθεσε ότι η Βρετανία και οι σύμμαχοί της πρέπει να διατηρήσουν ό,τι απομένει από το τεχνολογικό τους πλεονέκτημα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:16ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία με νεκρό 10χρονο στις Σέρρες: Εξετάζεται το σενάριο ηλεκτροπληξίας - Σήμερα οι απαντήσεις

07:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Μητσοτάκης ακουμπά στην κοινωνία και παίρνει πάνω του τη μάχη του 2027

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

06:59ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Χτυπήθηκε από ρεύμα ο 10χρονος - Βρέθηκε καλώδιο ρευματοκλοπής στο αρδευτικό κανάλι

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (28/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:46ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 28 Μαΐου

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

06:40ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR – ΠΑΟΚ: Επιστρέφει «σπίτι» του, αρχίζουν οι ημιτελικοί

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:10ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με την καθιερωμένη απογευματινή αστάθεια η Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι του Αγίου Πνεύματος

05:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (56η κλήρωση)

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14LIFESTYLE

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 28 Μαΐου

04:50ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Πέμπτη 28 Μαΐου

04:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα: Ανταλλαγή πυρών στο Ορμούζ μετά από επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικανικό τάνκερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:42ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

19:16LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Σύσσωμη η τοπική κοινωνία του Ευηνοχωρίου Αιτωλοακαρνανίας στην ταφή της - Εικόνες

08:00ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

07:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ποιοι είναι οι ένοπλοι που άνοιξαν πυρ στην καρδιά της Πατησίων

21:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πυροβολισμοί στην Πατησίων: Αυτοί είναι οι δράστες με το βαρύ ποινικό παρελθόν πίσω από την ένοπλη επίθεση

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στη δίκη των Τεμπών: «Δεν ντράπηκες, δικηγόρε, να χρησιμοποιήσεις το παιδί;»

06:49ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο με ασθένεια «χτύπησε» πεζοπόρους - Άγνωστο πως έγινε η μετάδοση πάνω στο βουνό

06:24ΚΟΣΜΟΣ

Νύχτα έντασης στο Ορμούζ: Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικά drones – Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι επιτέθηκε σε αμερικανικό τάνκερ – Συναγερμός για πυραυλική επίθεση στο Κουβέιτ

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Την χτυπούσε στο κεφάλι στη μέση του δρόμου – Περαστικοί «έκοψαν» τον δρόμο σε περιπολικό

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 28 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Το χαρτονόμισμα των 0 ευρώ υπάρχει και έχει τιμή - Δείτε πού μπορείτε να το βρείτε

06:44ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην σύμβουλος της CIA: Ισχυρισμοί για 4 «εξωγήινες φυλές» και μυστήριο με ερευνητή UFO

20:05LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: «Καλώς το αστέρι του ουρανού» - Ανατρίχιασε ο σπαραγμός της μητέρας της

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Δύο συλλήψεις για τον θάνατο 10χρονου, μετά από πτώση σε αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Matthew Boyle του Breitbart στο Newsbomb: «Η Ελλάδα θα μπει σε χρυσή εποχή - Οι Βρυξέλλες πρέπει να κοιτούν προς την Αθήνα» - Ο Βανς θέλει να πάει στο Άγιο Όρος

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

06:52LIFESTYLE

Τα πάνω κάτω στην πρωινή ζώνη – Η «γκρίνια» για τα λεφτά, η νέα εποχή στο STAR και οι ήρεμες δυνάμεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ