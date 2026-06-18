Χαλκιδική: Νεκρή για πάνω από 20 ημέρες η 83χρονη μέσα στο σπίτι της

Snapshot Μία 83χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της στη Νικήτη Χαλκιδικής το μεσημέρι της 18ης Ιουνίου.

Η ιατροδικαστική πρώτη εκτίμηση δεν δείχνει ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ αναμένεται νεκροψία

νεκροτομή.

Υπολογίζεται ότι η ηλικιωμένη ήταν νεκρή για πάνω από 20 ημέρες πριν τον εντοπισμό της.

Η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από την κόρη της ηλικιωμένης περίπου στις 14:15 της ημέρας του εντοπισμού.

Η 83χρονη βρέθηκε γυμνή μέσα στο σπίτι της. Snapshot powered by AI

Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην περιοχής της Νικήτης στη Χαλκιδική βρέθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (18/6) μία 83χρονη γυναίκα.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, η ηλικιωμένη, σύμφωνα με την πρώτη εικόνα που έδωσε ιατροδικαστής που μετέβη στο σπίτι, δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας ενώ αναμένεται να ακολουθήσει νεκροψία – νεκροτομή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εκτιμάται ότι η 83χρονη ήταν νεκρή για πάνω από 20 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η ΕΛΑΣ ενημερώθηκε από την κόρη της ηλικιωμένης περίπου στις 14:15 για το τραγικό συμβάν. Αξίζε να σημειωθεί ότι η 83χρονη φέρεται να βρέθηκε γυμνή στο εσωτερικό του σπιτιού.

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