Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει την περιοδεία του - «Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα»

Snapshot Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου ακυρώνει το υπόλοιπο πρόγραμμα της καλοκαιρινής του περιοδείας λόγω προβλήματος υγείας.

Ο τραγουδιστής πάσχει από επίμονη πνευμονία που τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά τις συναυλίες του.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω ανάρτησης στο Facebook από τον ίδιο.

Ο καλλιτέχνης υποσχέθηκε ότι σύντομα θα επανέλθει με εμφανίσεις σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ και θέατρα. Snapshot powered by AI

Την ακύρωση του υπόλοιπου προγράμματος των καλοκαιρινών του συναυλιών ανακοίνωσε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ενημερώνοντας τους θαυμαστές του πως ένα πρόβλημα υγείας που τον ταλαιπωρεί εδώ και αρκετό διάστημα δεν του επιτρέπει να συνεχίσει τις εμφανίσεις του.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε γνωστή την απόφασή του μέσα από ανάρτησή του στο Facebook, εξηγώντας πως μια επίμονη πνευμονία έχει επηρεάσει την κατάστασή του και τον αναγκάζει να διακόψει προσωρινά την καλοκαιρινή του περιοδεία.

«Δυστυχώς μία επίμονη πνευμονία που με ταλαιπωρεί αρκετό καιρό δεν μου επιτρέπει να συνεχίσω το πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου θέλησε, παράλληλα, να στείλει ένα μήνυμα στους ανθρώπους που τον ακολουθούν και τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, αφήνοντας ανοιχτό το ραντεβού για το επόμενο διάστημα.

«Υπόσχομαι ότι θα τα πούμε σύντομα από κοντά σε πλατείες, γήπεδα, φεστιβάλ, θέατρα και στους δρόμους. Βασίλης», ανέφερε στην ανάρτησή του.