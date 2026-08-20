Πέθανε στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης- Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

Snapshot Ο Στάθης Παρχαρίδης, σημαντική μορφή της ποντιακής μουσικής, πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 19 Αυγούστου 2026.

Είχε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στη μουσική, με σημαντική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, προβάλλοντας την ποντιακή παράδοση.

Κυκλοφόρησε προσωπικά CD και συνεργάστηκε σε δισκογραφικές παραγωγές άλλων καλλιτεχνών της ποντιακής μουσικής.

Εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος και δάσκαλος λύρας, μεταφέροντας την παράδοση στις νεότερες γενιές, ενώ ο γιος του συνεχίζει την οικογενειακή μουσική πορεία. Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Παρχαρίδης, μία από τις ξεχωριστές μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι, τη λύρα και τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς των Ποντίων.

Ο Στάθης Παρχαρίδης πέθανε στις 19 Αυγούστου 2026, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στα μουσικά δρώμενα. Η πορεία του συνδέθηκε όχι μόνο με τις μεγάλες ποντιακές μουσικές σκηνές, αλλά και με τη διδασκαλία, τη χορωδιακή δράση και την προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσει την ποντιακή παράδοση στις νεότερες γενιές.

Η καταγωγή και τα πρώτα χρόνια

Ο Στάθης Παρχαρίδης γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, δύο κατεξοχήν ποντιακά προσφυγικά χωριά. Η οικογένειά του είχε επίσης ρίζες στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας και συγκεκριμένα στο Καπίκιοϊ της Ματσούκας.

Η σχέση του με τη μουσική ήταν βαθιά οικογενειακή υπόθεση. Η παράδοση ξεκινούσε από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), και συνεχίστηκε από τον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, αλλά και τον θείο του, Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα).

Ο ίδιος ξεκίνησε να ασχολείται με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Η πορεία στο ποντιακό τραγούδι

Με τα χρόνια, ο Στάθης Παρχαρίδης εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστά ονόματα της γενιάς του, αποκτώντας σταθερή παρουσία στα ποντιακά μουσικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στην καλλιτεχνική του πορεία εμφανίστηκε σε χώρους όπως τα «Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’» και «Ζιλ», ενώ συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων και χοροεσπερίδων σε όλη την Ελλάδα.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε όμως στα ελληνικά σύνορα. Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε εμφανίσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, μεταφέροντας το ποντιακό τραγούδι και σε κοινότητες του εξωτερικού.

Παράλληλα, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συμβάλλοντας στην προβολή και τη διάδοση της ποντιακής μουσικής.

Ο Στάθης Παρχαρίδης άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη δισκογραφία της ποντιακής μουσικής. Σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία VASIPAP κυκλοφόρησε τα CD «Το γεσιρόπον», «Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη» και «Φεγγιτοβέρ’».

Παράλληλα, συμμετείχε σε δισκογραφικές παραγωγές άλλων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι δουλειές «Σην πλατείαν χορεύ’νε» και «Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Συλλόγου Ποντίων Ροδόπης

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στάθη Παρχαρίδη εξέφρασε και ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα».

Σε συλλυπητήριο μήνυμα που εξέδωσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, ο σύλλογος αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στον χώρο του τραγουδιού θα μείνουν αξέχαστες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».

Η αγάπη του για την παράδοση και οι νεότερες γενιές

Η προσφορά του Στάθη Παρχαρίδη δεν περιορίστηκε στη σκηνή και τη δισκογραφία. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε συλλόγους και ομίλους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση και τον συντονισμό μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη θέση στη δράση του είχε και η διδασκαλία της ποντιακής παραδοσιακής λύρας. Μέσα από τα μαθήματά του, μετέφερε τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας στη συνέχεια μιας παράδοσης που είχε παραλάβει ο ίδιος από την οικογένειά του.

Τη δική του πορεία στο ποντιακό τραγούδι ακολούθησε και ο γιος του, Αναστάσιος Παρχαρίδης, συνεχίζοντας την οικογενειακή μουσική παράδοση.