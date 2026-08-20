Πέθανε στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης- Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

Ο καλλιτέχνης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι και την παράδοση

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου, Επιμέλεια

Πέθανε στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης- Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Στάθης Παρχαρίδης, σημαντική μορφή της ποντιακής μουσικής, πέθανε σε ηλικία 59 ετών στις 19 Αυγούστου 2026.
  • Είχε σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στη μουσική, με σημαντική δράση στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • Συμμετείχε σε πολλές εκδηλώσεις, τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, προβάλλοντας την ποντιακή παράδοση.
  • Κυκλοφόρησε προσωπικά CD και συνεργάστηκε σε δισκογραφικές παραγωγές άλλων καλλιτεχνών της ποντιακής μουσικής.
  • Εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος και δάσκαλος λύρας, μεταφέροντας την παράδοση στις νεότερες γενιές, ενώ ο γιος του συνεχίζει την οικογενειακή μουσική πορεία.
Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 59 ετών έφυγε από τη ζωή ο Στάθης Παρχαρίδης, μία από τις ξεχωριστές μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Ο τραγουδιστής άφησε πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή, αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι, τη λύρα και τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς των Ποντίων.

Ο Στάθης Παρχαρίδης πέθανε στις 19 Αυγούστου 2026, έχοντας συμπληρώσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στα μουσικά δρώμενα. Η πορεία του συνδέθηκε όχι μόνο με τις μεγάλες ποντιακές μουσικές σκηνές, αλλά και με τη διδασκαλία, τη χορωδιακή δράση και την προσπάθεια να μεταλαμπαδεύσει την ποντιακή παράδοση στις νεότερες γενιές.

Η καταγωγή και τα πρώτα χρόνια

Ο Στάθης Παρχαρίδης γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον όπου η ποντιακή παράδοση αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας.

Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, δύο κατεξοχήν ποντιακά προσφυγικά χωριά. Η οικογένειά του είχε επίσης ρίζες στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας και συγκεκριμένα στο Καπίκιοϊ της Ματσούκας.

Η σχέση του με τη μουσική ήταν βαθιά οικογενειακή υπόθεση. Η παράδοση ξεκινούσε από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη (Γραντζά), και συνεχίστηκε από τον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, αλλά και τον θείο του, Χρήστο Παρχαρίδη (Τσαφέτα).

Ο ίδιος ξεκίνησε να ασχολείται με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Η πορεία στο ποντιακό τραγούδι

Με τα χρόνια, ο Στάθης Παρχαρίδης εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστά ονόματα της γενιάς του, αποκτώντας σταθερή παρουσία στα ποντιακά μουσικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Στην καλλιτεχνική του πορεία εμφανίστηκε σε χώρους όπως τα «Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’» και «Ζιλ», ενώ συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων και χοροεσπερίδων σε όλη την Ελλάδα.

Η παρουσία του δεν περιορίστηκε όμως στα ελληνικά σύνορα. Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε εμφανίσεις στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία, μεταφέροντας το ποντιακό τραγούδι και σε κοινότητες του εξωτερικού.

Παράλληλα, συμμετείχε σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, συμβάλλοντας στην προβολή και τη διάδοση της ποντιακής μουσικής.

Ο Στάθης Παρχαρίδης άφησε το δικό του αποτύπωμα και στη δισκογραφία της ποντιακής μουσικής. Σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία VASIPAP κυκλοφόρησε τα CD «Το γεσιρόπον», «Μια βραδιά με τον Στάθη Παρχαρίδη» και «Φεγγιτοβέρ’».

Παράλληλα, συμμετείχε σε δισκογραφικές παραγωγές άλλων καλλιτεχνών, μεταξύ των οποίων οι δουλειές «Σην πλατείαν χορεύ’νε» και «Κωφά ας έσαν τ’ ωτία μ’».

Το συλλυπητήριο μήνυμα του Συλλόγου Ποντίων Ροδόπης

Τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια του Στάθη Παρχαρίδη εξέφρασε και ο Σύλλογος Ποντίων Ν. Ροδόπης «Η Τραπεζούντα».

Σε συλλυπητήριο μήνυμα που εξέδωσε εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών του, ο σύλλογος αναφέρει:

«Με βαθιά θλίψη πληροφορηθήκαμε την απώλεια του αγαπημένου τραγουδιστή Στάθη Παρχαρίδη.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου και των μελών μας, εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια, στους οικείους και στους συνεργάτες του. Η παρουσία και η προσφορά του στον χώρο του τραγουδιού θα μείνουν αξέχαστες.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

Καλό του ταξίδι και καλό παράδεισο».

Η αγάπη του για την παράδοση και οι νεότερες γενιές

Η προσφορά του Στάθη Παρχαρίδη δεν περιορίστηκε στη σκηνή και τη δισκογραφία. Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, εργάστηκε ως χοροδιδάσκαλος και χοράρχης σε συλλόγους και ομίλους της Δυτικής Μακεδονίας, ενώ συμμετείχε στη διοργάνωση και τον συντονισμό μουσικοχορευτικών εκδηλώσεων.

Ιδιαίτερη θέση στη δράση του είχε και η διδασκαλία της ποντιακής παραδοσιακής λύρας. Μέσα από τα μαθήματά του, μετέφερε τις γνώσεις και την εμπειρία του στις νεότερες γενιές, συμβάλλοντας στη συνέχεια μιας παράδοσης που είχε παραλάβει ο ίδιος από την οικογένειά του.

Τη δική του πορεία στο ποντιακό τραγούδι ακολούθησε και ο γιος του, Αναστάσιος Παρχαρίδης, συνεχίζοντας την οικογενειακή μουσική παράδοση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:30ΥΓΕΙΑ

Ένα ζαχαρούχο ποτό την ημέρα συνδέθηκε με 2,45 φορές υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου του στομάχου

10:28LIFESTYLE

Η αδιανόητη αμοιβή του Τομ Χόλαντ για το Spider–Man: Brand New Day

10:23TRAVEL

Το χωριό των πολυτέκνων που αψηφά τη δημογραφική κρίση στην Ελλάδα

10:21WHAT THE FACT

«Ο πόλεμος του ουίσκι»: Το μικροσκοπικό νησί που προκάλεσε την πιο πολιτισμένη διαμάχη της Ιστορίας

10:12ΚΟΣΜΟΣ

«Κανένα ενδιαφέρον»: Η «σιδηρά κυρία» και αδελφή του Βορειοκορέατη Κιμ απορρίπτει την πρόταση Τραμπ

10:12LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: «Εξαφάνισε» το τατουάζ για τη Βικτόρια - Η νέα κίνηση που φουντώνει τη ρήξη

10:02ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί σε Τραμπ για οικονομικό πόλεμο: Επιμονή σε αποτυχημένες πολιτικές ίσον μεγαλύτερη ήττα

10:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έρχονται νέοι φόροι με το χιλιόμετρο για τα ηλεκτρικά

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Τα χαμένα βιβλία και η άγνωστη ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

09:40WHAT THE FACT

«Δεν το περιμέναμε»: Ανακαλύφθηκε μια «Mega-Γη» που αψηφά τους νόμους του Διαστήματος

09:36LIFESTYLE

Χέιντεν Πανετιέρ: Τρεις μήνες πριν από τον θάνατό της φέρεται να αναζητούσε αλκοόλ και ναρκωτικές ουσίες

09:26ΕΘΝΙΚΑ

Θητεία 9 μηνών για πρώτη φορά: Ποιοι νέοι θα μπορούν να υπηρετήσουν λιγότερο

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Κατζ σε Ερντογάν: Σέρνει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία

09:09ΚΟΣΜΟΣ

Ψύχραιμη αντίδραση: Φίδια δραπετεύουν από τον κουβά μέσα στο μετρό

09:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

09:05WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν έναν 2.000 ετών ρωμαϊκό δρόμο και ταφές της Εποχής του Χαλκού

09:02ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: «Τίποτα δεν μπορεί να με σταματήσει» – Το μήνυμα του Κέντρικ Ναν μετά το χειρουργείο

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινά το «εξπρές της ζέστης» - Η δυσκολότερη ημέρα και η άγνωστη λήξη του καύσωνα

07:40LIFESTYLE

Από το Ιόνιο στο νησί της «Αποκάλυψης»: Το ελληνικό tour της Μαντόνα και η υπόσχεση να επιστρέψει σε ένα συγκεκριμένο τόπο

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει στα νεφρά όσων πίνουν καφέ κάθε μέρα

08:53ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ξαφνικά στα 59 του χρόνια ο τραγουδιστής Στάθης Παρχαρίδης - Μια σπουδαία φωνή της ποντιακής μουσικής

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στην στρατιωτική θητεία: 9μηνο για όσους καταταγούν χωρίς αναβολή

09:43ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Ασφυκτικός θάνατος για τη 17χρονη που βρέθηκε νεκρή σε βαλίτσα - Ο Αυστραλός την έβαλε ζωντανή μέσα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

«Μπαμπά πάω σε μια δουλίτσα και έρχομαι»: Τα λόγια της 41χρονης διασώστριας πριν μαχαιρωθεί θανάσιμα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Τόνος 300 κιλών προκάλεσε πανικό στην παραλία - Τον πέρασαν για καρχαρία- Δείτε βίντεο

06:00ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Το σχέδιο Ερντογάν για «φινλανδοποίηση» της Ελλάδας

07:15LIFESTYLE

Δύο Ξένοι: Ο μυθικότερος ρόλος που δεν είδαμε ποτέ - Ποιος άνδρας ηθοποιός θα υποδυόταν τη «Νινέτα»

08:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Οι καύσωνες στα τέλη Αυγούστου - Τι πρέπει να να περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα

05:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα 150 ευρώ για τα παιδιά: Συμπληρωματικές πληρωμές έως τις 31 Αυγούστου

08:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιαννακόπουλος για Ουόκαπ: «Αυτός ο πατριώτης ίδρωσε για τη σημαία, στήριξη στον Θωμά»

08:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Κλείδωσε» η λίστα για τη μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα -Κρέατα, ζυμαρικά, γαλακτομικά, σχολικά, απορρυπαντικά - Πότε ξεκινάει το πρόγραμμα

06:30Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Διακοπές τέλος, επιστροφή στην κανονικότητα για την κυβέρνηση - Με «οδηγό» το Ταμείο Ανάκαμψης, έρχονται εκπλήξεις και στη ΔΕΘ

08:21LIFESTYLE

Σάντρα Μπούλοκ: Μιλά για πρώτη φορά για την απώλεια του Μπράιαν Ράνταλ - «Δεν έπρεπε να μιλήσω»

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Παλαμπά Θεσπρωτίας

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

05:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 20 Αυγούστου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ