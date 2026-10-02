Αργολίδα: Πυροβόλησε συγγενή του με καραμπίνα στο πρόσωπο για κτηματικές διαφορές

Snapshot Στην Αργολίδα, 64χρονος πυροβόλησε συγγενή του στο πρόσωπο, χέρι και πόδι με κυνηγετική καραμπίνα λόγω κτηματικών διαφορών.

Ο 49χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας για να σωθεί η όρασή του.

Ο δράστης ειδοποίησε το ΕΚΑΒ μετά τους πυροβολισμούς και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή πριν συλληφθεί.

Συνελήφθη και ο 39χρονος γιος του δράστη για παράλειψη προσφοράς βοήθειας στον τραυματία.

Την υπόθεση ερευνά η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου. Snapshot powered by AI

Στα δικαστήρια του Ναυπλίου οδηγήθηκαν σήμερα οι δύο συλληφθέντες για το σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της 1ης Φεβρουαρίου 2025 σε αγροτική περιοχή της Αργολίδας. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός 49χρονου άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Το αιματηρό περιστατικό εκτυλίχθηκε κοντά στο ξωκλήσι της Παναγίας Χρυσοσπηλιώτισσας, στον Δήμο Επιδαύρου, σε αγροτική τοποθεσία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η αιτία της σύγκρουσης ήταν παλιές κτηματικές και περιουσιακές διαφορές μεταξύ δύο συγγενών, που οδήγησαν στο βίαιο επεισόδιο.

Το θύμα έφτασε στο σημείο όπου τον περίμενε ο 64χρονος δράστης. Όταν τον αντιλήφθηκε, ο δράστης τον πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο, αρχικά στο πρόσωπο μέσα στο αυτοκίνητο, και στη συνέχεια στο χέρι και στο πόδι. Μετά τους πυροβολισμούς, ο δράστης μετέφερε τον τραυματία μέχρι την άσφαλτο, ειδοποίησε το ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Σημειώνεται ότι ο 39χρονος γιος του δράστη πέρασε από το σημείο, είδε τον τραυματισμένο άνδρα αλλά δεν παρενέβη για να τον βοηθήσει. Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων και της ανάγκης αντιμετώπισης για τη διάσωση της όρασης του 49χρονου, αυτός διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Η επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας:

«Συνελήφθη, χθες (1.10.2026) το βράδυ, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ναυπλιέων, κατόπιν αναζητήσεων, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με την συνδρομή αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Επιδαύρου και της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Άργους – Μυκηνών ένας 64χρονος ημεδαπός.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, το μεσημέρι της ιδίας μέρας, σε αγροτική περιοχή, λόγω προσωπικής τους διένεξης, ο συλληφθείς, πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο κατά 49χρονου ημεδαπού, τραυματίζοντας τον, ενώ ακολούθως ενημέρωσε σταθμό του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή.

Ο τραυματισθέντας 49χρονος, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Επιπλέον, για την ίδια υπόθεση, συνελήφθη 39χρονος ημεδαπός, για το αδίκημα της παράλειψης προσφοράς βοήθειας στον 49χρονο παθόντα.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου».