Ο πόλεμος του Πούτιν στα σύνορα της Ευρώπης: Πώς χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως «όπλο»

Το μεταναστευτικό είναι ένα από τα όπλα στη φαρέτρα της Ρωσίας εναντίον της Δύσης

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Ο πόλεμος του Πούτιν στα σύνορα της Ευρώπης: Πώς χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως «όπλο»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Η Ρωσία χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως όπλο να προκαλέσει αναταραχή και άνοδο ακροδεξιών δυνάμεων σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.
  • Εγκληματικές οργανώσεις παραπλανούν μετανάστες, τους μεταφέρουν μέσω Ρωσίας και Λευκορωσίας και τους προωθούν στα σύνορα χωρών όπως η Λετονία, η Λιθουανία και η Πολωνία.
  • Η Λετονία θεωρεί ότι η Ρωσία επιδιώκει την αποσταθεροποίηση ενόψει εκλογών, με στόχο την ενίσχυση πολιτικών φιλικών προς τη Μόσχα.
  • Η Λευκορωσία συνεργάζεται ενεργά με τη Ρωσία στην επιχείρηση μεταφοράς μεταναστών, με την KGB να έχει αυξημένο ρόλο στους διακινητές.
  • Η Λετονία έχει ξεκινήσει την «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος» με τη βοήθεια συμμαχικών χωρών για τον περιορισμό της μεταναστευτικής ροής στα σύνορά της.
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Την ώρα που αυξάνονται οι αναφορές ευρωπαϊκών μυστικών υπηρεσιών ότι η Ρωσία σχεδιάζει επίθεση σε κράτος – μέλος του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη δημοσίευμα των New York Times αποκαλύπτει ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί και τους μετανάστες ως «όπλο» για να φέρει αναταραχή και άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

Τον περασμένο Αύγουστο οι Λετονοί έγιναν μάρτυρες της επίθεσης ενός άνδρα ο οποίος έκοψε το σύρμα στον φράχτη Λιθουανίας – Λευκορωσίας και κατέστρεψε μία κάμερα ασφαλείας. Οι αρχές της Λετονίας θεωρούν ότι πρόκειται για μία στοχευμένη εκστρατεία της Ρωσίας εναντίον τους.

Μόνο φέτος χιλιάδες μετανάστες έχουν φτάσει στα σύνορα και περισσότεροι από 11.000 απομακρύνθηκαν. Αυτοί είναι πρωτοφανείς αριθμοί για την Λετονία που είδε άγνωστο αριθμό μεταναστών να κόβει σύρματα και να περνάει τον φράχτη στα σύνορα με την Λευκορωσία.

Πώς παγιδεύονται οι μετανάστες

Εγκληματικές οργανώσεις παραπλανούν μετανάστες από τη Μέση Ανατολή και την Αφρική και τους μεταφέρουν με εμπορικές πτήσεις στη Ρωσία και την Λευκορωσία, σύμφωνα με Λετονούς αξιωματούχους. Στη συνέχεια προωθούνται στα σύνορα κρατών της ανατολικής Ευρώπης και συγκεκριμένα σε δασώσεις εκτάσεις στην Λετονία, την Λιθουανία, την Πολωνία και αλλού.

Οι καταγγελίες των Λετονών υποστηρίζονται από στοιχεία. Σύμφωνα με την υπουργό Εξωτερικών, Μπαΐμπα Μπράζε δεδομένα γεωεντοπισμού από τα κινητά τηλέφωνα των μεταναστών έδειξαν ότι ορισμένοι είχαν ταξιδέψει μέσω της Ρωσίας.Αξιωματούχοι της Λετονίας εκτιμούν ότι στόχος της Μόσχας είναι να πυροδοτήσει εντάσεις ενόψει των κοινοβουλευτικών εκλογών του Σαββάτου καθώς η μετανάστευση αποτελεί φλέγον πολιτικό ζήτημα.

«Θα αποσταθεροποιούσαν την κατάσταση για να φέρουν στο κοινοβούλιο πολιτικούς που είναι πιο φιλικοί προς τη Ρωσία», δήλωσε ο στρατηγός Γκούντις Πουγιάτς, αρχηγός της Κρατικής Συνοριακής Φρουράς της Λετονίας.

Μπαΐμπα Μπράζε

Η υπουργός Εξωτερικών της Λετονίας, Μπαΐμπα Μπράζε

AP

Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες. «Αυτή είναι η τελευταία από μια σειρά πλήρως ανόητων ενεργειών της λετονικής κυβέρνησης», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με αξιωματούχους που επικαλούνται οι New York Times, η Μόσχα χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής με στόχο να προκαλέσει αναταραχή σε ευρωπαϊκά κράτη, τα οποία στηρίζουν την Ουκρανία, να δεσμευθούν πόροι της αστυνομίας, του στρατού και των υπηρεσιών ασφαλείας για την αντιμετώπιση του προβλήματος και να υποσκαφθούν τα θεμέλια των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων.

Η χρήση της μετανάστευσης ως όπλου από τη Ρωσία και τη σύμμαχό της Λευκορωσία πληροί όλα αυτά τα κριτήρια, αναφέρουν αξιωματούχοι της Λετονίας. «Αποτελεί μέρος της βιομηχανίας του πολέμου. Διεξάγουν μια μη συμβατική επίθεση, η οποία περιλαμβάνει όχι μόνο τη δολιοφθορά ή τις κρατικά υποκινούμενες τρομοκρατικές επιθέσεις, αλλά και συνεχείς κυβερνοεπιθέσεις, τα πάντα», είπε η Μπαΐμπα Μπράζε.

Η «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος»

Οι λετονικές αρχές ξεκίνησαν πρόσφατα την λεγόμενη «Επιχείρηση Λυκάνθρωπος», μια προσπάθεια να περιορίσουν τους αριθμούς των μεταναστών που φθάνουν στα σύνορά τους. Στο πλαίσιο της επιχείρησης, έχουν κινητοποιηθεί ο στρατός και η εθνοφρουρά.

Συμμαχικές χώρες, όπως η Εσθονία και η Φινλανδία, έστειλαν συνοριοφύλακες για να βοηθήσουν τη Λετονία.Μόλις εισέλθουν στη Λετονία, οι μετανάστες προσπαθούν να έρθουν σε επαφή με διακινητές, των οποίων η δουλειά είναι να τους οδηγήσουν σε κράτη στην «καρδιά» της Ε.Ε., όπως τη Γερμανία.

Πολλοί από τους μετανάστες, οι οποίοι προέρχονται από την Ερυθραία, το Αφγανιστάν, το Ιράν, η Σομαλία και η Κούβα προσπαθούν να φτάσουν σε περιοχές πιο δυτικά, όπως η Γερμανία. Ορισμένοι από τους μετανάστες φαίνεται ότι παραπλανήθηκαν από τους διακινητές και μόλις πέρασαν στην Λετονία πίστευαν ότι είχαν φτάσει στη Γερμανία.

Φινλανδία φράχτης

Ο φράχτης της Φινλανδίας στα σύνορα με τη Ρωσία

Τηλεοπτικό δίκτυο Yle

Για τους Λετονούς αξιωματούχους δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η Λευκορωσία συνδράμει το σχέδιο της Μόσχας. Η Λευκορωσία λειτουργεί ως αστυνομικό κράτος και η υπηρεσία πληροφοριών της, η οποία εξακολουθεί να ονομάζεται KGB, όπως οι πρώην σοβιετικές μυστικές υπηρεσίες, έχει αυξημένο ρόλο και παρουσία. Οι διακινητές συνήθως δουλεύουν για εγκληματικές συμμορίες που έχουν συνεργασία με την KGB.

Βίντεο που έχουν στα χέρια τους οι Λετονοί δείχνουν πλήθη μεταναστών να συγκεντρώνονται στον συνοριακό φράχτη χωρίς να υπάρχει παρουσία των αρχών από την πλευρά της Λευκορωσίας.

Αυτό για τον λοχαγό της Κρατικής Συνοριακής Φρουράς της Λετονίας, Βλαντίμιρ Σερστς αποτελεί απόδειξης της εμπλοκής της κυβέρνησης της Λευκορωσίας στον ρωσικό σχεδιασμό, καθώς τα συγκεκριμένα σημεία φυλάσσονταν από τους Λευκορώσους. «Όταν βλέπεις μια ομάδα μεταναστών να περπατά ελεύθερα κατά μήκος του φράχτη από τη λευκορωσική πλευρά, αυτή είναι η απάντησή σου. Πρόκειται για περιοχή περιορισμένης πρόσβασης», ανέφερε ο Βλαντίμιρ Σερστς.

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