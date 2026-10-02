«ΣΚΙΡΙΤΕΣ»: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ που φωτίζει ένα άγνωστο κεφάλαιο των Θερμοπυλών

Η ειδική προβολή στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά, οι διεθνείς διακρίσεις και η έρευνα γύρω από ένα από τα πρώτα καταδρομικά σώματα της Ιστορίας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

«ΣΚΙΡΙΤΕΣ»: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ που φωτίζει ένα άγνωστο κεφάλαιο των Θερμοπυλών
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
5'
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  • Το ντοκιμαντέρ «ΣΚΙΡΙΤΕΣ - Η Επίλεκτη Ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα» φωτίζει τη δράση των Σκιριτών, ενός από τα πρώτα καταδρομικά σώματα στην Ιστορία, και εξετάζει τον πιθανό τους ρόλο στη Μάχη των Θερμοπυλών.
  • Η παραγωγή έχει κερδίσει σημαντικά διεθνή βραβεία, όπως το Grand Prix Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στο Remember the Future World Film Festival στις Κάννες.
  • Το ντοκιμαντέρ γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, σε πραγματικές ιστορικές τοποθεσίες, με χειροποίητα κοστούμια και αντικείμενα βασισμένα σε αρχαιολογικά στοιχεία.
  • Η αφήγηση συνδυάζει δραματοποίηση, επιστημονική τεκμηρίωση και ιστορική έρευνα, αναδεικνύοντας ένα άγνωστο κεφάλαιο της αρχαίας ελληνικής ιστορίας.
  • Ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρεν, μετά από 40 χρόνια ως διευθυντής φωτογραφίας, ξεκίνησε τη σκηνοθετική του πορεία με αυτή την παραγωγή και προετοιμάζει νέο ντοκιμαντέρ για τον Μέγα Αλέξανδρο.
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Ένα σχεδόν άγνωστο κεφάλαιο της Μάχης των Θερμοπυλών βρέθηκε στο επίκεντρο της ειδικής προβολής του ιστορικού ντοκιμαντέρ «ΣΚΙΡΙΤΕΣ - Η Επίλεκτη Ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα», που πραγματοποιήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά.

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρεν παρουσίασε τη 40λεπτη παραγωγή της Hellenic TV, σε σενάριο της Ιφιγένειας Χαριτοπούλου, η οποία έχει ήδη αποσπάσει σημαντικές διεθνείς διακρίσεις, ενώ αυτή την περίοδο βρίσκεται και ανάμεσα στις επίσημες επιλογές του Around International Film Festival - Amsterdam.

Το ντοκιμαντέρ έχει τιμηθεί με το Grand Prix Καλύτερου Ιστορικού Ντοκιμαντέρ στο Remember the Future World Film Festival in Cannes, αλλά και με το Βραβείο «Χρήστος Λαμπράκης» Καλύτερου Ιστορικού Εκπαιδευτικού Ντοκιμαντέρ στο Φεστιβάλ Αρχαιολογικού και Πολιτιστικού Ντοκιμαντέρ ΑΓΩΝ.

Φρεν

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρεν με το αγαλματίδιο από το Φεστιβάλ των Καννών

Οι Σκιρίτες και το άγνωστο κεφάλαιο των Θερμοπυλών

Το δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ βασίζεται σε δημοσιευμένη μελέτη του 2015 και επιχειρεί να φωτίσει τη δράση των Σκιριτών, ενός σχεδόν ξεχασμένου σώματος πολεμιστών που παρουσιάζεται ως ένα από τα πρώτα καταδρομικά σώματα της Ιστορίας.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Στο επίκεντρο βρίσκεται ένα ιστορικό ερώτημα που αποτέλεσε και τη βάση της έρευνας για την παραγωγή: θα μπορούσαν οι Σκιρίτες να βρίσκονταν στις Θερμοπύλες και να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια νυχτερινή επιχείρηση με στόχο ακόμη και τη δολοφονία του Ξέρξη μέσα στη σκηνή του;

Το ερώτημα αυτό εξετάζεται μέσα από ιστορικά και επιστημονικά δεδομένα, με την παραγωγή να συνδυάζει τη δραματοποίηση με την τεκμηρίωση.

Γυρίσματα στις πραγματικές τοποθεσίες των ιστορικών γεγονότων

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της παραγωγής είναι ότι γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα, στις πραγματικές τοποθεσίες που συνδέονται με τα ιστορικά γεγονότα.

Οι δημιουργοί επέλεξαν να συνδυάσουν τις δραματοποιημένες αναπαραστάσεις με ιστορική και επιστημονική τεκμηρίωση, επιχειρώντας να μεταφέρουν στην οθόνη όχι μόνο τα γεγονότα αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτά εκτυλίχθηκαν.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Ξεχωριστή δουλειά έγινε και στην κατασκευή των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στα γυρίσματα. Τα κοστούμια, οι ασπίδες, τα όπλα και οι πανοπλίες κατασκευάστηκαν στο χέρι ειδικά για την παραγωγή, με βάση ιστορικά και αρχαιολογικά στοιχεία.

Την ατμόσφαιρα συμπληρώνει η πρωτότυπη μουσική σύνθεση, η οποία άντλησε έμπνευση από τους ρυθμούς της αρχαίας Ελλάδας.

Οι άνθρωποι πίσω από την παραγωγή

Την εκδήλωση προβολής και παρουσίασης του ντοκιμαντέρ συντόνισε η δημοσιογράφος Πόλα Τσώνη, ενώ τον πρόλογο έκανε ο δημοσιογράφος Γιάννης Σκάλκος.

Ανάμεσα στους καλεσμένους βρέθηκε και ο Jorge Simao, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurovision Services Μέσης Ανατολής με έδρα το Ντουμπάι, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα ειδικά για να παραστεί στην εκδήλωση του φίλου του, Σπύρου Φρεν.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Οι δύο άνδρες είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, όταν ο Jorge Simao κατείχε τη θέση του Διευθυντή Δορυφορικών Αποστολών στην EBU.

Μετά την προβολή ακολούθησε συζήτηση με τους συντελεστές της παραγωγής, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ακούσει από πρώτο χέρι το σκεπτικό πίσω από τη δημιουργία του ντοκιμαντέρ.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Από τη διεύθυνση φωτογραφίας στη σκηνοθεσία

Ο Σπύρος Φρεν μίλησε για τη μετάβασή του στη σκηνοθεσία, αλλά και για τη νέα αυτή περίοδο της επαγγελματικής του διαδρομής, μετά από 40 χρόνια παρουσίας ως διευθυντής φωτογραφίας.

ΦΡΕΝ

Οι πρόσφατες βραβεύσεις του «ΣΚΙΡΙΤΕΣ» αποτέλεσαν έναν σημαντικό σταθμό στη νέα αυτή πορεία, με τον ίδιο να αποκαλύπτει παράλληλα και το επόμενο κινηματογραφικό του σχέδιο.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Το επόμενο ντοκιμαντέρ με το οποίο θα ασχοληθεί θα έχει ως θέμα τον Μέγα Αλέξανδρο, ανοίγοντας έτσι ένα ακόμη κεφάλαιο στην ενασχόλησή του με την ιστορική θεματολογία.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Η μουσική που «ντύνει» την Ιστορία

Στη συζήτηση συμμετείχε και ο συνθέτης Νίκος Αθανασάκης, ο οποίος υπογράφει την πρωτότυπη μουσική του ντοκιμαντέρ.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Ο ίδιος υπήρξε επίσης φιναλίστ στο Remember the Future World Film Festival in Cannes στην αντίστοιχη κατηγορία.

Ο Νίκος Αθανασάκης αναφέρθηκε στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημιουργοί στην Ελλάδα, αλλά και στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που είχε η συγκεκριμένη παραγωγή, καθώς η μουσική έπρεπε να λειτουργήσει παράλληλα με τη δραματοποιημένη αφήγηση και το ιστορικό υλικό.

Το ιστορικό ερώτημα πίσω από τους Σκιρίτες

Στη συζήτηση τοποθετήθηκε και ο Δρ. Μανούσος Καμπούρης, ιστορικός ερευνητής, ο οποίος αναφέρθηκε στην ύπαρξη ειδικών καταδρομικών δυνάμεων ήδη από την εποχή του Ομήρου.

ΣΚΙΡΙΤΕΣ

Παράλληλα, ανέλυσε τα επιστημονικά και ερευνητικά δεδομένα που αποτέλεσαν τη βάση για το ερώτημα που επιχειρεί να εξετάσει το ντοκιμαντέρ: ποιοι ήταν οι Σκιρίτες, ποιος ήταν ο ρόλος τους και θα μπορούσαν πράγματι να είχαν εμπλακεί σε μια νυχτερινή επιχείρηση στις Θερμοπύλες με στόχο τον Ξέρξη;

σκιριτεσ

Το ντοκιμαντέρ «ΣΚΙΡΙΤΕΣ - Η Επίλεκτη Ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα» επιχειρεί να φέρει στο προσκήνιο μια ιστορία που έχει μείνει στη σκιά της πιο γνωστής αφήγησης για τις Θερμοπύλες, συνδυάζοντας ιστορική έρευνα, επιστημονική τεκμηρίωση, δραματοποιημένη αναπαράσταση και κινηματογραφική αφήγηση.

Με ήδη σημαντικές διεθνείς διακρίσεις στο ενεργητικό του και με την υποψηφιότητά του στο Around International Film Festival - Amsterdam Official Selections, το ντοκιμαντέρ συνεχίζει την πορεία του, συστήνοντας στο κοινό μια διαφορετική ματιά σε μια από τις πιο γνωστές σελίδες της αρχαίας ελληνικής Ιστορίας.

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