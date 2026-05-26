«Skirites»: Το ελληνικό ντοκιμαντέρ για την άγνωστη αποστολή του Λεωνίδα στους φιναλίστ των Καννών

Το World Film Festival των Καννών είναι ανεξάρτητη διεθνής διοργάνωση που προωθεί νέους σκηνοθέτες και ανεξάρτητες παραγωγές, με τη φετινή τελετή να πραγματοποιείται στις 27 Ιουνίου 2026.

Ανάμεσα στους φιναλίστ του World Film Festival των Καννών - «Remember The Future 2026», βρίσκεται το ελληνικό ντοκιμαντέρ «Skirites: The Elite Force of King Leonidas» (στα ελληνικά, «Σκιρίτες, η επίλεκτη ομάδα του Βασιλιά Λεωνίδα») του σκηνοθέτη Σπύρου Φρεν, φέρνοντας στο διεθνές προσκήνιο μία άγνωστη πτυχή της ιστορίας των Θερμοπυλών.

Η ταινία βρίσκεται ανάμεσα σε συμμετοχές από χώρες όπως η Νότια Κορέα, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς, το Βέλγιο και η Αυστραλία, εξασφαλίζοντας θέση στη λίστα των φιναλίστ της διοργάνωσης.

Η παραγωγή επιχειρεί να φωτίσει για πρώτη φορά τη δράση των Σκιριτών, της επίλεκτης ομάδας του βασιλιά Λεωνίδα, που – σύμφωνα με το ντοκιμαντέρ - πραγματοποίησε μία μυστική αποστολή λίγες ώρες πριν από τη μάχη των Θερμοπυλών, επιχειρώντας να ανατρέψει την πορεία της ιστορίας το 480 π.Χ.

Η άγνωστη αποστολή των Σκιριτών

Το έργο εστιάζει σε αυτή τη μυστική επιχείρηση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε κατ' εντολή του Λεωνίδα, ως ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της περσικής επέλασης του Ξέρξη, την ίδια στιγμή που ο Εφιάλτης οδηγούσε τους Πέρσες στο μονοπάτι της προδοσίας.

Ο σκηνοθέτης Σπύρος Φρεν, παρουσιάζει τους Σκιρίτες ως μία ατρόμητη επίλεκτη δύναμη, που χαρακτηρίζεται ακόμη και ως οι «πρώτοι κομάντος στην ιστορία της ανθρωπότητας», επιχειρώντας να αναδείξει γεγονότα που - όπως υποστηρίζεται - έμειναν για αιώνες στη σκιά της ιστορίας.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα σημεία όπου εκτυλίχθηκαν τα ιστορικά γεγονότα, με τη συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών, τεχνικών και καλλιτεχνών.

Η μουσική και η στήριξη της ομογένειας

Τη μουσική του ντοκιμαντέρ υπογράφει ο Νίκος Αθανασάκης, ενώ η παραγωγή υλοποιήθηκε με σημαντική στήριξη της ελληνικής ομογένειας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις οικογένειες Alex Filippia και George Zeppos, καθώς και στις οικογένειες Paraskeva και Tula Velissaris και George και Tina Kolovos, τις οποίες ο σκηνοθέτης ευχαριστεί δημόσια για τη συμβολή τους στην ολοκλήρωση του έργου.

Οι Καρυάτιδες και η ιστορική σύνδεση

Στο ντοκιμαντέρ παρουσιάζεται επίσης η σύνδεση της Σκιρίτιδας με την πόλη των Καρυών, επιχειρώντας να αναδείξει - σύμφωνα με τους δημιουργούς - την «πραγματική εικόνα» των Καρυάτιδων και τη σχέση τους με την περιοχή.

Η αναφορά αυτή αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό μέσα στη διαρκή συζήτηση γύρω από την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.

Διεθνής διάκριση στις Κάννες

Η συμμετοχή του «Skirites: The Elite Force of King Leonidas» στους φιναλίστ του World Film Festival στις Κάννες, αποτελεί σημαντική διεθνή διάκριση για την ελληνική παραγωγή, με το έργο να ξεχωρίζει ανάμεσα σε συμμετοχές από όλο τον κόσμο.

Τι είναι το World Film Festival των Καννών

Το World Film Festival στις Κάννες - «Remember The Future» αποτελεί ανεξάρτητη διεθνή διοργάνωση κινηματογράφου που πραγματοποιείται στις Κάννες και παρουσιάζει δημιουργίες από όλον τον κόσμο, δίνοντας έμφαση σε νέους σκηνοθέτες και ανεξάρτητες παραγωγές.

Η φετινή διοργάνωση, όπου αναμένεται να ανακοινωθεί και ο νικητής, θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2026.

Στη λίστα των finalists περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι παραγωγές:

2029, The First Day του James Lim από τη Νότια Κορέα

A Cup of Faith του Angelo Oddo από τις ΗΠΑ

A Mother’s Voice της Alena Parfenovich Traykovskaya από τον Καναδά

Alter Ego του Laurien Van Den Broeck από το Βέλγιο

Amber B της Jennifer Treur από την Αυστραλία

