Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε σωτήριο χάπι για την άπνοια ύπνου

Ένα χάπι που λαμβάνεται μία φορά κάθε βράδυ μπορεί σύντομα να προσφέρει μια νέα επιλογή θεραπείας για άτομα με αποφρακτική άπνοια ύπνου που δεν μπορούν να ανεχθούν την μηχανική παροχή αέρα με CPAP.

Όπως δημοσιεύθηκε στο American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, σε μια δοκιμή φάσης 3, ένα χάπι αροξυβουτυνίνης συν ατομοξετίνης μείωσε τις διακοπές της αναπνοής κατά τη διάρκεια του ύπνου και βελτίωσε τις μετρήσεις που σχετίζονται με το οξυγόνο σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό δεν είναι ακόμη εγκεκριμένο χάπι και δεν πρέπει να θεωρείται ως αντικατάσταση της διάγνωσης της άπνοιας ύπνου ή της τυπικής θεραπείας. Αλλά τα αποτελέσματα είναι σημαντικά επειδή η αποφρακτική άπνοια ύπνου βασίζεται εδώ και καιρό κυρίως σε μηχανικές, στοματικές συσκευές, χειρουργική επέμβαση, διαχείριση βάρους και αλλαγές στον τρόπο ζωής.

Τι διαπίστωσε η νέα δοκιμή φάσης 3;

Η δοκιμή SynAIRgy περιελάμβανε 646 ενήλικες με ήπια έως σοβαρή αποφρακτική άπνοια ύπνου που είτε δεν μπορούσαν να ανεχθούν τη θεραπεία θετικής πίεσης αεραγωγών (CPAP) είτε την αρνήθηκαν. Οι συμμετέχοντες έλαβαν είτε το υπό έρευνα νέο χάπι είτε εικονικό φάρμακο επί 6 μήνες.

Μέχρι το τέλος της δοκιμής:

Η ομάδα θεραπείας είχε μείωση κατά 44,1% στον δείκτη άπνοιας-υπόπνοιας, ένα μέτρο των διακοπών της αναπνοής κατά τον ύπνο, σε σύγκριση με μείωση 17,6% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.

Πώς λειτουργεί το χάπι για την άπνοια ύπνου;

Η αποφρακτική άπνοια ύπνου συμβαίνει όταν ο ανώτερος αεραγωγός στενεύει ή συμπτύσσεται επανειλημμένα κατά τη διάρκεια του ύπνου. Το μηχάνημα CPAP βοηθά, χρησιμοποιώντας πίεση αέρα για να διατηρήσει τον αεραγωγό ανοιχτό. Αυτό το χάπι ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση.

Η θεραπεία συνδυάζει δύο δραστικά συστατικά:

την αροξυβουτυνίνη, η οποία μπλοκάρει τους μουσκαρινικούς υποδοχείς, και την ατομοξετίνη, η οποία αυξάνει τη σηματοδότηση της νοραδρεναλίνης

Συνδυαστικά, έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν τον μυϊκό τόνο των ανώτερων αεραγωγών κατά τη διάρκεια του ύπνου, βοηθώντας στην μείωση των στιγμών κατάρρευσης του αεραγωγού, η οποία προκαλεί παύσεις της αναπνοής.

Γι' αυτό η εν λόγω δοκιμή προσελκύει την προσοχή. Στοχεύει σε μία από τις βιολογικές αιτίες της κατάρρευσης των αεραγωγών και όχι απλώς στην ώθηση αέρα μέσω αυτών.

Θα μπορούσε αυτό να αντικαταστήσει τη θεραπεία με μηχανήματα CPAP;

Όχι για όλους. Η μέθοδος CPAP και άλλες συσκευές θετικής πίεσης αεραγωγών παραμένουν εξαιρετικά αποτελεσματικές και εξακολουθούν να αποτελούν βασική θεραπεία για την αποφρακτική άπνοια ύπνου. Λειτουργούν διατηρώντας τους αεραγωγούς ανοιχτούς καθ' όλη τη διάρκεια του ύπνου.

Το νέο χάπι μπορεί να αφορά περισσότερο άτομα που δεν μπορούν να ανεχθούν τα μηχανήματα CPAP ή δεν τα χρησιμοποιούν με συνέπεια. Αυτό έχει σημασία επειδή πολλοί ασθενείς δυσκολεύονται με τις μάσκες, τις ρυθμίσεις πίεσης, την ξηρότητα, τον θόρυβο, την ενόχληση και την ταλαιπωρία του νυχτερινού εξοπλισμού.

Ακόμα και αν εγκριθεί, το νέο χάπι θα πρέπει να συνταγογραφείται μετά από σωστή διάγνωση και ιατρική αξιολόγηση. Η άπνοια ύπνου ποικίλλει ανάλογα με τη σοβαρότητα, το σωματικό βάρος, την ανατομία των αεραγωγών, τις πτώσεις οξυγόνου, άλλες ασθένειες και την προσωπική ανταπόκριση στη θεραπεία.

Υπάρχουν παρενέργειες;

Τα αποτελέσματα της δοκιμής ήταν ενθαρρυντικά, αλλά οι παρενέργειες έχουν σημασία:

Περίπου το 21,2% των συμμετεχόντων που έλαβαν το χάπι, σταμάτησε τη θεραπεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών, σε σύγκριση με 3,1% στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου

Η μελέτη επίσης δεν έδειξε στατιστικά σημαντική βελτίωση στις βαθμολογίες κόπωσης, παρόλο που οι μετρήσεις αναπνοής και οξυγόνου βελτιώθηκαν. Αυτό είναι σημαντικό επειδή πολλοί ασθενείς αναζητούν θεραπεία για την υπνική άπνοια κυρίως επειδή αισθάνονται εξαντλημένοι κατά τη διάρκεια της επόμενης ημέρας.

Συχνές Ερωτήσεις

Πόσο κοντά είναι αυτό το χάπι στην έγκριση;

Η θεραπεία έχει λάβει τον χαρακτηρισμό Fast Track του αμερικανικού Οργανισμού Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) και έχει ήδη υποβληθεί σχετική αίτηση για νέο φάρμακο. Μια πιθανή ημερομηνία απόφασης του FDA θα μπορούσε να είναι το πρώτο τρίμηνο του 2027, ανάλογα με το αν η αίτηση γίνει δεκτή για αξιολόγηση.

Είναι αυτό το πρώτο φάρμακο για την υπνική άπνοια;

Όχι ακριβώς. Η τιρζεπατίδη εγκρίθηκε από τον FDA το 2024 για μέτρια έως σοβαρή αποφρακτική υπνική άπνοια σε ενήλικες με παχυσαρκία, παράλληλα με τη διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Το νέο ερευνητικό χάπι είναι διαφορετικό, επειδή έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει την λειτουργία των μυών των αεραγωγών και όχι την απώλεια βάρους.

Μπορεί κάποιος να πάρει απευθείας το χάπι αντί να κάνει μελέτη ύπνου;

Όχι. Η υπνική άπνοια εξακολουθεί να χρειάζεται σωστή διάγνωση. Ένα χάπι, εάν εγκριθεί, δεν θα εξάλειφε την ανάγκη επιβεβαίωσης της πάθησης, αξιολόγησης της σοβαρότητας και επιλογής θεραπείας από γιατρό.

Συμπέρασμα

Η δοκιμή φάσης 3 υποδηλώνει ότι ένα χάπι, που προορίζεται για λήψη κάθε βράδυ και περιέχει αροξυβουτυνίνη και ατομοξετίνη, θα μπορούσε να γίνει μια σημαντική νέα επιλογή για την αποφρακτική υπνική άπνοια, ειδικά για άτομα που δεν μπορούν να ανεχθούν τη θεραπεία CPAP.

Τα αποτελέσματα είναι πολλά υποσχόμενα, αλλά η θεραπεία δεν έχει ακόμη εγκριθεί, οι παρενέργειες οδήγησαν πολλούς συμμετέχοντες να διακόψουν τη θεραπεία και ενδέχεται να μην αντικαταστήσει τις υπάρχουσες θεραπείες για όλους. Προς το παρόν, το καλύτερο βήμα για όποιον έχει υποψία υπνικής άπνοιας παραμένει η σωστή διάγνωση και η εξατομικευμένη φροντίδα.

Πηγές:

thoracic.org

utoronto.ca

nih.gov

fda.gov