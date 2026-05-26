Θρίλερ στο Μεξικό: Αναζητείται serial killer στο Πουέρτο Βαγιαρτά - Αφήνει τα θύματά του στην πόλη

Τρεις νεαρές γυναίκες με κοινό στοιχείο τα τατουάζ είναι τα μοναδικά κομμάτια του παζλ που έχουν στα χέρια τους οι Αρχές για να εντοπίσουν τον δράστη

Δημήτρης Δρίζος

Θρίλερ στο Μεξικό: Αναζητείται serial killer στο Πουέρτο Βαγιαρτά - Αφήνει τα θύματά του στην πόλη
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Τρεις νεαρές γυναίκες με κοινό στοιχείο τα τατουάζ βρέθηκαν νεκρές σε απομονωμένες περιοχές του Πουέρτο Βαγιάρτα, προκαλώντας υποψίες για δράση serial killer.
  • Τα θύματα ήταν ηλικίας 20 έως 30 ετών και βρέθηκαν μερικώς γυμνά, ενώ οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν ίχνη βίας.
  • Οι αρχές εξετάζουν κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και ιατροδικαστικά στοιχεία για να διαπιστώσουν αν υπάρχει κοινός δράστης ή οργανωμένη εγκληματική δράση.
  • Το Πουέρτο Βαγιάρτα αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα βίας λόγω δράσης καρτέλ ναρκωτικών, με πρόσφατα επεισόδια που περιελάμβαναν πυρπολήσεις λεωφορείων και λεηλασίες.
  • Η Air Canada ανέστειλε προσωρινά τις πτήσεις προς την περιοχή, επικαλούμενη την ασταθή κατάσταση ασφαλείας.
Snapshot powered by AI

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Μεξικού, μετά τον εντοπισμό τριών νεαρών γυναικών νεκρών σε διαφορετικά σημεία γύρω από το τουριστικό θέρετρο του Πουέρτο Βαγιάρτα, με τις ομοιότητες στις υποθέσεις να προκαλούν φόβους ακόμη και για δράση serial killer.

Τα θύματα, γυναίκες ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε απομονωμένες περιοχές της πόλης, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες Βρετανούς τουρίστες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, και οι τρεις γυναίκες έφεραν τατουάζ, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν μερικώς γυμνές, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι οι δολοφονίες ενδέχεται να συνδέονται.

Το πρώτο πτώμα βρέθηκε στις 10 Μαΐου κοντά στο σημείο θέας Rancho El Piruli. Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε δεύτερη νεκρή γυναίκα σε στάση δίπλα σε αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη, ενώ η τρίτη σορός ανακαλύφθηκε σε χωματόδρομο στην περιοχή Parque Las Palmas.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τρίτο θύμα ίσως είναι η 22χρονη αγνοούμενη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

1779789984065-594847217-clipboard05-26-202601.jpg

H Elizabeth Martinez

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε χαρακτηριστικά τατουάζ, ανάμεσά τους ένα κρανίο, μια γυναικεία μορφή με κέρατα και ένα όνομα χαραγμένο στο σώμα της. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν επίσης ίχνη βίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και ιατροδικαστικά στοιχεία, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δράση ή για υποθέσεις με κοινό δράστη. Παράλληλα, δεν αποκλείεται τα θύματα να δολοφονήθηκαν σε άλλο σημείο και οι σοροί να μεταφέρθηκαν αργότερα στις περιοχές όπου βρέθηκαν.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πουέρτο Βαγιάρτα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο λόγω της έντονης δράσης των καρτέλ ναρκωτικών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η περιοχή είχε συγκλονιστεί από εκτεταμένα επεισόδια βίας που αποδόθηκαν στο καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Τον Φεβρουάριο, ένοπλες ομάδες πυρπόλησαν λεωφορεία και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, μετά από πληροφορίες περί θανάτου του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ, γνωστού ως «El Mencho».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν τότε στα social media έδειχναν καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό της πόλης και πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο αεροδρόμιο της πολιτειακής πρωτεύουσας.

Μάλιστα, η Air Canada είχε ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των πτήσεων προς το Πουέρτο Βαγιάρτα, επικαλούμενη «συνεχιζόμενη κατάσταση ασφαλείας», καλώντας τους επιβάτες να αποφύγουν την περιοχή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:24ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας ισχυρίζεται ότι είναι ο χαμένος Μπεν - Αναμένονται απαντήσεις από το DNA

07:22ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 27 Μαΐου

07:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η λύση για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»: Ψηφιακή διόρθωση στο Κτηματολόγιο χωρίς δικαστήρια

07:18ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Σε ρυθμούς εξετάσεων οι υποψήφιοι - «Πρεμιέρα» με Νεοελληνική Γλώσσα την Παρασκευή

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Θράκη: Τούρκοι φτιάχνουν «μαϊμού» εταιρίες και αγοράζουν ελληνική γη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

07:02ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (27/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

06:46ΚΟΣΜΟΣ

Σκληραίνει το παζάρι ΗΠΑ - Ιράν: Καταγγελίες για παραβίαση της εκεχειρίας, αλλά και πρόοδος στις συνομιλίες για το ουράνιο

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

06:30ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ κλιμακώνει τις επιχειρήσεις και πέρα από τη ζώνη ασφαλείας στον Λίβανο – Νέα σφοδρά πλήγματα κατά της Χεζμπολάχ

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία την Τετάρτη – Αισιόδοξες οι προβλέψεις για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

05:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 150 ευρώ για κάθε παιδί – Πότε θα πληρωθεί η έκτακτη ενίσχυση σε περίπου 975.000 νοικοκυριά

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:32ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Στο «όριο» η Ελλάδα - Ο ρόλος του πολικού αεροχειμάρρου και τι έρχεται στη χώρα μας

07:09ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Έρχονται αλλαγές από την άλλη Δευτέρα - Ποιες διαδικασίες επηρεάζονται

06:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Τον σκότωσαν με κατσούνα ή λοστό» – Ραγδαίες εξελίξεις στο θρίλερ θανάτου του Αλέξανδρου Δασκαλάκη

17:36ΚΟΣΜΟΣ

«Σταμάτησα να μετράω στους 478» - Ο Γάλλος τραπεζίτης που εξανάγκασε την πρώην του να συνευρεθεί με 500 άνδρες

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:50ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Ένα γιατρό... αν υπάρχει γιατρός να έλθει γρήγορα»: Το απρόοπτο στην εκδήλωση Τσίπρα

07:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Όσα δεν έδειξαν οι κάμερες στη μεγάλη εκδήλωση στο Θησείο

18:10ΕΛΛΑΔΑ

«Αν χωρίσουμε ποιανού το μέρος θα πάρεις;» Η μαρτυρία του κουμπάρου του ζευγαριού στο Χολαργό – Εκτός κινδύνου η 53χρονη

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Χολαργός: Ζευγάρι από φοιτητές ο αυτόχειρας με την 53χρονη - Πώς έφτασε στο έγκλημα ο δράστης

09:25TRAVEL

Πανέμορφο χωριό στην Ισπανία προσφέρει δωρεάν σπίτι και δουλειά - Αλλά με έναν όρο

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Οικογένεια βρήκε ενεργούς όλμους στο νέο της διαμέρισμα

16:29ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στο Χολαργό: Αυτός είναι ο πιλότος που πυροβόλησε τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε

06:38ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Νεκρός στα 21 του ο Victor Udoh

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Kρίσταλ Πάλας - Ράγιο Βαγιεκάνο: Κρίνεται ο τίτλος του Conference League - Η ώρα και το κανάλι

06:54LIFESTYLE

Ανανέωση και μετακινήσεις στα πάνελ των εκπομπών – Τι «μαγειρεύεται»

19:51ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει το νέο κόμμα στο Θησείο – Live streaming η ιδρυτική διακήρυξη

10:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κεραυνοί, βροχή, χαλάζι αλλά και ζέστη - Πώς θα κάνουμε τριήμερο Αγίου Πνεύματος

19:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ποιοι έδωσαν το παρών στην παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στο Θησείο: Δείτε φωτογραφίες

07:16ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στα Χανιά: Παιδί της αδερφής της με τον σύζυγο της 25χρονης το ένα βρέφος 10 μηνών

06:16ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει αν δεν έχετε εκδώσει μέχρι το καλοκαίρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ