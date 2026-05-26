Θρίλερ στο Μεξικό: Αναζητείται serial killer στο Πουέρτο Βαγιαρτά - Αφήνει τα θύματά του στην πόλη

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές του Μεξικού, μετά τον εντοπισμό τριών νεαρών γυναικών νεκρών σε διαφορετικά σημεία γύρω από το τουριστικό θέρετρο του Πουέρτο Βαγιάρτα, με τις ομοιότητες στις υποθέσεις να προκαλούν φόβους ακόμη και για δράση serial killer.

Τα θύματα, γυναίκες ηλικίας περίπου 20 έως 30 ετών, βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα σε απομονωμένες περιοχές της πόλης, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό για χιλιάδες Βρετανούς τουρίστες κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, και οι τρεις γυναίκες έφεραν τατουάζ, ενώ οι σοροί τους εντοπίστηκαν μερικώς γυμνές, στοιχείο που ενισχύει τις υποψίες ότι οι δολοφονίες ενδέχεται να συνδέονται.

Το πρώτο πτώμα βρέθηκε στις 10 Μαΐου κοντά στο σημείο θέας Rancho El Piruli. Λίγες ημέρες αργότερα εντοπίστηκε δεύτερη νεκρή γυναίκα σε στάση δίπλα σε αυτοκινητόδρομο έξω από την πόλη, ενώ η τρίτη σορός ανακαλύφθηκε σε χωματόδρομο στην περιοχή Parque Las Palmas.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το τρίτο θύμα ίσως είναι η 22χρονη αγνοούμενη Ελίζαμπεθ Μαρτίνεζ, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση από τις Αρχές.

H Elizabeth Martinez

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νεαρή γυναίκα είχε χαρακτηριστικά τατουάζ, ανάμεσά τους ένα κρανίο, μια γυναικεία μορφή με κέρατα και ένα όνομα χαραγμένο στο σώμα της. Οι ιατροδικαστές διαπίστωσαν επίσης ίχνη βίας.

Οι ερευνητές εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, μαρτυρίες και ιατροδικαστικά στοιχεία, επιχειρώντας να διαπιστώσουν αν πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική δράση ή για υποθέσεις με κοινό δράστη. Παράλληλα, δεν αποκλείεται τα θύματα να δολοφονήθηκαν σε άλλο σημείο και οι σοροί να μεταφέρθηκαν αργότερα στις περιοχές όπου βρέθηκαν.

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία το Πουέρτο Βαγιάρτα βρίσκεται ήδη στο επίκεντρο λόγω της έντονης δράσης των καρτέλ ναρκωτικών. Νωρίτερα μέσα στη χρονιά, η περιοχή είχε συγκλονιστεί από εκτεταμένα επεισόδια βίας που αποδόθηκαν στο καρτέλ Νέα Γενιά του Χαλίσκο.

Τον Φεβρουάριο, ένοπλες ομάδες πυρπόλησαν λεωφορεία και προχώρησαν σε λεηλασίες καταστημάτων, μετά από πληροφορίες περί θανάτου του διαβόητου αρχηγού του καρτέλ, γνωστού ως «El Mencho».

Βίντεο που κυκλοφόρησαν τότε στα social media έδειχναν καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό της πόλης και πολίτες να τρέχουν πανικόβλητοι μέσα στο αεροδρόμιο της πολιτειακής πρωτεύουσας.

Μάλιστα, η Air Canada είχε ανακοινώσει προσωρινή αναστολή των πτήσεων προς το Πουέρτο Βαγιάρτα, επικαλούμενη «συνεχιζόμενη κατάσταση ασφαλείας», καλώντας τους επιβάτες να αποφύγουν την περιοχή.