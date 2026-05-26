Τέσσερις προορισμοί για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος για να ξεκινήσεις σωστά το καλοκαίρι

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι η τέλεια αφορμή για να μπλέξεις λίγο τα πράγματα: Πόλη με χωριό, θάλασσα με βουνό, χαλαρές βόλτες με τραπέζια που γεμίζουν ξαφνικά κόσμο και μεζέδες. Άλλοι θα πάνε νησί, άλλοι βουνό, άλλοι θα μείνουν στην πόλη και τελικά θα περάσουν εξίσου καλά. Σε κάθε περίπτωση, το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού θέλει ωραία μπλεξίματα, αλλά τσίπουρο…μονοποικιλιακό.

#1 Πήλιο: Εκεί που μπλέκονται βουνό και θάλασσα

Το Πήλιο είναι από τα λίγα μέρη που δεν σε βάζουν σε διλήμματα. Θέλεις θάλασσα; Την έχει. Θέλεις βουνό; Το έχει και αυτό. Εκεί, το πρωί θα ξεκινήσεις με βουτιά στον Μυλοπόταμο, το απόγευμα θα σε βρει σε χωριά όπως η Μακρινίτσα και η Τσαγκαράδα και το βράδυ θα καταλήξεις σε τραπέζια με μεζέδες, μουσική, τσίπουρο Δεκαράκι και παρέες που ενώνονται σχεδόν αυθόρμητα. Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε τηγανιές, ντόπια τυριά και θαλασσινά, θα καταλάβεις γιατί κάποια αποστάγματα ταιριάζουν τόσο φυσικά με το ελληνικό καλοκαίρι.

#2 Τήνος: Για παρέες που μπλέκουν πανηγύρια, βόλτες και ξενύχτια

Η Τήνος είναι το νησί που ξεκινάς για μια βόλτα και καταλήγεις να έχεις γυρίσει το μισό χωρίς να το καταλάβεις. Στα Υστέρνια θα μείνεις λίγο παραπάνω για τη θέα και στον Πύργο θα κάτσεις «για ένα τσιπουράκι» και, τελικά, θα σε βρει το βράδυ. Το ωραίο εκεί είναι ότι δεν χρειάζεται να κάνεις πολλά. Νοικιάζεις ένα αμάξι, βάζεις μουσική και αρχίζεις να μπλέκεις χωριά, παραλίες και ταβέρνες.

#3 Ζαγοροχώρια: Για όσους θέλουν το τραπέζι να κρατήσει ώρες

Υπάρχει κάτι στα Ζαγοροχώρια που κάνει τις παρέες να δένουν αλλιώς. Ίσως η δροσιά, ίσως τα ξύλινα τραπέζια που κάθεσαι με αγαπημένα πρόσωπα, ίσως το γεγονός ότι κανείς δεν κοιτάει το ρολόι. Εκεί, το πρόγραμμα είναι δεδομένο από την αρχή: Πεζοπορία το πρωί, φαγητό σε κάποιο παραδοσιακό ταβερνάκι το μεσημέρι και ένα μονοποικιλιακό τσίπουρο με ξεκάθαρο άρωμα και χαρακτήρα που ένα μόνο δεν μπλέκει…και αυτό είναι τα σταφύλια του! Γιατί είναι μονοκοικιλιακό, δηλαδή είναι προϊόν απόσταξης από μία εκλεκτή ποικιλία σταφυλιών και Μόνο!

Και κάπου εκεί, ανάμεσα σε διαφορετικές παρέες, μουσικές και γεύσεις, καταλαβαίνεις ότι τα καλύτερα τριήμερα δεν χρειάζονται πολλά. Μόνο καλή διάθεση, αγαπημένους ανθρώπους και Δεκαράκι που βάζει τη «σφραγίδα» του σε κάθε στιγμή μας. Γιατί μπορεί να μπλέκουμε προορισμούς, σχέδια και καταστάσεις, αλλά το τσίπουρο; Δεκαράκι Μόνο!