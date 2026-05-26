Daily Mail: Οι ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας «σκηνοθέτησαν» τα τραύματά τους, λέει το Ισραήλ

Snapshot Το Ισραήλ κατηγορεί τους διαδηλωτές του στολίσκου της Γάζας ότι σκηνοθέτησαν τα τραύματά τους μετά από καταγγελίες για κακοποίηση και σεξουαλική επίθεση κατά την κράτησή τους.

Περίπου 430 άτομα συνελήφθησαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα ενώ προσπαθούσαν να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας.

Η Γερμανία και η Ιταλία διερευνούν σοβαρές κατηγορίες για κακοποίηση, απαγωγή και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος κρατουμένων ακτιβιστών.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δημοσίευσαν φωτογραφίες και βίντεο που αμφισβητούν την αυθεντικότητα των τραυμάτων των ακτιβιστών, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Στην Ισπανία, η άφιξη ακτιβιστών προκάλεσε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία και διαδηλώσεις καταδίκης της αστυνομικής βίας.

Το Ισραήλ κατηγόρησε τους διαδηλωτές του στολίσκου της Γάζας ότι προσποιήθηκαν τα τραύματά τους, μετά από καταγγελίες που έκαναν για φερόμενη κακοποίηση, σεξουαλική επίθεση και ξυλοδαρμούς κατά την κράτησή τους. Ο επίσημος λογαριασμός του ισραηλινού Υπουργείου Εξωτερικών στο Χ δημοσίευσε ένα tweet χλευάζοντας τη «θαυματουργή «ανάρρωση» των συμμετεχόντων στον στολίσκο», υπονοώντας ότι ακτιβιστές σκηνοθέτησαν τα τραύματά τους μπροστά στις κάμερες.

Η είδηση βλέπει το φως μετά τη σύλληψη 430 ατόμων που επέβαιναν σε 50 πλοία σε διεθνή ύδατα από τις ισραηλινές δυνάμεις την περασμένη Τρίτη για να σταματήσουν έναν στολίσκο εθελοντών που προσπαθούσε να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Λωρίδα της Γάζας. Αρκετοί ακτιβιστές νοσηλεύτηκαν με τραύματα και τουλάχιστον 15 άτομα ισχυρίστηκαν ότι υπέστησαν σεξουαλική επίθεση ενώ βρίσκονταν υπό ισραηλινή κράτηση. Η ισραηλινή φυλακή αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Η Γερμανία δήλωσε ότι ορισμένοι από τους υπηκόους της είχαν τραυματιστεί και ότι ορισμένες κατηγορίες ήταν «σοβαρές», ενώ μια νομική πηγή στην Ιταλία δήλωσε ότι οι εισαγγελείς διερευνούν πιθανά εγκλήματα, όπως απαγωγή και σεξουαλική επίθεση.

Οι ισχυρισμοί για κακοποίηση θα αυξήσουν την πίεση στις ισραηλινές αρχές να εξηγήσουν τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι κρατούμενοι, μετά από ένα βίντεο του ακροδεξιού υπουργού Εθνικής Ασφαλείας Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ σε μια φυλακή να χλευάζει ορισμένους από τους ακτιβιστές που προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Ο Μπεν-Γκβιρ δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό του στο X την περασμένη Τετάρτη με τη λεζάντα: «Έτσι καλωσορίζουμε τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας. Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ».

Το βίντεο δείχνει μασκοφόρους αστυνομικούς να υποτάσσουν επιθετικά ακτιβιστές του στολίσκου της Γάζας σπρώχνοντάς τους, αναγκάζοντάς τους να σταθούν στα τέσσερα και σέρνοντάς τους στο πάτωμα. Οι κρατούμενοι φαίνονται στη συνέχεια δεμένοι και παραταγμένοι μέσα σε μια αποθήκη, γονατισμένοι με τα πρόσωπά τους πιεσμένα στο έδαφος, καθώς ο υπουργός κυματίζει μια ισραηλινή σημαία και φωνάζει: «Καλώς ήρθατε στο Ισραήλ. Είμαστε οι ιδιοκτήτες της γης»

Οι ακτιβιστές του Στολίσκου καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης.«Οι ισχυρισμοί που διατυπώνονται είναι ψευδείς και στερούνται πραγματικής βάσης», δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής σωφρονιστικής υπηρεσίας σε ανακοίνωσή του, απαντώντας σε ισχυρισμούς. Σε ένα tweet, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δημοσίευσε τρεις φωτογραφίες της Γερμανίδας ακτιβίστριας Νεσρίν Ζάιτερ, κατηγορώντας την ότι σκηνοθέτησε τους τραυματισμούς της για να τραβήξει την προσοχή των μέσων ενημέρωσης.

Διαδηλωτές υποδέχονται μέλη του Στολίσκου στην Τύνιδα AP

Η μία φωτογραφία την δείχνει «να στέκεται υγιής στο Ισραήλ», η άλλη να είναι ξαπλωμένη φορώντας νάρθηκα λαιμού και η τρίτη την δείχνει «ξανά υγιή στη Γερμανία». «Το θαύμα των συμμετεχόντων στον στολίσκο», έχει τίτλο το φωτογραφικό κολάζ.

Σε μια άλλη σκωπτική ανάρτηση, το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποίησε την ίδια φωτογραφία της Ζάιτερ σε φορείο, δίπλα σε μια δεύτερη φωτογραφία της που την δείχνει να κρατά λουλούδια και να χαμογελάει στο αεροδρόμιο του Ανόβερου. «Είναι θαύμα! Δόξα τω Θεώ, η αναρχική του στολίσκου ανάρρωσε πλήρως σε χρόνο μηδέν!» έγραψε το υπουργείο.

Οι αναρτήσεις προκάλεσαν την αντίδραση από τον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, ο οποίος ανέφερε ότι η Ζάιτερ «υπέστη διάσειση και πάνω από 40 μώλωπες» κατά την κράτησή της, και ότι η χρήση νάρθηκα λαιμού είναι «τυπικό πρωτόκολλο προφύλαξης για ύποπτο τραυματισμό στον αυχένα». «Όλοι οι κρατούνται κρατούνται σύμφωνα με τον νόμο, με πλήρη σεβασμό στα βασικά τους δικαιώματα και υπό την επίβλεψη επαγγελματία και εκπαιδευμένου προσωπικού των φυλακών», δήλωσε εκπρόσωπος της ισραηλινής σωφρονιστικής υπηρεσίας. «Η ιατρική περίθαλψη παρέχεται σύμφωνα με την επαγγελματική ιατρική κρίση και σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.»

Η Τζούλιετ Λαμόντ, Αυστραλή ακτιβίστρια και σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ, δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ότι έπεσε θύμα σεξουαλικής επίθεσης και ξυλοκοπήματος όταν συνελήφθη. «Αυτή ήταν μόνο η αρχή τεσσάρων ημερών απόλυτης κόλασης. Κοίταξα στα μάτια των πιο άψυχων ανθρώπων στο σύμπαν και δεν υπήρχε τίποτα. Αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν», είπε ο Λαμόντ.

Ένας άλλος Αυστραλός ακτιβιστής, ο Σαμ Γουόριπα Γουάτσον, είπε ότι υπέστη κάταγμα πλευρού, καθώς και μώλωπες και κοψίματα σε όλο του το σώμα. Ο Γουάτσον είπε επίσης ότι είχε δει ακτιβιστές να δέχονται επίθεση με τέιζερ και να πυροβολούνται με λαστιχένιες σφαίρες, μεχειροβομβίδες κρότου-λάμψης που ρίχτηκαν εναντίον τους.

Η Μι Χόα Λι, ακτιβίστρια από την Ισπανία, είπε ότι αναγκάστηκε να μπει στο σκοτεινό κοντέινερ του πλοίου, σύμφωνα με μια βιντεοσκοπημένη συνέντευξη. «Τέσσερις άντρες άρχισαν να με χτυπούν στο πρόσωπο στον τοίχο, έπεσα κάτω και μετά σηκώθηκα ξανά στο πάτωμα, σηκώθηκα ξανά και άρχισαν να με χτυπούν με τέιζερ για περισσότερο από ένα λεπτό», είπε, δείχνοντας το θώρακα, τους γοφούς και την πλάτη της όπου, όπως είπε, εφάρμοσαν το τέιζερ. «Μετά συνέχισαν να με χτυπούν μέχρι που παραλίγο να χάσω τις αισθήσεις μου», πρόσθεσε.

Η επιστροφή των ακτιβιστών του στολίσκου της Γάζας στην Ισπανία , μετά τη σύλληψή τους στο Ισραήλ, κατέληξε σε χάος το Σάββατο, όταν η βασκική αστυνομία τους ξυλοκόπησε με γκλομπ. Το περιστατικό συνέβη καθώς οι υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα αφίξεων του αεροδρομίου του Μπιλμπάο για να υποδεχτούν έξι ακτιβιστές κατά την άφιξή τους από την Τουρκία.

Εικόνες έδειχναν αστυνομικούς να χτυπούν ανθρώπους με γκλομπ στο αεροδρόμιο και να ακινητοποιούν άλλους στο έδαφος, ενώ παράλληλα δέχονταν τις χλευαστικές επιθέσεις των περαστικών. Μετά το περιστατικό, περίπου δύο χιλιάδες διαδηλωτές βγήκαν στους δρόμους του Μπιλμπάο την Κυριακή για να καταδικάσουν τη μεταχείριση των ακτιβιστών από την βασκική αστυνομία .

