Δούκας στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ: «Φτιάχνουμε νόμο για να μην βγω εγώ δήμαρχος;»

Snapshot Ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης καταργεί τον δεύτερο γύρο εκλογών και καθιερώνει την εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή με ποσοστό 42% + 1 ψήφο.

Εισάγεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου για την ενίσχυση της νομιμοποίησης των αιρετών και της συμμετοχής των πολιτών.

Ο Κώδικας περιλαμβάνει ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο για δήμους και περιφέρειες, αποσαφηνίζει αρμοδιότητες, και αναδιοργανώνει το σύστημα διακυβέρνησης με στόχο την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια.

Διατυπώθηκε δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα και του προέδρου της ΚΕΔΕ για την αλλαγή στον εκλογικό νόμο, με τον Δούκα να εκφράζει αμφιβολίες για πολιτικές σκοπιμότητες πίσω από τις αλλαγές.

Ο νέος Κώδικας ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία, και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της αυτοδιοίκησης, καθώς και τη συμμετοχή των πολιτών μέσω συμβουλευτικών δημοψηφισμάτων και ηλεκτρονικών εφαρμογών.

Σε υψηλούς τόνους εξελίχθηκε η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, παρουσία του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου, με αφορμή τη δημόσια διαβούλευση για τον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αλλαγές που φέρνει στον εκλογικό νόμο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε από νωρίς η ρύθμιση που προβλέπει εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών από την πρώτη Κυριακή, με κατάργηση του δεύτερου γύρου και καθιέρωση της συμπληρωματικής ψήφου.

Η τοποθέτηση αυτή οδήγησε σε ανοιχτή αντιπαράθεση ανάμεσα στον δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ, Λάζαρο Κυρίζογλου.

Ο Χάρης Δούκας άσκησε δριμεία κριτική στον υπό διαμόρφωση εκλογικό νόμο και έθεσε ευθέως το ερώτημα αν η συγκεκριμένη αλλαγή συνδέεται με πολιτικές σκοπιμότητες.

Κυρίζογλου: Μπαίνει μόνο του. Μην κάνετε παρέλκυση και παραχάραξη των λεγομένων μου. Είστε προκλητικός. Πήρατε 14% στον πρώτο γύρο. Ο άλλος πήρε 42% παρά μία ψήφο.

Δούκας: Μα, τι λέτε; Λέει ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ ότι για να μη βγω δήμαρχος αλλάζετε τον νόμο;

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπερασπίστηκε τη μεταρρύθμιση, υποστηρίζοντας ότι το ισχύον σύστημα ευνοεί προσωπικά όσους αντιδρούν στην αλλαγή. «Πολεμάτε να διατηρηθεί ένα εκλογικό σύστημα το οποίο βολεύει εσάς προσωπικά. Δεν καταλαβαίνετε;» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Εκλογή περιφερειαρχών, δημάρχων από την πρώτη Κυριακή

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών ο Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που επιχειρεί να ενσωματώσει σε ένα ενιαίο κείμενο σειρά νόμων που αφορούν στον πυρήνα της λειτουργίας των δήμων και των περιφερειών. Επίσης, ο νέος Κώδικας φέρνει αλλαγές στον τρόπο διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών, με βασικότερη αυτή της κατάργησης της δεύτερης Κυριακής.

Σταθερή ημερομηνία αυτοδιοικητικών εκλογών

Σύμφωνα με τον Κώδικα, η θητεία των δημάρχων, περιφερειαρχών, δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων είναι πενταετής. Οι εκλογές θα διεξάγονται την τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου, σε ένα γύρο.

Η εναλλακτική ψήφος και η ηλεκτρονική ψήφος

Οι ψηφοφόροι μπορούν θα επιλέγουν τον υποψήφιο της επιλογής τους, αλλά στο κάτω μέρος του ψηφοδελτίου παρατίθενται οι υπόλοιποι συνδυασμοί κατά σειρά ανακήρυξης ώστε ο εκλογέας, εφόσον το επιθυμεί, να δίνει εναλλακτική - συμπληρωματική ψήφο.

Επίσης, το νέο νομοσχέδιο εισάγει και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, «προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών».

Το 42%+1

Για να εκλεγεί ένας συνδυασμός στις δημοτικές – περιφερειακές εκλογές θα πρέπει να συγκεντρώσει ποσοστό μεγαλύτερο του 42% +1 ψήφο επί του συνόλου των έγκυρων.

Ειδικότερα:

Άρθρο 56

Στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, επιτυχών θεωρείται ο συνδυασμός που πλειοψήφησε με ποσοστό μεγαλύτερο του σαράντα δύο τοις εκατό (42% + 1 ψήφο) του συνόλου των έγκυρων ψηφοδελτίων, χωρίς να προσμετρώνται οι εναλλακτικές ψήφοι της παρ. 6 του άρθρου 54, περί σταυρών προτίμησης, και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 58, περί κατανομής των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.

Δήμαρχος και, αντίστοιχα, περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του οικείου επιτυχόντος συνδυασμού.

Άρθρο 57

Δεύτερο στάδιο προσμέτρησης

Αν κανένας συνδυασμός δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 56, περί επιτυχόντος συνδυασμού, επιλαχόντων συνδυασμών και εκλογής δημάρχου και περιφερειάρχη, τότε το αρμόδιο δικαστήριο προβαίνει στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης, σύμφωνα με την περ. θ) της παρ. 5 του άρθρου 68, περί διαλογής ψήφων στα καταστήματα ψηφοφορίας.

Αν κατά την ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στην πρώτη θέση, στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης μετέχουν οι συνδυασμοί που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση.

Αν κατά την ψηφοφορία υπάρξει ισοψηφία μεταξύ δύο (2) ή περισσότερων συνδυασμών στη δεύτερη θέση, στο δεύτερο στάδιο προσμέτρησης μετέχουν ο πρώτος σε αριθμό έγκυρων ψηφοδελτίων συνδυασμός και όλοι οι συνδυασμοί που ισοψήφησαν στη δεύτερη θέση.

Στις ψήφους των συνδυασμών που συμμετέχουν στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης, αθροίζονται, ανά συνδυασμό, οι εναλλακτικές ψήφοι της παρ. 6 του άρθρου 54, περί σταυρών προτίμησης, που τους αντιστοιχούν, από τα ψηφοδέλτια των λοιπών συνδυασμών οι οποίοι δεν μετέχουν στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης.

Επιτυχών συνδυασμός ανακηρύσσεται ο συνδυασμός που έλαβε στο δεύτερο στάδιο της προσμέτρησης, σύμφωνα με την παρ. 4, την απόλυτη ή σχετική πλειοψηφία. Αν στην προσμέτρηση αυτή ισοψηφήσουν στην πρώτη θέση δύο (2) τουλάχιστον συνδυασμοί, το αρμόδιο δικαστήριο διενεργεί δημόσια κλήρωση μεταξύ τους για την ανάδειξη του επιτυχόντος συνδυασμού.

Δήμαρχος ή περιφερειάρχης εκλέγεται ο επικεφαλής του επιτυχόντος συνδυασμού και επιλαχόντες συνδυασμοί του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου, αντίστοιχα, αυτοί που έλαβαν έστω και μία (1) έδρα, σύμφωνα με το άρθρο 58, περί κατανομής των εδρών του δημοτικού και περιφερειακού συμβουλίου.

Οι σημαντικότερες αλλαγές

Συνολικά ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης Περιλαμβάνει 6 βιβλία:

Το πρώτο βιβλίο περιέχει οργανωτικές διατάξεις για τη συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την κατηγοριοποίηση των δήμων, τον τρόπο εκλογής δημοτικών και περιφερειακών αρχών και το πλαίσιο ελέγχου των προεκλογικών δαπανών.

Στο δεύτερο βιβλίο περιγράφεται αναλυτικά το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων, η ταξινόμηση των νομικών προσώπων της αυτοδιοίκησης και η καταστατική θέση των αιρετών.

Οι αρμοδιότητες, η καταγραφή τους και ο τρόπος άσκησης αυτών περιέχεται στο τρίτο βιβλίο, δίνοντας έμφαση στην αποτελεσματική άσκηση των αρμοδιοτήτων από όλους τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας, ανεξαρτήτως του μεγέθους τους ή των ιδιαιτέρων χαρακτηριστικών τους.

Στο τέταρτο βιβλίο συντελείται μια μεγάλη αλλαγή σε όλο το πλαίσιο της οικονομικής διαχείρισης των δήμων και των περιφερειών, με στόχο τη διευκόλυνση της οικονομικής τους λειτουργίας.

Η συνταγματική επιταγή για τον έλεγχο αποκλειστικά της νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ ρυθμίζεται στο πέμπτο βιβλίο, εισάγοντας ένα αντικειμενικό σύστημα ελέγχου εποπτείας.

Τέλος, το έκτο βιβλίο επικεντρώνεται σε γενικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία της αυτοδιοίκησης, με σημαντικότερη την ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο του πρόσθετου πρωτοκόλλου του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, οι 10 σημαντικότερες αλλαγές στο νέο Κώδικα είναι οι εξής:

Οι Περιφέρειες της χώρας, δεκαπέντε (15) χρόνια μετά τη θεσμοθέτησή τους δεν είχαν αποκτήσει ένα ενιαίο νομοθετικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα ταυτόχρονα να διέπονται από διατάξεις που αφορούν τις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες, τις πρώην κρατικές περιφέρειες και τις αιρετές νομαρχίες. Σε πολλές περιπτώσεις, το ίδιο ζήτημα μπορούσε να εμπίπτει στην αρμοδιότητα περισσότερων του ενός φορέων, χωρίς σαφή ιεράρχηση, γεγονός που οδηγούσε σε αναποτελεσματικότητα και σύγχυση. Αυτό τελειώνει με τη θεσμοθέτηση του ενιαίου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δήμους και περιφέρειες. Συμμετοχή πολιτών στην οργάνωση και στη δράση των δήμων. Θεσμοθέτηση της διεξαγωγής συμβουλευτικού δημοτικού δημοψηφίσματος με ηλεκτρονική ψηφοφορία και θεσμικές εγγυήσεις για τη διαδικασία διεξαγωγής του. Αναβάθμιση των συμβουλίων νέων, με σαφείς κανόνες για την εκλογή τους και ηλεκτρονική διαδικασία ψηφοφορίας. Ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας των αιρετών οργάνων. Η υποχρέωση δημοσιοποίησης των αποφάσεων, η αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και η ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πλαισίου που ενισχύει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη διοίκηση. Αναδιοργάνωση του συστήματος διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών. Με την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης (δημοτικό και περιφερειακό συμβούλιο, δημοτική και περιφερειακή επιτροπή, λοιπές επιτροπές και συμβουλευτικά όργανα) και την καθιέρωση ενιαίων κανόνων λειτουργίας, επιδιώκεται η βελτίωση της αποτελεσματικότητας και η αποφυγή συγκρούσεων αρμοδιοτήτων. Αποτελεσματικότητα και διαφάνεια στη λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών, ώστε να μην δημιουργούνται γκρίζες ζώνες επιδεχόμενες πολλαπλών ερμηνειών. Αντικειμενικό και στοχευμένο σύστημα ελέγχου νομιμότητας αποκλειστικά (και σε καμία περίπτωση σκοπιμότητας) επί των πράξεων και των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, μέσω της λειτουργίας ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Ελέγχου Νομιμότητας Ο.Τ.Α.. Σαφής προσδιορισμός της καταστατικής θέσης των οργάνων διοίκησης της αυτοδιοίκησης, δηλαδή της αντιμισθίας και των εξόδων παράστασης, της αναστολής της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ή της λήψης ειδικής άδειας. Καταγραφή και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων των δήμων και των περιφερειών στο πλαίσιο της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, με στόχο τη σαφή κατανομή τους μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων διοίκησης. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγονται επικαλύψεις και κενά, ενώ ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των επιπέδων διακυβέρνησης προς όφελος του πολίτη. Αλλαγή του τρόπου εκλογής αυτοδιοικητικών αρχών, με κατάργηση του δεύτερου γύρου των εκλογών και δυνατότητα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε ειδικά εκλογικά κέντρα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου, προκειμένου να ενισχυθεί η νομιμοποίηση των αιρετών αρχών και η συμμετοχή των δημοτών. Ψηφιακός μετασχηματισμός της Αυτοδιοίκησης. Υπάρχει μια συνειδητή επιλογή στον Κώδικα να λειτουργούν ηλεκτρονικές εφαρμογές προς υποβοήθηση της συμμετοχής των πολιτών στα όργανα της αυτοδιοίκησης, αλλά και της εξυπηρέτησής τους στην καθημερινή διάδραση με την αυτοδιοίκηση. Έτσι, στο πλαίσιο του Κώδικα προβλέπεται η δημιουργία εφαρμογών με πολλαπλές διαλειτουργικότητες.

