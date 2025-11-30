Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

Το «σύννεφο» της αποχής φαίνεται πως ήρθε για να μείνει, δημιουργώντας έντονη ανησυχία αναφορικά με τη συμμετοχή των πολιτών στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Η αποχή αποτελεί σημαντική παθογένεια του πολιτικού συστήματος και πλέον, έχει εξελιχθεί σε σημαντικό πρόβλημα για τις σύγχρονες δημοκρατίες, καθώς η μη άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν επηρεάζει σημαντικά τα πολιτικά δρώμενα.

Οι ψηφοφόροι απορρίπτουν τα πολιτικά πρόσωπα και κατ’ επέκταση απαξιώνουν το σύστημα, με αποτέλεσμα να ευνοούνται μονάχα οι πελατειακές σχέσεις και φυσικά, τα κομματικά / ιδεολογικά άκρα.

Στην Ελλάδα, οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 σημείωσαν ποσοστά αποχής που ξεπέρασαν το 60% σε μεγάλες πόλεις, με την Αθήνα να φτάνει το 67%. Το φαινόμενο δεν περιορίζεται μόνο στη χώρα μας.

Στην Ιταλία, οι τελευταίες δημοτικές εκλογές παρουσίασαν συμμετοχή κάτω του 50%, ενώ, στη Γαλλία και τη Γερμανία η αποχή στις ευρωπαϊκές εκλογές φτάνει κατά μέσο όρο το 55% – 60%. Στην Κροατία, η αποχή «άγγιξε» το 80% στις ευρωεκλογές του 2024.

Ψήφος από το κινητό

Ο νέος κώδικας αυτοδιοίκησης φέρνει σημαντικές αλλαγές, ο οποίος αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή στις αρχές του νέου έτους, με στόχο τη μετάβαση σε άλλη μία πλήρη ηλεκτρονική διαδικασία των εκλογών στους Δήμους και τις Περιφέρειες, διευκολύνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δημοκρατική συμμετοχή και ενισχύοντας την αξιοπιστία των διαδικασιών και τη σχέση των πολιτών με την τοπική διακυβέρνηση.

Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, υπό τον Θοδωρή Λιβάνιο, επιχειρεί να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο, μετατρέποντας την αυτοδιοίκηση σε έναν χώρο σύγχρονο, ψηφιακό, προσβάσιμο και πιο συμμετοχικό.

Μαζί με την ηλεκτρονική ψηφοφορία, ο νέος κώδικας εισάγει δύο ακόμη μεγάλες καινοτομίες: Τα ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα και την αναβάθμιση των Συμβουλίων Νέων με καθολική ψηφιακή συμμετοχή, σύμφωνα με τη Real News.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δυνατότητα ηλεκτρονικής ψήφου για Δήμαρχο, δημοτικό συμβούλιο, Περιφερειάρχη και περιφερειακό συμβούλιο.

Η ψήφιση του κώδικα εντός των πρώτων εβδομάδων του 2026, σημαίνει στην πράξη πως το νέο μοντέλο θα εφαρμοστεί από τις αμέσως επόμενες αυτοδιοικητικές και δημοτικές εκλογές, που είναι προγραμματισμένες να διεξαχθούν τον Νοέμβριο του 2028.

Η πλατφόρμα που θα αξιοποηθεί, είναι η «Ζευς», που έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς κατά το παρελθόν σε σειρά εκλογικών διαδικασιών, βάσει του ρεπορτάζ της Real News.