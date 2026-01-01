Μπαγκλαντές: Όχλος ξυλοφόρτωσε, μαχαίρωσε και πυρπόλησε Ινδουιστή - Κι όμως αυτός γλίτωσε

Ένας ινδουιστής επιχειρηματίας γλίτωσε παρά τρίχα, αφού δέχτηκε ξυλοδαρμό, μαχαιρώματα και μάλιστα του έβαλαν και φωτιά.

Υπεύθυνος για τα μαρτύριά του, όχλος στο Μπαγκλαντές, στην τέταρτη παρόμοια επίθεση κατά της μειονοτικής κοινότητας τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Ο νεαρός, που ταυτοποιήθηκε ως Khokan Chandra, γλίτωσε πηδώντας σε μια κοντινή λίμνη, αλλά υπέστη σοβαρά εγκαύματα.



Η βίαιη επίθεση έλαβε χώρα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, όταν ο 40χρονος Khokan επέστρεφε στο σπίτι του μετά το κλείσιμο του φαρμακείου του στο Keurbhanga Bazar. Όταν έφτασε στην περιοχή Tiloi, γύρω στις 9 μ.μ., μια ομάδα κακοποιών τον περίμενε και τον επιτέθηκε βίαια.

Στη συνέχεια, οι κακοποιοί τον μαχαίρωσαν πολλές φορές με αιχμηρά όπλα, έριξαν βενζίνη στο σώμα του και του έβαλαν φωτιά. Ωστόσο, ο Khokan κατάφερε να πηδήξει σε μια κοντινή λίμνη και αργότερα διασώθηκε από ντόπιους. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Shariatpur Sadar, όπου οι γιατροί δήλωσαν ότι η κατάστασή του είναι κρίσιμη.

