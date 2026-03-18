Το Ιράν εκτέλεσε κατάσκοπο του Ισραήλ - Έδινε πληροφορίες στη Μοσάντ

Πλήθος με ιρανικές σημαίες συγκεντρώνεται στην Τεχεράνη για να γιορτάσει τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του εκλιπόντος πατέρα του στις 9 Μαρτίου του 2026

Οι ιρανικές Αρχές προχώρησαν στον απαγχονισμό άνδρα που κατηγορήθηκε ότι κατασκόπευε για λογαριασμό του Ισραήλ, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Mizan, όργανο της δικαστικής εξουσίας, κατά το οποίο επρόκειτο για τον Κουρός Κεϊβανί.

Ο άνδρας αυτός κρίθηκε «ένοχος» στη δίκη του με την κατηγορία πως είχε «προμηθεύσει την υπηρεσία κατασκοπείας του Ισραήλ, τη Μοσάντ, με φωτογραφίες και πληροφορίες για ευαίσθητες τοποθεσίες στο Ιράν», μετέδωσε νωρίς το πρωί το Mizan.

Σε μυστικό πόλεμο με το Ισραήλ επί δεκαετίες, οι αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας έχουν εκτελέσει δεκάδες ανθρώπους που κατηγορούσαν πως ήταν πράκτορες της Μοσάντ ή ότι διευκόλυναν επιχειρήσεις της στην ιρανική επικράτεια.