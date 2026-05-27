Ηράκλειο: Βίντεο «καίει» πρώην αντιδήμαρχο που συνθλίβει ζωντανό γατάκι χτυπώντας το με δύναμη

Σοβαρές διαστάσεις λαμβάνει η υπόθεση κακοποίησης ζώου στο Ηράκλειο, καθώς στη δημοσιότητα έρχεται οπτικό υλικό που, σύμφωνα με φιλοζωικές οργανώσεις, ανατρέπει πλήρως τους ισχυρισμούς 77χρονου πρώην αντιδημάρχου, ο οποίος κατηγορείται για τη θανάτωση νεογέννητου γατιού με πράξη που αποδίδεται ως κακουργηματική.

Το βίντεο, το οποίο αναμένεται να κατατεθεί επίσημα στις αστυνομικές αρχές από μέλη της φιλοζωικής οργάνωσης «Ζωφόρος», φέρεται να δείχνει τον κατηγορούμενο να κινείται σε πεζοδρόμιο κεντρικού δρόμου και να χτυπά επανειλημμένα το μικρό ζώο σε τοίχο, τρεις φορές.

Το υλικό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την εκδοχή που είχε παρουσιάσει ο ίδιος κατά τη σύλληψή του, όταν αρνούνταν τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι βρήκε το γατάκι ήδη νεκρό και προσπάθησε να του προσφέρει πρώτες βοήθειες, προτού το τοποθετήσει τελικά σε κάδο απορριμμάτων.

Αντιφάσεις στην απολογία και αστυνομική έρευνα

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 16 Μαΐου, όταν δύο περαστικοί φέρεται να έγιναν αυτόπτες μάρτυρες και προχώρησαν άμεσα σε καταγγελία στις αρχές. Αστυνομικοί του Τμήματος Αστυνομίας Ζώων Ηρακλείου εντόπισαν και συνέλαβαν τον 77χρονο, ο οποίος κατά την προανακριτική διαδικασία φέρεται να παρουσίασε ασάφειες ως προς τους ισχυρισμούς του, ενώ στη συνέχεια ζήτησε τη συνδρομή δικηγόρου.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματική κακοποίηση ζώου. Μετά την απολογία του, αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, ενώ αναμένεται ο προσδιορισμός της δίκης.