2.350 κοινωνικές κατοικίες για 7.000 ευάλωτους πολίτες - Ποιοι θα λάβουν αυξημένο επίδομα θέρμανσης

Σειρά παρεμβάσεων για την ενίσχυση των πιο ευάλωτων πολιτών ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση.

Δικαιούχοι των προγραμμάτων είναι 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 πολύ μικρές επιχειρήσεις. Έμφαση δίνεται στις οικογένειες, στα νοικοκυριά με μέλος άτομο με αναπηρία, στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν ενεργειακή και μεταφορική φτώχεια (δηλαδή δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης, ψύξης, ηλεκτρικού ρεύματος και αναγκαίων μετακινήσεων) και στις επιχειρήσεις με έως 9 εργαζόμενους και έως 2 εκατ. ευρώ κύκλο εργασιών.

Τα εισοδηματικά όρια για τα νοικοκυριά διαμορφώνονται, ενδεικτικά, ως εξής:

Τύποι νοικοκυριών Εισοδηματικό όριο

Μονομελές χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 10.500

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και χωρίς αναπηρία 13.650

Μονογονεϊκό με 1 παιδί και 1 μέλος με αναπηρία 16.650

Έγγαμο χωρίς παιδιά και χωρίς αναπηρία 20.800

Έγγαμο με 2 παιδιά και χωρίς αναπηρία 27.100

Έγγαμο με 2 παιδιά και μέλος με αναπηρία 30.100

Έγγαμο με περισσότερα από 3 παιδιά και μέλος με αναπηρία 36.400

(*) Θα επικαιροποιούνται ετησίως βάσει των φορολογικών δηλώσεων

Αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για 780.000 δικαιούχους ετησίως (340 εκατ. €)

Περίπου 780.000 νοικοκυριά, που λαμβάνουν επίδομα θέρμανσης, θα λάβουν επιπλέον 100 ευρώ το χρόνο περίπου κατά την περίοδο 2027-2032, με στόχο να απορροφάται ένα σημαντικό μέρος της επιβάρυνσης στο πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και το υγραέριο για θέρμανση.

Ανέγερση 2.350 κοινωνικών κατοικιών για 7.000 ευάλωτους πολίτες (435 εκατ. €)

Αξιοποιούνται 4 ανενεργά στρατόπεδα, δύο στην Αττική (Χαϊδάρι και Αχαρνές) και από ένα σε Θεσσαλονίκη (Στρατόπεδο Ζιάκα) και Πάτρα (Στρατόπεδο Μανουσογιαννάκη), για την κατασκευή 2.350 διαμερισμάτων zero-energy (ενεργειακή κλάση Α+). Τα διαμερίσματα θα παραχωρούνται με πολύ χαμηλό μίσθωμα σε ευάλωτες οικογένειες, με προτεραιότητα σε νέα ζευγάρια, πολύτεκνες οικογένειες, οικογένειες με μέλη με αναπηρία, μονογονεϊκές οικογένειες κ.λπ.

Η συνολική επιφάνεια των κατοικιών θα είναι 232.000 τ.μ. και η μέση επιφάνεια ανά διαμέρισμα 83,75 τ.μ. Επιπλέον χρηματοδοτούνται έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου, χώρων στάθμευσης, όπως και κατασκευής δικτύων και βοηθητικών υποδομών.

Παράλληλα, θα προχωρήσει η σύσταση νέας Εθνικής Αρχής Στέγασης, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

4. Δημιουργία Μητρώου Ενεργειακής Στήριξης για Νοικοκυριά

Διαβάστε επίσης