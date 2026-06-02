Ηλεκτρικός: Εκτός λειτουργίας τέσσερις σταθμοί λόγω βλάβης στη σηματοδότηση

Προβλήματα στη Γραμμή 1 του Μετρό ( Ηλεκτρικός ) προκάλεσε τεχνική βλάβη στο σύστημα σηματοδότησης, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία των συρμών στο τμήμα Ταύρος – Πειραιάς. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος – Κηφισιά, ενώ προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς. Η ΣΤΑ.ΣΥ. δεν έχει προς το παρόν ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας, ενώ συνεργεία εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος.

