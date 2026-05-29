Μετρό Θεσσαλονίκης: Θα παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες

Από σήμερα Παρασκευή και για τις επόμενες 22 μέρες το μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνει εκτός λειτουργίας, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές και οι έλεγχοι των συστημάτων και της κυκλοφορίας των συρμών στο υπό επέκταση τμήμα του έργου προς την Καλαμαριά.

Λεωφορεία, ταξί, και ΙΧ αναμένεται να επιβαρύνουν το οδικό δίκτυο της πόλης, για τις επόμενες 20 ημέρες, ενώ και η τροχαία βρίσκεται επί ποδός, προκειμένου να συνδράμει στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της κυκλοφορίας.

Κατά το διάστημα αυτό ωστόσο επανέρχεται η ειδική λεωφορειακή γραμμή Μ1, η οποία θα λειτουργεί με χαρακτηριστικά ημι-εξπρές κατά μήκος της βασικής ζώνης εξυπηρέτησης του Μετρό. Παράλληλα, οι λεωφορειακές γραμμές 3Κ, 31 και 39 ενισχύονται, με πύκνωση των δρομολογίων τους.

Διαβάστε επίσης