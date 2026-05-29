Γαύδος: Εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν 69 μετανάστες

Στην περισυλλογή 69 μεταναστών που επέβαιναν σε λέμβο προχώρησαν οι αρχές στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η λέμβος εντοπίστηκε 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Γαύδου από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο (drone) της δύναμης της FRONTEX. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες δυνάμεις, ενώ η περισυλλογή των επιβαινόντων πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια από σκάφος της FRONTEX.

Οι 69 αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης