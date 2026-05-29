Φαραντούρης: «Δεν θα είμαι υποψήφιος στις εθνικές εκλογές»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Φαραντούρης έκανε γνωστό πως δεν θα είναι υποψήφιος στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές. «Δεν σκοπεύω να κατέβω στις εθνικές εκλογές» ξεκαθάρισε ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

Εκτίμησε πως το ΠΑΣΟΚ θα πάει καλύτερα από την εικόνα που καταγράφουν σήμερα οι δημοσκοπήσεις για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. «Με ρωτάτε για κόμμα που δεν έχουν παρουσιάσει κανένα κυβερνητικό πρόγραμμα» σχολίασε δηκτικά και προσέθεσε: «Ο κ. Τσίπρας έχει αποφασίσει να περιχαρακωθεί σε ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων».