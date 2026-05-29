«Λυγίζει» τη νοτιοδυτική Ευρώπη ο καύσωνας: Ρεκόρ ζέστης σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

Ανησυχία με τις πρωτοφανείς - για την εποχή - θερμοκρασίες σε Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία 

Ανθή Κουρεντζή

«Λυγίζει» τη νοτιοδυτική Ευρώπη ο καύσωνας: Ρεκόρ ζέστης σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία
AP
ΚΑΙΡΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ισχυρός καύσωνας συνεχίζει να πλήττει τη δυτική και νότια Ευρώπη, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και ανησυχία στις αρχές για τις πρωτοφανείς θερμοκρασίες. Η Γαλλία βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, μεγάλες πόλεις της Ιταλίας σε κόκκινο επίπεδο επιφυλακής, ενώ στην Πορτογαλία και την Ισπανία καταγράφονται θερμοκρασίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τα ιστορικά όρια για τα τέλη της άνοιξης.

Ο δορυφορικός χάρτης του Copernicus αποτυπώνει με σαφήνεια το κύμα ακραίας ζέστης που σαρώνει την ευρωπαϊκή ήπειρο, με τις υψηλότερες θερμοκρασίες να καταγράφονται κυρίως στη δυτική και νότια Ευρώπη.

Γαλλία: Λύγισαν οι ράγες του τραμ

Η Γαλλία εξακολουθεί να βρίσκεται στη δίνη του καύσωνα, με τις υψηλές θερμοκρασίες να προκαλούν ακόμη και φθορές στις υποδομές. Σε προάστιο του Παρισιού, οι ράγες του τραμ λύγισαν λόγω της ακραίας θερμικής καταπόνησης, εικόνα που αποτυπώνει τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Στην πρωτεύουσα, όπου το θερμόμετρο κινήθηκε μεταξύ 34 και 35 βαθμών Κελσίου, η ατμόσφαιρα παραμένει αποπνικτική εξαιτίας της αυξημένης υγρασίας. Σύμφωνα με τη γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία, το συγκεκριμένο επεισόδιο καύσωνα οδεύει προς σταδιακή εξασθένηση, με καταιγίδες να αναμένονται από την επόμενη ημέρα. Ωστόσο, σε άλλες περιοχές της χώρας οι θερμοκρασίες έφτασαν ακόμη και τους 38 βαθμούς, ενώ τμήματα της Γαλλίας εξακολουθούν να επηρεάζονται από το φαινόμενο του «θερμικού θόλου».

Spain Extreme Weather Heat

AP

Οι κάτοικοι του Παρισιού προσπαθούν να βρουν λίγη ανακούφιση από τη ζέστη στο κανάλι Σεν Μαρτέν, βουτώντας στα νερά παρά τους κινδύνους που εγκυμονεί η πρακτική αυτή. Χαρακτηριστικό περιστατικό αποτέλεσε η διάσωση άνδρα που λίγο έλειψε να πνιγεί, χάρη στην άμεση επέμβαση νεαρού.

Άλλοι πολίτες φτάνουν στο σημείο να ανοίγουν πυροσβεστικούς κρουνούς για να δροσιστούν, προκαλώντας όμως αντιδράσεις και έντονο προβληματισμό για τη σπατάλη νερού εν μέσω ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στο Μπορντό, κάτοικοι και τουρίστες συγκεντρώνονται στη διάσημη υδάτινη πλατεία Μιρουάρ Ντο, αναζητώντας λίγες στιγμές δροσιάς καθώς οι θερμοκρασίες αγγίζουν τους 38 βαθμούς.

France Extreme Weather Heat

AP

Η ακραία ζέστη επηρεάζει ακόμη και το Ρολάν Γκαρός

Η ένταση του καύσωνα αποτυπώνεται ακόμη και στις αθλητικές διοργανώσεις. Στο Ρολάν Γκαρός, οι ακραίες θερμοκρασίες και η αποπνικτική ατμόσφαιρα δοκιμάζουν τις αντοχές αθλητών και θεατών.

Ενδεικτική της κατάστασης ήταν η αποχώρηση του Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, του Γιανίκ Σίνερ, ο οποίος εξουθενωμένος από τη ζέστη αποχώρησε από το τουρνουά, γεγονός που αναδεικνύει τις ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες που επικρατούν στο Παρίσι κατά τη διάρκεια του γαλλικού Όπεν.

Παράλληλα, η γαλλική πυροσβεστική έχει ήδη ξεκινήσει αντιπυρικές ασκήσεις, καθώς οι αρχές θεωρούν σχεδόν βέβαιη την εκδήλωση μεγάλων πυρκαγιών εάν συνεχιστούν τα παρατεταμένα επεισόδια καύσωνα.

Άγγιξε τους 40℃ ο υδράργυρος στην Πορτογαλία

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Πορτογαλία, όπου ο υδράργυρος πλησίασε τους 40 βαθμούς Κελσίου, σχεδόν έναν μήνα πριν από την επίσημη έναρξη του καλοκαιριού.

Οι αρχές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο απωλειών ανθρώπινων ζωών λόγω των ακραίων θερμοκρασιών, ενώ οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για πρωτοφανή απόκλιση από τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής.

Η μετεωρολόγος του Πορτογαλικού Ινστιτούτου Θάλασσας και Ατμόσφαιρας, Μαρία Ζοάο Φράδα, τόνισε ότι οι θερμοκρασίες δεν βρίσκονται απλώς πέντε ή έξι βαθμούς πάνω από τον μέσο όρο, αλλά κυμαίνονται οκτώ έως δέκα βαθμούς υψηλότερα, στοιχείο που αποτυπώνει τη σοβαρότητα του φαινομένου.

Ισπανία: Ρεκόρ θερμοκρασιών και δεκάδες θύματα

Αντιμέτωπη με ένα πρωτοφανές για την εποχή κύμα ζέστης βρίσκεται και η Ισπανία, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση με τις πυρκαγιές.

Spain Extreme Weather Heat

AP

Σε πολλές περιοχές του βόρειου τμήματος της χώρας, ο υδράργυρος ξεπερνά τους 37 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τις αρχές, 47 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη βόρεια Ισπανία και τη Γαλικία από αιτίες που συνδέονται με τον καύσωνα.

Οι πολίτες περιγράφουν συνθήκες ασφυξίας και παρατεταμένης ταλαιπωρίας. «Κανείς δεν γλιτώνει. Αφόρητη ζέστη. Ζούμε μέρες κόλασης. Σχεδόν δεν μπορείς να κοιμηθείς», ανέφερε χαρακτηριστικά κάτοικος περιοχής που πλήττεται από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Σε «κόκκινο συναγερμό» η Ιταλία

Στην Ιταλία, οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει τα αστικά κέντρα σε σχεδόν έρημους χώρους, με το Τορίνο να παρουσιάζει εικόνα εγκατάλειψης, καθώς ελάχιστοι αντέχουν να κυκλοφορήσουν στους δρόμους.

APTOPIX Vatican Extreme Weather Heat

AP

Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε μεγάλες πόλεις από τον βορρά έως τα κεντρικά της χώρας, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και να λαμβάνουν μέτρα προστασίας.

«Οι πολίτες αναζητούν σκιά κάτω από τις στοές και προσπαθούν συνεχώς να δροσιστούν», μετέδωσε η ιταλική δημόσια τηλεόραση. Την ίδια εικόνα μεταφέρουν και οι κάτοικοι.

«Σήμερα πραγματικά δεν μπορείς να αναπνεύσεις τον αέρα. Η ζέστη είναι πολύ έντονη και ο κόσμος δυσκολεύεται ακόμη και να βγει έξω», δήλωσε κάτοικος της χώρας.

Το ακραίο κύμα καύσωνα που πλήττει την Ευρώπη αναδεικνύει την αυξανόμενη συχνότητα και ένταση των ακραίων καιρικών φαινομένων, με τις αρχές να παραμένουν σε επιφυλακή για τις επόμενες ημέρες, καθώς ο κίνδυνος πυρκαγιών, προβλημάτων στις υποδομές και επιπτώσεων στη δημόσια υγεία παραμένει υψηλός.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Βήμα προς βήμα οι επόμενες κινήσεις του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες: Η Κίνα κατασκευάζει πυρηνικό υπερ - αεροπλανοφόρο και τεράστια δομή στην έρημο

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:19ΕΛΛΑΔΑ

Αγίου Πνεύματος: «Κορυφώνεται» σήμερα η έξοδος των εκδρομέων - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σε κλοιό καύσωνα η νοτιοδυτική Ευρώπη: Ρεκόρ θερμοκρασιών σε Ισπανία, Πορτογαλία και Ιταλία

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

06:25ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ξεκινούν σήμερα τα ΕΠΑΛ με Νέα Ελληνικά - Πλήρης οδηγός για τους υποψήφιους

06:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Σιωπή για συμφωνία με το Ιράν - Ο Τραμπ θα υπογράψει μόνον αν τηρηθούν οι «κόκκινες γραμμές» - Είμαστε έτοιμοι για πόλεμο λέει ο Χεγκσεθ

06:08ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Αυτοκίνητο παρέσυρε 13χρονη - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Παίδων

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 30 Μαΐου

05:25ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε ταχύπλοο που διακινούσε ναρκωτικά

05:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Κατάσχεση-μαμούθ 1 δισεκατομμυρίου σε κρυπτονομίσματα του Ιράν

04:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ-ΔΥΠΑ: Ποιοι παίρνουν χρήματα αυτή την εβδομάδα

04:15ΚΟΣΜΟΣ

Μουντιάλ 2026: «Πονοκέφαλος» οι αιτήσεις βίζας της ομάδας του Ιράν για τις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

13:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Καύσωνας προ των πυλών - Η πρόγνωση του ECMWF με την Ελλάδα στο επίκεντρο

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα εξελιχθεί το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Πότε έρχεται η «θερμική εισβολή»

19:28TRAVEL

Με ποιο νησί ενθουσιάστηκε Βρετανός: «Περιηγήθηκα σε οκτώ ελληνικά νησιά και αυτό ήταν το καλύτερο»

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 30 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

06:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τελικός Champions League: Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ διεκδικούν το τρόπαιο - Η ώρα και το κανάλι

02:24ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Από «τροχαίο» ...δολοφονία - Η ανατροπή στην υπόθεση του κοινοτάρχη στην Κρήτη

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Οι διαγωνιζόμενοι μαθητές που ευελπιστούν να γίνουν viral: «Έγραψα για χαβαλέ, τώρα πάω δουλειά - Εγώ ήρθα να βοηθήσω να ρίξουμε τις βάσεις»

07:15ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανός πρώην πρωθυπουργός για drone στη Λευκάδα: Συγγνώμη στους Έλληνες από τον Πούτιν όχι από την Ουκρανία

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Σε ψυκτικό σύστημα η έκρηξη στο εργοστάσιο - Τρεις τραυματίες

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Καταιγιστικές αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα στη Μεσσαρά - Το κλίμα «τρομοκρατίας» στο χωριό και οι κόντρες με τους κτηνοτρόφους

07:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 3,7 Ρίχτερ στην Κάσο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε σε ηλικία 70 ετών ο υφυπουργός Περιβάλλοντος Νίκος Ταγαράς

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο κυρίαρχος Μητσοτάκης, η συμπαθής Καρυστιανού και ο «υπολογίσιμος» Τσίπρας

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

06:55ΕΛΛΑΔΑ

ΜΜΜ: Μεγάλες αλλαγές από σήμερα - Αυξάνονται τα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο: Υπέστη ανακοπή ενώ το παιδί του έδινε Πανελλήνιες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ