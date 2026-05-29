Βίντεο-ντοκουμέντο: Τρικάβαλο σε ηλεκτρικό πατίνι στην Ιερά Οδό - Περνούν και με κόκκινο

Snapshot Βίντεο από την Ιερά Οδό δείχνει δύο περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης με ηλεκτρικά πατίνια σε λιγότερο από ένα λεπτό.

Στο πρώτο περιστατικό, πατίνι με δύο επιβάτες περνάει κόκκινο φανάρι.

Στο δεύτερο περιστατικό, πατίνι μεταφέρει τρία άτομα ταυτόχρονα.

Τα περιστατικά θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ασφάλεια των αναβατών και των άλλων χρηστών του δρόμου.

Τα συμβάντα καταγράφονται λίγες ημέρες πριν την κατάθεση νομοσχεδίου για αυστηρότερα μέτρα στη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αθήνα.

Προβληματισμό προκαλεί το βίντεο που εξασφάλισε το Newsbomb.gr, λίγες ημέρες πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου για τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών.

Μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό, δύο διαφορετικά περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης σημειώθηκαν στον ίδιο δρόμο, την Ιερά Οδό. Στο βίντεο φαίνεται αρχικά πατίνι με δύο επιβάτες να περνά κόκκινο φανάρι, ενώ αμέσως μετά ακολουθεί δεύτερο πατίνι με τρία άτομα πάνω σε αυτό.

Οι κινήσεις αυτές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους τους αναβάτες όσο και για τους υπόλοιπους οδηγούς και πεζούς που κινούνται στο σημείο. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο όπου εξετάζονται αυστηρότερα μέτρα για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τον περιορισμό αντίστοιχων παραβάσεων στους δρόμους της Αθήνας.

