Λάρισα: Βίντεο-ντοκουμέντο με 8χρονο παιδί να κλέβει ηλεκτρικό πατίνι

Σε κλοπή ηλεκτρικού πατινιού προέβησαν δύο ανήλικα παιδιά, ηλικίας 8 και 11 ετών, στη Λάρισα.

Η εκπομπη «Live News» του MEGA, έφερε στο φως βίντεο-ντοκουμέντο από την κλοπή που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης και εγείρει ανησυχίες γύρω από την εγκληματικότητα ανηλίκων.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το μικρότερο παιδί, ηλικίας 8 ετών, γυρίζει, κοιτάει το πατίνι, το πλησιάζει, κοιτάει γύρω του αν εκείνη τη στιγμή περνάει κάποιος και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα παίρνει το πατίνι και φεύγει.

Τα παιδιά εντοπίστηκαν και επέστρεψαν το πατίνι.

