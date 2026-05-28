Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

Αύριο, Παρασκευή 29 Μαΐου, σύμφωνα με το εορτολόγιο τιμάται η μνήμη της Αγίας Θεοδοσίας της παρθενομάρτυρος, του Αγίου Ολβιανού επισκόπου πόλεως Ανέου και της Οσίας Υπομονής.

Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι:

Θεοδοσία, Θεοδόσω

Ολιβιανός, Ολβιανός, Ολιβία, Ολίβια

Υπομονή





Ποια ήταν η Αγία Θεοδοσία

Η Αγία Θεοδοσία καταγόταν από την Τύρο της Φοινίκης. Από 18 ετών ξεχώριζε τη θερμή της πίστη. Την κατήγγειλαν στον άρχοντα Ουρβανό, που με κάθε τρόπο προσπάθησε να την πείσει να αρνηθεί το Χριστό.

Όταν εκείνη αρνήθηκε την υπέβαλε σε φριχτά βασανίστηρια. Την έριξαν στη θάλασσα, οπού και παρέδωσε το πνεύμα της.

Ποιος ήταν ο Άγιος Ολβιανός

Ο Άγιος Ολβιανός ήταν επίσκοπος, που υπεράσπιζε την πίστη του Ευαγγελίου. Στο διωγμό, που έκανε ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, συνελήφθη και μετά από ανάκριση, υποβλήθηκε σε σειρά σκληρών βασανιστηρίων. Τον έριξαν μαζί με τους μαθητές του μέσα στη φωτιά, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.

Ποια ήταν η Αγία Υπομονή

Η Ελένη Δραγάση-Παλαιολόγου ή Αγία Υπομονή ήταν κόρη του Σέρβου δεσπὀτη Κονσταντίν Ντράγκας Ντεγιάνοβιτς, σύζυγος του Βυζαντινού αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου και μητέρα των δύο τελευταίων Βυζαντινών αυτοκρατόρων, του Ιωάννη Η΄ και του Κωνσταντίνου ΙΑ΄.

Γεννήθηκε το 1372 στη Σερβία. Παντρεύτηκε το 1392 τον Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγο με τον οποίο απέκτησαν εννιά παιδιά, όμως το 1399 έχασαν τρία από επιδημία (τον Μιχαήλ γεν. το 1398 και δύο κόρες). Τα έξι που επέζησαν ήταν όλα αγόρια. Ο μεγαλύτερος Ιωάννης Η΄ (γεν. 1392) έγινε αυτοκράτορας, ο Θεόδωρος Β΄ Παλαιολόγος (γεν. 1396) δεσπότης του Μυστρά, ο Ανδρόνικος Παλαιολόγος (γεν. το 1400) δεσπότης της Θεσσαλονίκης, ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ (γεν. 1405) αυτοκράτορας, ο Δημήτριος Β΄ Παλαιολόγος (γεν. 1407) επίσης δεσπότης του Μυστρά και ο μικρότερος Θωμάς Παλαιολόγος (γεν. 1409) δεσπότης του Μωρέως, διοικώντας την Πάτρα.

Ο σύζυγός της Μανουήλ Β΄ λίγο πριν πεθάνει έγινε το 1425 μοναχός με το όνομα Ματθαίος. Μετά τον θάνατό του έγινε και εκείνη μοναχή στη Μονή της Κυρά Μάρθας της Κωνσταντινούπολης, παίρνοντας το όνομα Υπομονή.

