Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

Ο θάνατος του Νιούχαουζ θεωρείται το τέλος μιας εποχής στην ιστορία των παραδοσιακών έντυπων μέσων που προσαρμόστηκαν στην ψηφιακή εποχή.

O Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Ντόναλντ Νιούχαουζ, πρώην συνιδιοκτήτης και επικεφαλής της μεγάλης αυτοκρατορίας των μέσων ενημέρωσης Advance Publications, πέθανε στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ηλικία 96 ετών.

Donald Newhouse KRAPE

Η εταιρεία που διηύθυνε ο Νιούχαουζ μαζί με τον αείμνηστο αδελφό του Σάμιουελ είχε τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια εκδοτική βιομηχανία και τη δημοσιογραφία.

Breaking News: Donald E. Newhouse, the billionaire media mogul who once ran the newspaper division of Advance Publications, has died at 96. https://t.co/VLcU9vFyI1 — The New York Times (@nytimes) May 27, 2026

Συγκεκριμένα, η οικογενειακή εταιρεία κατείχε τον διάσημο εκδοτικό οίκο "Conde Nast", ο οποίος εκδίδει διάσημα περιοδικά όπως "Vogue", "The New Yorker", "Vanity Fair" και "GQ".

Εκτός από την επιχείρηση περιοδικών, η Advance Publications, υπό την ηγεσία του, ανέπτυξε ενεργά την καλωδιακή τηλεόραση, κατείχε μεγάλα μερίδια σε εταιρείες ψυχαγωγίας και διαχειριζόταν επίσης ένα ευρύ δίκτυο περιφερειακών αμερικανικών εφημερίδων και διαδικτυακών πυλών.

Μέχρι σήμερα, η συνολική οικονομική κατάσταση της οικογένειας Νιουχάουζ εκτιμάται από τους ειδικούς σε περίπου 24 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι δημοσιογράφοι και η επιχειρηματική κοινότητα σημειώνουν ότι ο θάνατος μιας τόσο εμβληματικής φιγούρας σηματοδοτεί το τέλος μιας ολόκληρης εποχής στην ιστορία των παραδοσιακών έντυπων μέσων, τα οποία υπό τον Νιουχάουζ μπόρεσαν να προσαρμοστούν με επιτυχία στην ψηφιακή εποχή.

Η κηδεία θα γίνει κεκλεισμένων των θυρών στον κύκλο των στενών συγγενών.