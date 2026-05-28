Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

Οι τρεις κακοποιοί που άνοιξαν πυρ το απόγευμα της Τετάρτης σε κατάστημα στην «καρδιά» της Αθήνας 

Κατερίνα Ρίστα

Οι πιστολέρο της Πατησίων καταγράφονται στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb.

Πρόκειται για τους τρεις ένοπλους που δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ στις 17:00 το απόγευμα της Τετάρτης στην «καρδιά» της Αθήνας. Σκληροί κακοποιοί αλλά... ελεύθεροι. Πρόκειται για δύο κακοποιούς Αλβανικής κι έναν Ελληνικής καταγωγής.

Ο Έλληνας με τα αρχικά Κ.Π το 2022 τραυμάτισε με 20 μαχαιριές έναν άνθρωπο σε καντίνα γιατί δεν μπορούσε την αναμονή. Ήταν ο πρώην σύντροφος της παρουσιάστριας Τζούλια Νόβα. Ακόμη, πριν ένα χρόνο, τον Απρίλιο του 2025 συνελήφθη καθώς εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση σε βάρος του με ποινή 6 χρόνια.

Όμως, 13 μήνες μετά κάνει βόλτες στην Πατησίων και συμμετέχει σε ένοπλη επίθεση. Το ποινικό του παρελθόν περιλαμβάνει επίσης ναρκωτικά, ληστείες και επικίνδυνη οδήγηση.

Ο ένοπλος ξεκίνησε τη δράση του από την ηλικία των 19 ετών. Οι άλλοι δυο είναι Αλβανοί υπήκοοι, γνώριμοι των αρχών τουλάχιστον από το 2015, με βιογραφικό γεμάτο ληστείες και κλοπές, όμως ο ένας έχει πιαστεί να μεταφέρει κι ένα μικρό οπλοστάσιο με 2 καλάσνικοφ και 90 σφαίρες.

Ούτε αυτό φαίνεται πως στάθηκε ικανό να τον κρατήσει στη φυλακή.

Τους ασκήθηκε ποινική δίωξη

Βαρύτατες κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς.

Η ποινική Δίωξη που άσκησε σε βάρος τους ο Εισαγγελέας είναι για για τρία κακουργήματα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες: αφορούν απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα ληστείας από κοινού, παράνομη οπλοφορία, διακεκριμένη οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών, επικίνδυνη οδήγηση από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και άνθρωπο και απείθεια.

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε Ανακριτή από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

