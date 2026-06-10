Σίντνεϊ Σουίνι για το OnlyFans στο Euphoria: «Δεν θα έκανα ποτέ αυτές τις επιλογές, δεν με ξέρετε»

Snapshot Η Σίντνεϊ Σουίνι γνώριζε από νωρίς την εξέλιξη του ρόλου της Κάσι στο Euphoria, συμπεριλαμβανομένου του γάμου της με τον Νέιτ και της ζωής της σε προαστιακή γειτονιά.

Η επιλογή της Κάσι να χρησιμοποιήσει το OnlyFans για αναγνώριση αντικατοπτρίζει την αναζήτηση αποδοχής και επιβεβαίωσης του χαρακτήρα.

Η Σουίνι αντιμετώπισε τις γυμνές σκηνές ως μέρος της υποκριτικής της δουλειάς, χωρίς να συμφωνεί προσωπικά με τις αποφάσεις του χαρακτήρα της.

Υπήρχε μια σκηνή με pole dancing που κόπηκε στο τελικό μοντάζ, παρά την προετοιμασία και την επιθυμία της ηθοποιού να προβληθεί έστω ως deleted scene.

Η ηθοποιός διέψευσε φήμες για εντάσεις στο καστ και τόνισε ότι η εικόνα της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Snapshot powered by AI

Για το τέλος του Euphoria, τις φήμες και την προσωπική της ζωή μίλησε η Σίντνεϊ Σουίνι, αποκαλύπτοντας πως γνώριζε εδώ και χρόνια ποια θα ήταν η πορεία του ρόλου της - Κάσι Χάουαρντ - καθώς ο δημιουργός της σειράς, Sam Levinson, της είχε περιγράψει από νωρίς τις βασικές εξελίξεις της ιστορίας.

«Ήξερα χρόνια πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τρίτης σεζόν ότι η Κάσι θα παντρευόταν τον Νέιτ, θα ζούσαν σε μια προαστιακή γειτονιά και ότι θα ήταν πιο τρελή από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Γιατί η Κάσι στράφηκε στο OnlyFans

Σχολιάζοντας την εξέλιξη της ηρωίδας της, η Σουίνι εξήγησε στο Vanity Fair, πως η επιλογή της Κάσι να αναζητήσει αναγνώριση μέσω του OnlyFans ήταν απόλυτα συμβατή με τον χαρακτήρα της.

Όπως είπε, από την πρώτη σεζόν η Κάσι αναζητούσε διαρκώς αποδοχή και επιβεβαίωση από τους άλλους. «Δεν ξέρει πώς να αγαπήσει τον εαυτό της αν δεν την αγαπά κάποιος άλλος. Νομίζω ότι την ενθουσίαζε η ιδέα πως τόσος κόσμος τη γνώριζε και την αγαπούσε», εξήγησε.

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στις γυμνές σκηνές της σειράς, τονίζοντας πως αντιμετώπισε το θέμα αποκλειστικά μέσα από τον φακό του χαρακτήρα που υποδυόταν.

«Δεν θα έπαιρνα τις ίδιες αποφάσεις με την Κάσι. Όμως είμαι ηθοποιός και η δουλειά μου είναι να υπηρετήσω τον χαρακτήρα όσο πιο αληθινά γίνεται», σημείωσε.

Η σκηνή που δεν είδαμε ποτέ

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες αποκαλύψεις που έκανε στο Vanity Fair αφορούσε μια σκηνή που τελικά δεν έφτασε ποτέ στην οθόνη.

Η Σουίνι αποκάλυψε ότι είχε κάνει μαθήματα pole dancing για μια σκηνή σε στριπ κλαμπ, όπου η Κάσι, μεθυσμένη, ανεβαίνει στη σκηνή και χορεύει μπροστά στο κοινό.

«Φανταστείτε την Κάσι πάνω σε στύλο. Ήταν ξεκαρδιστικό», είπε.

Παρά τις ώρες προετοιμασίας, η σκηνή κόπηκε στο τελικό μοντάζ.

«Απογοητεύτηκα γιατί είχα δουλέψει πολύ γι’ αυτό. Του είπα να προβληθεί έστω ως deleted scene», αποκάλυψε.

Η απάντηση στις φήμες για το καστ

Η μεγάλη καθυστέρηση ανάμεσα στη δεύτερη και την τρίτη σεζόν είχε οδηγήσει σε αμέτρητα δημοσιεύματα περί εντάσεων και προβλημάτων μεταξύ των πρωταγωνιστών.

Η Σουίνι ξεκαθάρισε πως οι συγκεκριμένες φήμες δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Πηγή: HBO

«Κανείς δεν έχει ιδέα ποια είμαι πραγματικά»

Η ηθοποιός αναφέρθηκε και στην έντονη δημοσιότητα που τη συνοδεύει τα τελευταία χρόνια, παραδεχόμενη ότι συχνά διαβάζει πράγματα για τον εαυτό της που δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

«Όλοι πιστεύουν ότι με έχουν καταλάβει, αλλά δεν έχουν ιδέα ποια είμαι πραγματικά», είπε χαρακτηριστικά.

Η ίδια εκτιμά ότι η εικόνα που δημιουργείται γύρω από δημόσια πρόσωπα βασίζεται κυρίως σε τίτλους και αποσπασματικές πληροφορίες.

«Οι άνθρωποι διαβάζουν τους τίτλους και όχι ολόκληρη την ιστορία. Θέλουν το εύκολο clickbait και κάπως έτσι δημιουργούνται αφηγήσεις που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα», ανέφερε.

Cassie (Sydney Sweeney) grabando vídeos para su OnlyFans en la

3 temporada de "Euphoria". pic.twitter.com/IOvEPwffOD — Indie 505 (@Indie5051) April 13, 2026

Παρά τη συνεχή έκθεση, η Σουίνι υποστηρίζει ότι επιλέγει να κρατά αποστάσεις από τα social media και να επικεντρώνεται στους ανθρώπους που πραγματικά γνωρίζουν ποια είναι.

«Αν οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν ποια είμαι και είμαι καλή με όσους βρίσκονται γύρω μου, αυτό είναι που έχει σημασία», κατέληξε.

Sydney Sweeney on her ‘Euphoria’ Season 3 OnlyFans storyline:



“[Sam Levinson] asked me how I felt about it, and I told him, ‘Look, I’m playing a character.’ Do I agree with all of Cassie’s decisions? Would I personally make these choices? No, of course not. But I’m an actor and… pic.twitter.com/9rygEuYEci — VANITY FAIR (@VanityFair) June 10, 2026

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