«Έχει ξεπεράσει κάθε όριο»: Χαμός στα social media με το νέο επεισόδιο του «Euphoria»

Ακραία προκλητικές και άβολες χαρακτήρισαν οι χρήστες στα social media τις σκηνές της τηλεοπτικής Cassie στο νέο επεισόδιο της επιτυχημένης σειράς

Πηγή: HBO

Το πέμπτο επεισόδιο της τρίτης σεζόν του Euphoria άφησε τους τηλεθεατές σοκαρισμένους εξαιτίας των ιδιαίτερα τολμηρών σκηνών του, τις οποίες πολλοί χαρακτήρισαν «ενοχλητικές».

Το νέο επεισόδιο της σειράς του HBO, με τίτλο «This Little Piggy», ξεκινά με την Cassie (Sydney Sweeney) να δημιουργεί περισσότερο φετίχ περιεχόμενο για τη σελίδα της στο OnlyFans.

Σε μία σκηνή φαίνεται να γλείφει το δάχτυλο του ποδιού της ενώ τραβά βίντεο για την πλατφόρμα, ενώ αργότερα εμφανίζεται εντελώς τόπλες μπροστά σε πελάτη.

Η μάνατζέρ της, Maddy Perez (Alexa Demie), τη βοηθά στα γυρίσματα ορισμένων σκηνών και σε κάποιο σημείο της λέει: «Θέλω να φαίνονται περισσότερο τα οπίσθιά σου», ενώ η Cassie ποζάρει με ένα κορμάκι εμπνευσμένο από ναυτικό στιλ.

Σε άλλη σκηνή, η Cassie δημιουργεί ASMR περιεχόμενο φορώντας λευκά εσώρουχα, ψιθυρίζοντας σαγηνευτικά στο μικρόφωνο: «Γεια σου, είμαι το κορίτσι των ονείρων σου».

Κάποια στιγμή, κατά τη διάρκεια του ASMR, τρίβει το ντεκολτέ της με το μικρόφωνο πριν το κατεβάσει χαμηλότερα, ρωτώντας προκλητικά τον θεατή αν θέλει να ακούσει πιο προσωπικούς ήχους.

Σε άλλη σκηνή, η Cassie φαίνεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές με τον εαυτό της, ενώ η Maddy κάθεται δίπλα δουλεύοντας στο λάπτοπ της. Αργότερα, η Maddy στέλνει σε πελάτη χρησιμοποιημένα εσώρουχα της Cassie.

Σε ένα ακόμη προκλητικό στιγμιότυπο, η Cassie τρώει ένα hot dog πάνω σε κρεβάτι, πριν αρχίσει να κάνει σχοινάκι φορώντας μια πολύ αποκαλυπτική πουά ολόσωμη φόρμα, ενώ η Maddy τη βιντεοσκοπεί.

Συνεχίζοντας το τολμηρό περιεχόμενο, η Cassie υιοθετεί τον ρόλο μιας σαγηνευτικής αστυνομικού, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα της με μια εφαρμοστή στολή αστυνομικού.

Αξιοσημείωτο είναι ότι το πιο συνηθισμένο αίτημα των πελατών της ήταν να την ακούσουν να λέει το όνομά τους.

Σε μία ακόμη εντυπωσιακή σκηνή, η Maddy μπαίνει στο δωμάτιο και βρίσκει την Cassie λιπόθυμη πάνω στο κρεβάτι, φορώντας αποκαλυπτικά ροζ εσώρουχα, ενώ δίπλα της βρίσκεται ενεργοποιημένο ένα ερωτικό βοήθημα. Η Maddy τη χτυπά παιχνιδιάρικα για να την ξυπνήσει και της ανακοινώνει με ενθουσιασμό ότι μόλις έφτασε τους 50.000 συνδρομητές στο OnlyFans.

Σε μία από τις πιο αλλόκοτες στιγμές της σειράς, η Cassie εμφανίζεται να αποκτά γιγαντιαίες διαστάσεις και να περπατά μέσα στην πόλη, σε μια αναφορά στην ταινία τρόμου του 1958 Attack of the 50 Foot Woman. Σταματά όμως όταν βλέπει έναν άνδρα να παρακολουθεί ένα από τα βίντεό της από το παράθυρο.

Τον ρωτά παιχνιδιάρικα τι κάνει, πριν πλησιάσει το τζάμι και ανοίξει τη φόρμα της, πιέζοντας το στήθος της πάνω στο παράθυρο. Σε μια ακόμη ακραία ανατροπή, ο άνδρας αρχίζει να γλείφει το τζάμι, πριν εκείνη σπάσει το παράθυρο με δύναμη.

Οι fans αντέδρασαν έντονα στο νέο επεισόδιο της δραματικής σειράς του Sam Levinson, που περιστρέφεται γύρω από τα ναρκωτικά και τις υπερβολές. Ένας χρήστης το χαρακτήρισε «ενοχλητικό», ενώ άλλος έγραψε ότι «έχει ξεπεράσει κάθε όριο».

«Τόσο άβολο να το βλέπεις», σχολίασε άλλος χρήστης. Κάποιος άλλος έγραψε: «Γιατί βλέπω την Cassie να γλείφει τα δάχτυλα των ποδιών της; Τι συμβαίνει με το Euphoria;».

