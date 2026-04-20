«Κύμα» αντιδράσεων για την Σίντνεϊ Σουίνι στο «Euphoria» - «Δεν μπορώ να την βλέπω να εξευτελίζεται»

Το δεύτερο επεισόδιο του «Euphoria» προβλήθηκε την Κυριακή 19 Απριλίου, μετά την πρεμιέρα του τρίτου κύκλου που δέχθηκε έντονη κριτική για τις «σκληρές» σκηνές με πρωταγωνίστριες τη Zendaya και τη Σίντνεϊ Σουίνι.

Ύστερα από τετραετή απουσία, η επιτυχημένη σειρά του Sam Levinson στο HBO Max επέστρεψε με ένα χρονικό άλμα πέντε ετών, μετατοπίζοντας την αφήγηση στη ζωή των χαρακτήρων μετά το λύκειο.

Το νέο επεισόδιο, με τίτλο «America My Dream», προκάλεσε αντιδράσεις στους θεατές, οι οποίοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για το γεγονός ότι ο χαρακτήρας της Cassie, τον οποίο υποδύεται η Sweeney, συνεχίζει —όπως υποστηρίζουν— να «υποβαθμίζεται» μέσα από νέες, ιδιαίτερα τολμηρές σκηνές φετιχιστικού περιεχομένου.

Η Cassie απαθανατίζεται να ποζάρει για μια σειρά προκλητικών φωτογραφιών για τον λογαριασμό της στο OnlyFans, μεταξύ των οποίων και ένα ιδιαίτερα τολμηρό στιγμιότυπο με παγωτό να στάζει στο γυμνό της ντεκολτέ, μετά το προηγούμενο επεισόδιο όπου εμφανιζόταν ντυμένη ως σκύλος.

Η Sydney Sweeney στο «Euphoria» του HBO

Σε άλλη τολμηρή λήψη, εμφανίζεται να φορά μόνο ένα ανάποδα φορεμένο καπέλο μπέιζμπολ, ποζάροντας σε σκηνικό εμπνευσμένο από το άθλημα και καλύπτοντας στρατηγικά με τα χέρια της το στήθος και το κάτω μέρος του σώματός της. Αργότερα, ενσαρκώνει έναν χαρακτήρα «ενήλικου μωρού», με τα πόδια υψωμένα στον αέρα.

«Κάποιος να σώσει τη Sydney Sweeney», έγραψε ένας θαυμαστής, ενώ πολλοί άλλοι χαρακτήρισαν τις σκηνές ως «τελετουργία ταπείνωσης».

«Θεέ μου, δεν αντέχω να βλέπω άλλο την Cassie να εξευτελίζει τον εαυτό της με τους πιο ντροπιαστικούς τρόπους», έγραψε ένας ακόμη χρήστης.

Sydney Sweeney Got Fully Naked For A Shocking “Euphoria” Montage — Here’s A Breakdown Of All Of The Wildest Moments From Season 3, Episode 2 https://t.co/EzRFNsmhQG

— BuzzFeed UK (@BuzzFeedUK) April 20, 2026



«Sydney κορίτσι μου, πες όχι σε κάποια πράγματα», παρακάλεσε άλλος θαυμαστής.

«Πώς γίνεται η Sydney να δέχτηκε να συμμετάσχει σε αυτή τη σεζόν του Euphoria;» αναρωτήθηκε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Γιατί να συμφωνήσει η Sydney να κάνει όλα αυτά… περίεργο».

«Καθίστε να δείτε τη Sydney Sweeney να τυποποιείται σε παρόμοιους ρόλους για το υπόλοιπο της καριέρας της», έγραψε κάποιος ακόμη.

