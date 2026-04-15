Sydney Sweeney: Από το «good jeans» για τα τζιν και τα... γονίδια, στο «Syd for short» για τα shorts

Το λογοπαίγνιο «good jeans» για διαφήμιση παντελονιών που προκάλεσε αντιδράσεις και η -λιγότερο αμφιλεγόμενη- νέα καμπάνια

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Η Sydney Sweeney στη διαφημιστική καμπάνια της American Eagle

American Eagle
LIFESTYLE
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η διαφημιστική καμπάνια της American Eagle με τη Sydney Sweeney χρησιμοποίησε το λογοπαίγνιο «great jeans» που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της ομοιότητας των λέξεων jeans (τζιν) και genes (γονίδια).
  • Η διαφήμιση σχολίασε τα γονίδια της Sweeney, κάτι που θεωρήθηκε από πολλούς ως προώθηση της λευκής υπεροχής και της ευγονικής.
  • Οι επικρίσεις ήρθαν σε ένα πολιτικό πλαίσιο με αυξημένη πίεση απέναντι σε μετανάστες στις ΗΠΑ, γεγονός που ενίσχυσε τις αντιδράσεις.
  • Η νέα καμπάνια της Sweeney για την ίδια εταιρεία χρησιμοποιεί το λογοπαίγνιο «Syd for short» που χρησιμοποιεί το όνομα της ηθοποιού σε συνδυασμό με τη λέξη σόρτς.
Snapshot powered by AI

Αντιδράσεις είχε προκαλέσει η διαφημιστική καμπάνια της αμερικανικής εταιρίας ρούχων American Eagle, στην οποία εμφανιζόταν η ηθοποιός Sydney Sweeney, να φορά τζιν παντελόνια με το σλόγκαν «Sydney Sweeney has Great Jeans» (μτφ. Η Sydney Sweeney έχει εξαιρετικά τζιν).

Η εταιρία είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη jeans (φωνητικά: τζινς), για το προϊόν που διαφήμιζε, η οποία όμως ηχητικά είναι ίδια με τη λέξη genes (φωνητικά: τζινς) που σημαίνει γονίδια.

Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης, η διαφημιστική καμπάνια του 2025, χρησιμοποίησε απλώς ένα λογοπαίγνιο που έχει κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί και από άλλες εταιρίες ρούχων. Αυτό που προκάλεσε αντιδράσεις, όμως, είναι ότι στη διαφήμιση σχολιάστηκαν και τα πραγματικά γονίδια της Sweeney.

«Τα γονίδια μεταδίδονται από τους γονείς στους απογόνους, συχνά καθορίζοντας χαρακτηριστικά όπως το χρώμα των μαλλιών, την προσωπικότητα, ακόμη και το χρώμα των ματιών. Τα τζιν μου είναι μπλε», λέει η Sweeney, κατά τη διάρκεια της διαφήμισης, που αν κάποιος δεν τη δει γραμμένη, δεν μπορεί να καταλάβει πού χρησιμοποιείται η κάθε λέξη. Και για πολλούς, αυτό, είναι ένα σχόλιο που προάγει τη λευκή υπεροχή και τη θεωρία της ευγονικής, χαρακτηριστικά που έχουν συνδεθεί με τις πιο σκοτεινές σελίδες της ιστορίας.

Δείτε τη διαφήμιση:

Οι επικριτές της διαφήμισης, στάθηκαν ιδιαίτερα στο τρέχον πολιτικό κλίμα, αποδοκιμάζοντας τόσο το σλόγκαν αυτό καθεαυτό, όσο και την επιλογή να μεταδοθεί στην τρέχουσα συγκυρία. Σε μια εποχή, δηλαδή, που ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη αρχίσει να ποινικοποιεί τους μετανάστες, εντείνοντας τις απελάσεις και τις κρατήσεις τους από την ICE.

Μετά τις επικρίσεις, τόσο για τη διαφήμιση της Sweeney, όσο και για άλλα μηνύματα στα μέσα ενημέρωσης και την πολιτική που συνδέονταν με τη λευκή υπεροχή, δεν άργησε να έρθει και η στήριξη του Ντόναλντ Τραμπ προς το πρόσωπο της ηθοποιού, ο οποίος είχε γράψει σε ανάρτησή του: «Η Sydney Sweeney, μία εγγεγραμμένη Ρεπουμπλικανή, έχει την πιο «καυτή» διαφήμιση που υπάρχει», προτρέποντας τους ακολούθους του να πάνε να αγοράσουν τζιν παντελόνια από την εταιρία.

Sydney Sweeney... η επιστροφή

Τώρα, μήνες μετά από εκείνη την πρώτη διαφήμιση που προκάλεσε τις αντιδράσεις, η Sydney Sweeney επιστρέφει με ένα ακόμα σποτ για την ίδια εταιρία, πάλι με ένα λογοπαίγνιο.

«Syd for short», λοιπόν, η νέα... σπαζοκεφαλιά, που δεν είναι άλλη παρά η συντομία του ονόματός της. Το «Syd», αποτελεί συντομία του ονόματος Sydney και, θεωρητικά, η ηθοποιός θα μπορούσε να πει σε κάποιον «Syd for short» (μτφ: Syd εν συντομία).

Μόνο που το short, είναι και η αγγλική γραφή της λέξης για το σορτς, που εν προκειμένω είναι και το διαφημιστικό προϊόν της διαφήμισης. Απλούστερο και σίγουρα λιγότερο αμφιλεγόμενο, το τωρινό μήνυμα από το αρχικό.

Η νέα διαφήμιση:

https://www.instagram.com/p/DXJtgNYkwG8/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ