H Sydney Sweeney μαγνήτισε τα βλέμματα στο κόκκινο χαλί με φόρεμα αρχαιοελληνικού στυλ

Η Sydney Sweeney ανέβασε τη λάμψη στα ύψη περπατώντας στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σάντα Μπάρμπαρα το Σαββατοκύριακο.

Την Κυριακή, η 28χρονη ηθοποιός εντυπωσίασε φορώντας ένα - τύπου αρχαιοελληνικό- φόρεμα που αγκάλιαζε άψογα τη σιλουέτα της, αναδεικνύοντας τη θηλυκότητά της.

Το σατέν φόρεμα σε κρεμ απόχρωση συνδύασε με μυτερές γόβες, ενώ τα μακριά ξανθά μαλλιά της ήταν χτενισμένα σε εντυπωσιακές, bombshell μπούκλες.

Η πρωταγωνίστρια του Euphoria — η οποία πρόσφατα έχει τραβήξει τα βλέμματα με τολμηρά stunt στο πλαίσιο της προώθησης της νέας της σειράς εσωρούχων — εμφανίστηκε στο φεστιβάλ μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της, Τζέικομπ Έλορντι.

Στο λαμπερό event βρέθηκαν και άλλοι αστέρες του Χόλιγουντ, όπως η υποψήφια για Όσκαρ Τεγιάνα Τέιλορ, η Τζέιν Λιντς, η Τσέις Ινφίνιτι και η Γουούνμι Μοσάκου.

