Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου από δομή φιλοξενίας στην Ηγουμενίτσα

Συναγερμός σήμανε στις αρχές για την εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα, το πρωί της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 08/02/2026, πρωινές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ηγουμενίτσα ο Μοχάμεντ (επ) Μαχντι (ον), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημερώθηκε σήμερα 09/02/2026 και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν την ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μοχάμεντ (επ) Μαχντι (ον), έχει ύψος 1.70 μ., έχει κανονικό βάρος, έχει μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, γκρι φούτερ, μαύρα μποτάκια και κίτρινο μπουφάν.

