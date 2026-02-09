Αγωνία στο Γύθειο για την εξαφάνιση 60χρονου ψαρά - Εντοπίστηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου. Η βάρκα του εντοπίστηκε χωρίς επιβαίνοντα, προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο, περίπου 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμένα Γυθείου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που «χτενίζουν» την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης περίπου 3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν όσο κρίνεται απαραίτητο.