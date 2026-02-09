Αγωνία στο Γύθειο για την εξαφάνιση 60χρονου ψαρά - Εντοπίστηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου

Newsbomb

Αγωνία στο Γύθειο για την εξαφάνιση 60χρονου ψαρά - Εντοπίστηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό 60χρονου ψαρά, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Γυθείου. Η βάρκα του εντοπίστηκε χωρίς επιβαίνοντα, προσαραγμένη σε βραχώδες σημείο, περίπου 2,5 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά του λιμένα Γυθείου.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, που «χτενίζουν» την ευρύτερη θαλάσσια περιοχή. Οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή είναι καλές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης περίπου 3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων. Οι έρευνες αναμένεται να συνεχιστούν όσο κρίνεται απαραίτητο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:20ΕΛΛΑΔΑ

ΑΠΘ: Τα νεότερα για την υγεία του αστυνομικού που τραυματίστηκε στα επεισόδια - «Γλύτωσε τα χειρότερα»

23:20LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Το δώρο της Μαρίας Ηλιάκη για τον ερχομό του πρώτου της παιδιού

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Δίδυμοι δικάζονται για δολοφονία στη Γαλλία, αλλά δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν λόγω κοινού DNA - «Μόνο η μητέρα τους θα μπορούσε να τους ξεχωρίσει»

23:06ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε σχολείο στο Μέριλαντ - Ένας μαθητής τραυματίας

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Συγκέντρωση μελών του Ρουβίκωνα έξω από την αμερικανική πρεσβεία - Διαμαρτυρία κατά της ICE (Βίντεο)

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

22:36ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Η ΕΕ διερευνά επιλογές για την συμπερίληψη εγγυήσεων για την ένταξη της Ουκρανίας

22:21ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που αεροσκάφος κάνει αναγκαστική προσγείωση σε λεωφόρο - Βίντεο

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας Προαστιακού στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

22:07ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δυτική Αχαΐα: 55χρονος βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του - Τον εντόπισαν οι γείτονές του

21:59ΚΟΣΜΟΣ

Νέες προκλητικές δηλώσεις Τσελίκ πριν την συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν

21:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αγωνία στο Γύθειο για την εξαφάνιση 60χρονου ψαρά - Εντοπίστηκε η βάρκα του σε βραχώδες σημείο

21:39ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Αυτοκίνητο χωρίς λάστιχο, φανάρια και φλας κυκλοφορούσε στο Ηράκλειο

21:31ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με παράσυρση πεζού στα Χανιά - Ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο

21:23LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο spoiler: Ο γάμος Αρετής - Οδυσσέα τινάζεται στον αέρα

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Τέσσερις όροι από τις ΗΠΑ αλλιώς στρατιωτική δράση

21:13ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Σπάνε τα μετάλλια των Ολυμπιακών Αγώνων κατά τους πανηγυρισμούς - Ψάχνουν τον λόγο οι διοργανωτές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:08ΕΛΛΑΔΑ

Οικογενειακή τραγωδία στην Ελευσίνα: Κόρη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει

18:12ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άσαντ απλώς έπαψε να ενδιαφέρεται: Εμμονικός με το σεξ και το Candy Crush ενώ η Συρία κατέρρεε

16:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Ρωσία: Βίασε τη 17χρονη κόρη του αφεντικού του και την τάισε στα γουρούνια

20:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο «Άγιος Παΐσιος» εκτόπισε από την κορυφή του ελληνικού box office τον «Καποδίστρια» - Στα 763.657 εισιτήρια η ταινία του Σμαραγδή

16:58ΕΛΛΑΔΑ

Λάμπρος Φιλίππου: Ένοχος ο ηθοποιός και σκηνοθέτης για βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Αυτό ήταν το όνομα του συνδέσμου του σμηνάρχου

20:15WHAT THE FACT

Αυτό είναι το χωριό με το πιο μεγάλο όνομα στην Τουρκία - Αποτελείται από 23 γράμματα

22:16ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπή κυκλοφορίας Προαστιακού στη γραμμή Κιάτο - Πειραιάς - Κιάτο λόγω πυρκαγιάς στον Ασπρόπυργο

23:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πλεύρης για Χίο: Δικηγόροι ΜΚΟ δεν πήγαν στους μετανάστες, αλλά συνήγοροι του φερόμενου διακινητή

09:14ΕΛΛΑΔΑ

Αντί για μουσεία σε... ιδιώτες: Βγαίνουν στο «σφυρί» τα κειμήλια του 1821

19:54ΚΟΣΜΟΣ

Κινηματογραφική επίθεση σε θωρακισμένο όχημα μεταφοράς χρημάτων στην Ιταλία - Πάνοπλοι ληστές το ανατίναξαν στη μέση του δρόμου

13:41ΚΟΣΜΟΣ

Καναδάς: Άνδρες έπιασαν τεράστιο ψάρι βάρους 110 κιλών, καταρρίπτοντας τοπικό ρεκόρ - Δείτε βίντεο

18:00ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στην ΕΑΒ: «Δεν κάνουμε πίσω» δηλώνει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο newsbomb

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Χριστιανικές εικόνες στα ελληνικά δικαστήρια: Αποφασίζει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μετά από προσφυγή

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Γκρέμισαν τον τοίχο στην ανακαίνιση και βρήκαν χαρτονόμισμα και σημείωμα 20 ετών

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση κατασκοπείας: Τι σημαίνει η αφαίρεση ιθαγένειας από τον 54χρονο Σμήναρχο

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία για την έκδοσή τους

22:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως την Παρασκευή - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Catherine O’Hara: Ανακοινώθηκε η επίσημη αιτία θανάτου της διάσημης ηθοποιού

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Τα νεότερα για την υγεία του παιδιού που έπεσε σε σιντριβάνι - Χαραμάδα αισιοδοξίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ