Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό
Πού εντοπίζονται προβλήματα
Μετ΄εμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων το πρωί της Πέμπτης (05/03) στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.
Όπως παρατηρείται και στον παρακάτω χάρτη, στο «κόκκινο» είναι ο Κηφισός από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, η Κηφισίας από τους Αμπελόκηπους έως το Χαλάνδρι, η Αλίμου-Κατεχάκη στο ύψος του Καρέα, το ρεύμα προς Αθήνα στη Μεσογείων και η Βασιλέως Κωνσταντίνου στο κέντρο.
Την ίδια ώρα, καθυστερήσεις έως και 30 λεπτών σημειώνονται στην Αττική Οδό.
