Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους, μαχητές από διάφορες ιρανικές κουρδικές ομάδες προετοιμάζονται για πιθανή χερσαία επίθεση εναντίον του καθεστώτος της Τεχεράνης στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας.

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μαχητές από διάφορες κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μία πιθανή χερσαία επίθεση στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μια χερσαία επίθεση των Κούρδων σε συντονισμό με τους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα εξαπλωνόταν σε άλλα μέρη του Ιράν.

Έξι ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε κουρδικές ομάδες που είχαν καταφύγει στο Ιράκ ανακοίνωσαν τον σχηματισμό του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν για να πολεμήσουν εναντίον του Ιράν. Αυτές οι κουρδικές ομάδες έχουν χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα Ιράν-Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικά σημαντικές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις έστειλαν εκατοντάδες μέλη τους από τα στρατόπεδα στην ιρακινή πλευρά των συνόρων στην ιρανική πλευρά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος, δήλωσε πηγή κοντά σε μία από τις παρατάξεις. Οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τη Μοσάντ και τη CIA, δήλωσαν δύο Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος.

Στόχος είναι να καταληφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή στην κουρδική περιοχή εντός του Ιράν, προκειμένου να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να εμπνευστεί μια ευρύτερη εξέγερση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Κογκρέσο σε ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς».

Η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ στο Ιράν προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές παρατάξεις όχι μόνο στρατιωτική αλλά και πολιτική υποστήριξη για μια αυτόνομη κουρδική περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος. «Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις δεν έχουν αρκετή στρατιωτική δύναμη και θα μπορούσαν να καταλήξουν ως κρέας για τα κανόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει σε κανένα σχέδιο για την υποστήριξη μιας επίθεσης από κουρδικές ιρανικές πολιτοφυλακές εναντίον του καθεστώτος.

Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ωστόσο τηλεφωνικά την Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπάφελ Ταλαμπανί, για να συζητήσουν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τι μπορεί να ακολουθήσει, ανέφερε το Axios .Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πήγε καλά, αλλά τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή τους σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Ιράν.

Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χίτζι. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί από την πλευρά του είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, και εξέφρασε την ανησυχία του για μια πιθανή χερσαία εισβολή των κουρδικών ιρανικών παρατάξεων στο Ιράν.

«Ο Ιρακινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να στραφεί οποιαδήποτε απειλή κατά του Ιράν από ιρακινό έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Τις ημέρες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών συνοριακών θέσεων στην περιοχή του Κουρδιστάν και εναντίον βάσεων και αστυνομικών τμημάτων των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε την Τετάρτη ότι η πόλη Μπουκάν στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό.
Την Τετάρτη, οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις αρνήθηκαν ότι ξεκίνησαν χερσαία επίθεση. Μια κουρδική πηγή δήλωσε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά είπε ότι οι διάφορες παρατάξεις περιμένουν το «πράσινο φως» των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:12ΚΟΣΜΟΣ

Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν αμερικανικό πετρελαιοφόρο - Ιρανικά ΜΜΕ

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:00ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε κατά λάθος τα τρία F-15 των ΗΠΑ

10:00ΜΠΑΣΚΕΤ

Έξαλλος ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Πέταξε την μπάλα και δέχθηκε τεχνική ποινή - Δείτε βίντεο

09:56WHAT THE FACT

Εργαζόμενη «μπερδεύτηκε» στα καλώδια του γραφείου και πήρε αποζημίωση 20.000 ευρώ

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ποιος μισεί ποιον στη Μέση Ανατολή: Ο οδηγός που εξηγεί το μεγαλύτερο γεωπολιτικό «μπέρδεμα» στον πλανήτη

09:50ΜΠΑΣΚΕΤ

EuroLeague: Η δράση συνεχίζεται στη σκιά των αναβολών λόγω πολέμου

09:44ΚΟΣΜΟΣ

Επιχείρηση διάσωσης σε άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

09:40ΚΟΣΜΟΣ

Politico: Ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να διαρκέσει «100 ημέρες ή και περισσότερο»

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

09:23ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Η στιγμή που πύραυλοι Tomahawks πετούν πάνω από εμπορικό πλοίο - Βίντεο

09:19ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

09:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ -Oικογένεια νεκρού 20χρονου στρατιώτη στο Κουβέιτ -«Δεν προλάβαμε να του πούμε πόσο τον αγαπάμε»

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Οι δύο διαφορετικές «γραμμές» των Ευρωπαίων για το Ιράν

09:10ΚΟΣΜΟΣ

Αξιωματούχος της Χαμάς σκοτώθηκε σε ισραηλινές επιδρομές στη Βηρυτό

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

08:55ΚΟΣΜΟΣ

Απόδραση από το Ντουμπάι: Πληρώνουν έως και 100.000 λίρες για ιδιωτικά τζετ διαφυγής οι πλούσιοι

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

09:06ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Δεν γίνεται να βγω και να παίξω σκατ…» - Όσα είπε ο Ματίας Λεσόρ

09:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Δύο συλλήψεις ανηλίκων για την επίθεση με μαχαίρι σε 17χρονο μαθητή

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

09:38ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν με αεροπλάνα και λεωφορεία 162 πολίτες από την εμπόλεμη ζώνη στη Μέση Ανατολή

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

09:00ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

09:07ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ