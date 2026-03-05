Axios: Κούρδοι με στήριξη από τη Μοσάντ και τη CIA ετοιμάζονται για χερσαία επίθεση στο Ιράν

Μαχητές από διάφορες κουρδικές ιρανικές παρατάξεις προετοιμάζονται για μία πιθανή χερσαία επίθεση στο βορειοδυτικό τμήμα του Ιράν, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Μια χερσαία επίθεση των Κούρδων σε συντονισμό με τους αμερικανο-ισραηλινούς βομβαρδισμούς εναντίον της Τεχεράνης θα μπορούσε να αυξήσει την πίεση στο καθεστώς και να ενθαρρύνει μια εσωτερική εξέγερση που θα εξαπλωνόταν σε άλλα μέρη του Ιράν.

Έξι ημέρες πριν από την έναρξη του πολέμου, πέντε κουρδικές ομάδες που είχαν καταφύγει στο Ιράκ ανακοίνωσαν τον σχηματισμό του Συνασπισμού Πολιτικών Δυνάμεων του Ιρανικού Κουρδιστάν για να πολεμήσουν εναντίον του Ιράν. Αυτές οι κουρδικές ομάδες έχουν χιλιάδες στρατιώτες στα σύνορα Ιράν-Ιράκ και ελέγχουν στρατηγικά σημαντικές περιοχές.

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις έστειλαν εκατοντάδες μέλη τους από τα στρατόπεδα στην ιρακινή πλευρά των συνόρων στην ιρανική πλευρά, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για μια πιθανή επίθεση εναντίον των δυνάμεων του καθεστώτος, δήλωσε πηγή κοντά σε μία από τις παρατάξεις. Οι ιρανικές κουρδικές πολιτοφυλακές υποστηρίζονται από τη Μοσάντ και τη CIA, δήλωσαν δύο Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι και μια τρίτη πηγή με γνώση του θέματος.

Στόχος είναι να καταληφθεί μια συγκεκριμένη περιοχή στην κουρδική περιοχή εντός του Ιράν, προκειμένου να αμφισβητηθεί το καθεστώς και να εμπνευστεί μια ευρύτερη εξέγερση, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος. «Ο πόλεμος ξεκίνησε με μια κινητική φάση από τους στρατούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ, αλλά καθώς ο πόλεμος συνεχίζεται θα υπάρξουν και άλλες προσπάθειες από τη Μοσάντ και τη CIA», δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος. Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο Κογκρέσο σε ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών την Τρίτη: «Δεν εξοπλίζουμε τους Κούρδους. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις με τους Ισραηλινούς».

Η ιδέα να υποστηριχθούν οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις και να χρησιμοποιηθούν για μια χερσαία επίθεση από το Ιράκ στο Ιράν προήλθε αρχικά από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και τη Μοσάντ, με τη CIA να συμμετέχει στην προσπάθεια σε μεταγενέστερο στάδιο, δήλωσε ένας δεύτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποσχέθηκαν στις κουρδικές ιρανικές παρατάξεις όχι μόνο στρατιωτική αλλά και πολιτική υποστήριξη για μια αυτόνομη κουρδική περιοχή σε ένα μελλοντικό Ιράν σε περίπτωση κατάρρευσης του καθεστώτος, ισχυρίστηκε ο αξιωματούχος. «Το πρόβλημα είναι ότι οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις δεν έχουν αρκετή στρατιωτική δύναμη και θα μπορούσαν να καταλήξουν ως κρέας για τα κανόνια», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, δήλωσε στους δημοσιογράφους την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ δεν έχει συμφωνήσει σε κανένα σχέδιο για την υποστήριξη μιας επίθεσης από κουρδικές ιρανικές πολιτοφυλακές εναντίον του καθεστώτος.



Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε ωστόσο τηλεφωνικά την Κυριακή με τους Κούρδους ηγέτες στο Ιράκ, Μασούντ Μπαρζανί και Μπάφελ Ταλαμπανί, για να συζητήσουν τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν και τι μπορεί να ακολουθήσει, ανέφερε το Axios .Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η τηλεφωνική επικοινωνία πήγε καλά, αλλά τόσο ο Μπαρζανί όσο και ο Ταλαμπανί εξέφρασαν επιφυλάξεις σχετικά με την εμπλοκή τους σε οποιαδήποτε χερσαία εισβολή στο Ιράν.

Το CNN ανέφερε ότι ο Τραμπ μίλησε ξεχωριστά με τον ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος του Ιρανικού Κουρδιστάν (PDKI), Μουσταφά Χίτζι. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί από την πλευρά του είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Τετάρτη με τον πρωθυπουργό του Ιράκ, Μοχάμεντ Σία αλ-Σουντάνι, και εξέφρασε την ανησυχία του για μια πιθανή χερσαία εισβολή των κουρδικών ιρανικών παρατάξεων στο Ιράν.

«Ο Ιρακινός πρωθυπουργός τόνισε ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να στραφεί οποιαδήποτε απειλή κατά του Ιράν από ιρακινό έδαφος», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών. Τις ημέρες που ακολούθησαν την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον ιρανικών στρατιωτικών συνοριακών θέσεων στην περιοχή του Κουρδιστάν και εναντίον βάσεων και αστυνομικών τμημάτων των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης στην περιοχή.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε την Τετάρτη ότι η πόλη Μπουκάν στο βορειοδυτικό Ιράν, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ, δέχθηκε σφοδρό βομβαρδισμό.

Την Τετάρτη, οι κουρδικές ιρανικές παρατάξεις αρνήθηκαν ότι ξεκίνησαν χερσαία επίθεση. Μια κουρδική πηγή δήλωσε ότι μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να ξεκινήσει αργότερα αυτή την εβδομάδα, αλλά είπε ότι οι διάφορες παρατάξεις περιμένουν το «πράσινο φως» των ΗΠΑ.

Διαβάστε επίσης