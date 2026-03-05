Επιχείρηση διάσωσης σε άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα

Φωτ. Αρχείου - Το ιρανικό στρατιωτικό πλοίο IRIS Dena που βυθίστηκε στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα στις 4 Μαρτίου 2026.

Η Σρι Λάνκα δήλωσε ότι προσπαθεί να διασώσει ανθρώπους από άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της.

Η Σρι Λάνκα προσπαθεί να «προστατεύσει ζωές» σε ένα άλλο ιρανικό πλοίο στα ανοικτά των ακτών της, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργικού συμβουλίου της χώρας, προσθέτοντας ότι το πλοίο βρισκόταν στην οικονομική ζώνη πέρα από τα χωρικά ύδατα του νησιωτικού κράτους της Νότιας Ασίας.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε ζωές», δήλωσε ο εκπρόσωπος Nalinda Jayatissa.

Υπενθυμίζεται ότι χθες (04/03), αμερικανικό υποβρύχιο έπληξε με τορπίλη ιρανική φρεγάτα στα ανοιχτά της χώρας, στην πρώτη τέτοια επιχείρηση του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, με τη Σρι Λάνκα να ανακοινώνει ότι ανέσυρε 87 σορούς και διέσωσε 32 άτομα.

