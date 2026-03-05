Πόλεμος στο Iράν: Η κρίση στη ναυτιλία του Κόλπου απειλεί με «σοκ» τις τιμές των τροφίμων

Snapshot Ο αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν διαταράσσει την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού λιπασμάτων και απειλεί την επισιτιστική ασφάλεια.

Περίπου το 25

33% του παγκόσμιου εμπορίου πρώτων υλών για λιπάσματα και το 20% του θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

Η μειωμένη διαθεσιμότητα λιπασμάτων αναμένεται να μειώσει τις αποδόσεις των καλλιεργειών και να αυξήσει τις τιμές βασικών τροφίμων και ζωοτροφών.

Οι τιμές της αιγυπτιακής ουρίας, βασικού αζωτούχου λιπάσματος, έχουν αυξηθεί πάνω από 25% λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος παραγωγής και πιέσεις στην κερδοφορία, ενώ απαιτείται μεγαλύτερη κυβερνητική υποστήριξη για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων.

Η παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού λιπασμάτων θα μπορούσε να αντιμετωπίσει σημαντικές διαταραχές εάν συνεχιστεί το ουσιαστικό κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, προκαλώντας ανησυχίες από τους αναλυτές σχετικά με την παραγωγή καλλιεργειών και την επισιτιστική ασφάλεια.

Η διέλευση μέσω της πλωτής οδού, που βρίσκεται στα ανοικτά των νότιων ακτών του Ιράν, έχει ως επί το πλείστον σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις επιθέσεις τους το Σαββατοκύριακο. Εκτιμάται ότι το 1/3 έως 1/4 του παγκόσμιου εμπορίου πρώτων υλών για λιπάσματα διέρχεται από το Ορμούζ, όπως επίσης και το 1/5 του αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

Το de facto κλείσιμο των Στενών επηρεάζει τη μεταφορά αμμωνίας και αζώτου, τα οποία αποτελούν βασικά συστατικά σε πολλά συνθετικά λιπάσματα. Περίπου το ήμισυ της παγκόσμιας παραγωγής τροφίμων εξαρτάται από το συνθετικό άζωτο και οι αποδόσεις των καλλιεργειών θα μειωνόταν χωρίς λίπασμα. Οι ελλείψεις που θα προκύψουν θα ωθήσουν προς τα πάνω τις τιμές βασικών οικιακών ειδών όπως το ψωμί, τα ζυμαρικά και οι πατάτες, και θα καταστήσουν τις ζωοτροφές πιο ακριβές.

Ο Κόλπος φιλοξενεί μερικά από τα μεγαλύτερα εργοστάσια λιπασμάτων στον κόσμο και μια παρατεταμένη διακοπή των μεταφορών θα μπορούσε να διαταράξει την παραγωγή και να αυξήσει το κόστος. Μετά τη Ρωσία, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία, το Ιράν είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος παγκόσμιος εξαγωγέας ουρίας, η οποία είναι το πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο αζωτούχο λίπασμα.

Η ικανότητα παραγωγής λιπασμάτων επηρεάζεται από τη διαθεσιμότητα πρώτων υλών και το αυξανόμενο κόστος της ενέργειας που χρησιμοποιείται στην παραγωγή. Τα ορυκτά αέρια αντιπροσωπεύουν μεταξύ 60% και 80% του κόστους παραγωγής των αζωτούχων λιπασμάτων. Η παγκόσμια προσφορά αζώτου αναμένεται να πληγεί περαιτέρω από το κλείσιμο μονάδων ορυκτού φυσικού αερίου στον Κόλπο. Το Κατάρ έκλεισε τη μεγαλύτερη εγκατάστασή του μετά από επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Οι τιμές των λιπασμάτων έχουν ήδη αυξηθεί, αναβιώνοντας μνήμες από τις αυξήσεις στο κόστος του φυσικού αερίου και των λιπασμάτων που παρατηρήθηκαν στις αρχές του 2022 μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Οι τιμές της αιγυπτιακής ουρίας, οι οποίες αποτελούν σημείο αναφοράς, έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 25%. Έχουν φτάσει τα 625 δολάρια ανά μετρικό τόνο, από 484-490 δολάρια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την CRU Group, μια εταιρεία συμβούλων που παρακολουθεί τις τιμές βασικών προϊόντων.

Η Μέση Ανατολή αποτελεί επίσης την πηγή περίπου του 45% του παγκόσμιου εμπορίου θείου, μιας βασικής πρώτης ύλης για την παραγωγή λιπασμάτων, καθώς και διαφόρων μετάλλων και βιομηχανικών χημικών ουσιών, σύμφωνα με τον Chris Lawson της CRU. Πρόσθεσε: «Ενώ υπάρχουν πολλές αντιστοιχίες με το 2022, οι επιπτώσεις της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή στην προσφορά και τη ζήτηση έχουν τη δυνατότητα να είναι πολύ πιο σοβαρές και εκτεταμένες, ιδίως εάν το στενό του Ορμούζ περιοριστεί για περισσότερο από δύο εβδομάδες».

Ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων χτυπήθηκε στην περιοχή την Τετάρτη, προκαλώντας πυρκαγιά στο μηχανοστάσιό του, σύμφωνα με τις βρετανικές ναυτιλιακές εμπορικές επιχειρήσεις. Είναι το τελευταίο πλοίο που δέχεται επίθεση μετά από περιστατικά στα οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον δύο μέλη του πληρώματος.

Οι ανησυχίες σχετικά με την προμήθεια λιπασμάτων αυξάνονται σε μια δύσκολη περίοδο για τους αγρότες στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι έχουν αρχίσει να φυτεύουν ανοιξιάτικες καλλιέργειες. Ενώ οι περισσότεροι παραγωγοί θα έχουν αρκετό λίπασμα για το επόμενο έτος, σε κανονικές συνθήκες θα προσπαθούσαν ήδη να αγοράσουν για το επόμενο έτος.

Οποιαδήποτε μείωση στη διαθεσιμότητα λιπασμάτων θα σήμαινε ότι οι αγρότες θα εφαρμόζουν λιγότερα λιπάσματα στις καλλιέργειές τους, κάτι που συνήθως μεταφράζεται σε χαμηλότερες αποδόσεις, ωθώντας υψηλότερα τις τιμές των τροφίμων. Μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, οι τιμές των τροφίμων και των μη αλκοολούχων ποτών αυξήθηκαν κατά 16,5% το έτος έως τον Νοέμβριο του 2022, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

Ο πληθωρισμός στις τιμές των ειδών παντοπωλείου αυξήθηκε απροσδόκητα τον περασμένο μήνα, φτάνοντας το 4,3% στις τέσσερις εβδομάδες έως τις 22 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Worldpanel της Numerator, μιας εταιρείας έρευνας αγοράς.«Βλέπουμε άμεση αστάθεια των τιμών, αλλά σε αυτό το στάδιο είναι πολύ νωρίς για να πούμε πώς μπορεί να επηρεαστούν ο τιμές μεσοπρόθεσμα», δήλωσε ο Τομ Μπράντσο, πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτών στη Βρετανία.

Οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις αντιμετώπιζαν πιέσεις στην κερδοφορία τους ακόμη και πριν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή εκτινάξει τις τιμές βασικών εισροών, όπως τα λιπάσματα και τα καύσιμα.«Οι αγρότες βρίσκονταν ήδη σε μια δύσκολη κατάσταση πριν από αυτό και αντιμετώπιζαν στενά περιθώρια κέρδους», δήλωσε ο Σβέιν Τόρε Χόλσεθερ, διευθύνων σύμβουλος της Yara, του δεύτερου μεγαλύτερου παραγωγού λιπασμάτων στον κόσμο.

Κάλεσε τις κυβερνήσεις να κάνουν περισσότερα για να βοηθήσουν τους παραγωγούς τροφίμων: «Οι τιμές των εισροών αυξάνονται, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει υπάρξει μεγάλος αντίκτυπος στις τιμές των καλλιεργειών, επομένως βάζουμε ένα πολύ μεγάλο βάρος στους ώμους των αγροτών τώρα, εκτός εάν υπάρξει κάποια ενίσχυση της υποστήριξης των αγροτών σε αυτή τη δύσκολη περίοδο».

