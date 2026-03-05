Financial Times: Το Πεντάγωνο εξετάζει την ανάπτυξη ουκρανικών drones αναχαίτισης στο Ιράν

Το Πεντάγωνο και τουλάχιστον μία κυβέρνηση του Κόλπου βρίσκονται σε συνομιλίες για την αγορά αναχαιτιστικών συστημάτων ουκρανικής κατασκευής για την απόκρουση επιθέσεων από ιρανικά drones, σύμφωνα με στοιχεία της βιομηχανίας στην Ουκρανία. Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν απέναντι στα κύματα ιρανικών drones Shahed από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμό στο Ιράν. Τα αποθέματά τους όμως μειώνονται και στρέφονται στην εμπειρία του Κιέβου για φθηνότερη άμυνα ενάντια στις ρωσικές επιθέσεις drones .

Η Ουκρανία έχει πρωτοπορήσει στη χρήση αναχαιτιστικών συστημάτων μαζικής παραγωγής που κοστίζουν μερικές χιλιάδες δολάρια για να καταστρέψει ρωσικές εκδόσεις του Shahed, που εκτοξεύονται εναντίον ουκρανικών πόλεων σε σμήνη. Τα Shaheds κοστίζουν μόλις 30.000 δολάρια, ενώ οι πύραυλοι αναχαίτισης όπως οι PAC-3 που χρησιμοποιούνται στο σύστημα Patriot κοστίζουν περισσότερα από 13,5 εκατομμύρια δολάρια ο καθένας.

Ουκρανός αξιωματούχος περιέγραψε τις συζητήσεις με το Πεντάγωνο ως «ευαίσθητο» θέμα. «Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχει μια αύξηση του ενδιαφέροντος για τα ουκρανικά αναχαιτιστικά συστήματα drone, τα οποία μπορούν να αναχαιτίσουν το Shahed σε πολύ χαμηλό κόστος». Ένα τοπικό στέλεχος της βιομηχανίας δήλωσε ότι τυχόν πωλήσεις ουκρανικών συστημάτων, ακόμη και εκείνων που κατασκευάζονται εκτός της χώρας, θα πρέπει να γίνονται σε συντονισμό με το Κίεβο.

Ουκρανός ειδικός σε εκρηκτικά εξετάζει τμήματα ενός καταρριφθέντος στρατιωτικού drone Shahed 136 κοντά στο Χάρκοβο

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τρίτη ότι είχε έρθει σε επαφή με τον εμίρη του Κατάρ, Σεΐχη Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θάνι, και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ-Ναχιάν, σχετικά με τη χρήση της ουκρανικής τεχνολογίας κατά των drones. «Η εμπειρογνωμοσύνη της Ουκρανίας στην αντιμετώπιση των drones «Shahed» είναι αυτή τη στιγμή η πιο προηγμένη στον κόσμο», δήλωσε ο Ζελένσκι . «Ωστόσο, οποιαδήποτε συνεργασία με στόχο την προστασία των εταίρων μας μπορεί να προχωρήσει μόνο χωρίς να μειωθούν οι δικές μας αμυντικές δυνατότητες».

Οι ειδικοί λένε ότι το Ιράν μπορεί να έχει αποθηκεύσει δεκάδες χιλιάδες drones Shahed. Έχει εκτοξεύσει εκατοντάδες από τότε που δέχτηκε επίθεση από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας τα κυρίως σε χώρες του Κόλπου για να σπείρει τον τρόμο και να χρησιμοποιήσει πυραύλους εδάφους-αέρος και αέρος-αέρος των αντιπάλων. Επειδή είναι εύκολο να κρυφτούν και μπορούν να εκτοξευθούν από οπουδήποτε, οι Shahed είναι λιγότερο ευάλωτοι στις τακτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ που βασίζονται στην καταστροφή εκτοξευτών και αποθεμάτων πυραύλων στο έδαφος πριν εκτοξευθούν.

Το Κίεβο έχει στραφεί στη χρήση φθηνότερων όπλων, όπως αντιαεροπορικά όπλα για να καταρρίψει μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των Shaheds, τα οποία η Μόσχα έχει χρησιμοποιήσει εναντίον της Ουκρανίας από τότε που ξεκίνησε την πλήρη εισβολή της το 2022. Η Ουκρανία χρησιμοποιεί επίσης από το φθινόπωρο αναχαιτιστικά ταχείας πτήσης που μπορούν να φτάσουν ταχύτητες 250 χλμ./ώρα, ικανά να πιάσουν ένα Shahed, του οποίου η μέγιστη ταχύτητα είναι 185 χλμ./ώρα.

Αμερικανός στρατιώτης δοκιμάζει το σύστημα αναχαίτισης Merops κατά τη διάρκεια άσκησης στην Πολωνία

Μέχρι στιγμής, το Κίεβο δεν έχει καταφέρει να αναπτύξει ποτελεσματικό αναχαιτιστικό για τα νέα τοπικά παραγόμενα, αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Geran-3 της Ρωσίας, τα οποία πετούν με ταχύτητα άνω των 550 χλμ./ώρα. Η Μόσχα εκτόξευσε 54.000 από αυτά στην Ουκρανία πέρυσι, σύμφωνα με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας.

Το Κίεβο ανησυχεί βέβαια για τις δικές του προμήθειες πυρομαχικών. Αλλά στοιχηματίζει ότι εάν οι χώρες της Μέσης Ανατολής χρησιμοποιήσουν τα δικά τους αναχαιτιστικά drones αντί για τους πυραύλους PAC-3 για τις συστοιχίες Patriot, θα απομείνουν περισσότερες παγκόσμιες προμήθειες PAC-3 για την Ουκρανία, η οποία τα χρειάζεται για να αμυνθεί έναντι προηγμένων πυραύλων κρουζ και βαλλιστικών πυραύλων.

Τα αναχαιτιστικά drone που έχει αναπτύξει η Ουκρανία περιλαμβάνουν το Merops, ένα drone σταθερών πτερύγων που κατασκευάζεται από εταιρείες που χρηματοδοτούνται από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Έρικ Σμιντ. Ένα άλλο τετρακόπτερο σε σχήμα σφαίρας, γνωστό ως Sting, κατασκευασμένο από την ουκρανική εταιρεία Wild Hornets, έχει αναπτυχθεί στα ανοικτά των ακτών της Οδησσού σε drone σκάφη Magura που κατασκευάζονται από την νεοφυή επιχείρηση Uforce. Η General Cherry, μια άλλη ουκρανική εταιρεία, κατασκευάζει επίσης ένα γρήγορο drone αναχαιτιστικής τεχνολογίας.

Οι ιρανικές τακτικές στον Κόλπο μιμούνται τις ρωσικές τακτικές εναντίον της παράκτιας πόλης της Οδησσού, όπου τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed περνούν τον ωκεανό κατά την προσέγγισή τους για να αποφύγουν τα ραντάρ και να μπερδέψουν τα αναχαιτιστικά πυραύλων. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που αναπτύχθηκαν στην ανοιχτή θάλασσα είχαν τις καλύτερες πιθανότητες να τα αναχαιτίσουν, δήλωσε ένας Ουκρανός εμπειρογνώμονας.

Ορισμένα αναχαιτιστικά είναι ικανά να χρησιμοποιούν την υπολογιστική όραση για να κλειδώνουν έναν στόχο, ενώ άλλα καθοδηγούνται εξ αποστάσεως. Στην Ουκρανία, «υπάρχουν κυριολεκτικά δώδεκα εταιρείες που κατασκευάζουν κινητικά αναχαιτιστικά - μικρά τετρακόπτερα σε σχήμα σφαίρας ή drones με σταθερά πτερύγια - για μερικές χιλιάδες δολάρια το καθένα», δήλωσε ένα άτομο που γνωρίζει τις συνομιλίες.



Τα ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed είχαν κριθεί προηγουμένως ως απλή ενόχληση και δεν άξιζαν ένα ακριβό αναχαιτιστικό, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν προκαλέσει πραγματική ζημιά. Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε το Σάββατο έδειξε ένα Shahed να καταστρέφει μια δορυφορική κεραία σε μια ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Μανάμα του Μπαχρέιν. «Το γεγονός ότι οι Shahed περνούν καν, πόσο μάλλον από μια στρατιωτική βάση που είναι το κέντρο επιχειρήσεων για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, και μάλιστα μεσημέρι, είναι εκπληκτικό», δήλωσε ένα άτομο που έχει υπηρετήσει στο αρχηγείο του Πέμπτου Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν.

