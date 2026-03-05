Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

Η MG σκοπεύει να ξεκινήσει παραγωγή αυτοκινήτων στην Ευρώπη έως το 2027 και έχει περιορίσει την αναζήτηση τοποθεσίας εργοστασίου σε πέντε χώρες.

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη
Στόχος της είναι να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ηλεκτρικά οχήματα κινεζικής κατασκευής, οι οποίοι έχουν ήδη επηρεάσει αρνητικά τις πωλήσεις της.

