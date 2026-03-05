Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στήριξη ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τριάθλου σε elite επίπεδο

Newsbomb

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Stoiximan με χαρά ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον διεθνή Έλληνα τριαθλητή Παναγιώτη Μπιτάδο, ενισχύοντας περαιτέρω το δυναμικό των αθλητών που στηρίζει σταθερά τα τελευταία χρόνια.

Η συμφωνία σηματοδοτεί τη στήριξη ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της νέας γενιάς του ελληνικού τριάθλου σε elite επίπεδο και βασίζεται σε κοινές αξίες: προσήλωση στους στόχους, συνέπεια στην προσπάθεια, διαρκή βελτίωση και ήθος εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της υπευθυνότητας και της επιμονής, ενισχύοντας τον ρόλο του αθλητισμού ως δύναμης προόδου και έμπνευσης για τη νέα γενιά.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, γεννημένος στις 2 Οκτωβρίου 2003, καταγράφει σταθερά ανοδική πορεία, με διακρίσεις τόσο στην Ολυμπιακή απόσταση όσο και στο IRONMAN 70.3. Το 2024 αναδείχθηκε Πρωταθλητής Ευρώπης στο IRONMAN 70.3 European Championships στο Ταλίν, ενώ κατέκτησε τη 2η θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Τριάθλου U23 στην Ολυμπιακή απόσταση, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ανάμεσα στους κορυφαίους αθλητές της ηλικιακής του κατηγορίας διεθνώς.

Η δυναμική του παρουσία συνεχίστηκε το 2025 με την 3η θέση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τριάθλου Elite στην Κωνσταντινούπολη, τη νίκη στο IRONMAN 70.3 Venice-Jesolo και την 11η θέση στο IRONMAN 70.3 World Championships στη Marbella. Παράλληλα, συμμετέχει με συνέπεια στις κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, εδραιώνοντας τη θέση του στη διεθνή ελίτ του αθλήματος. Ήδη από το 2022 είχε ξεχωρίσει με τη νίκη του στο Challenge Walchsee-Kaiserwinkl, ενώ από τις κατηγορίες Νέων και Εφήβων είχε αποδείξει το εύρος του ταλέντου και της αγωνιστικής του ωριμότητας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, ο Παναγιώτης Μπιτάδος θα συμμετέχει σε δράσεις και πρωτοβουλίες της Stoiximan που αναδεικνύουν τον αθλητισμό ως μέσο έμπνευσης, υγιούς ανταγωνισμού και θετικής κοινωνικής επιρροής.

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος δήλωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ξεκινά η συνεργασία μου με τη Stoiximan. Είναι σημαντικό για έναν αθλητή να έχει δίπλα του συνεργάτες που πιστεύουν στη διαρκή εξέλιξη και στηρίζουν έμπρακτα την προσπάθεια. Ανυπομονώ για όσα θα δημιουργήσουμε μαζί τα επόμενα χρόνια».

Ο Κώστας Διορέλης, Commercial Director της Stoiximan, σημείωσε: «Ο Παναγιώτης Μπιτάδος εκπροσωπεί μια γενιά αθλητών που συνδυάζουν υψηλές επιδόσεις με χαρακτήρα, πειθαρχία και συνέπεια. Η πορεία του αντικατοπτρίζει τις αξίες που πρεσβεύουμε κι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που τον στηρίζουμε στα επόμενα αγωνιστικά του βήματα.»

Με τη νέα αυτή συνεργασία, η Stoiximan συνεχίζει να επενδύει σε αθλητές που εμπνέουν και προάγουν τον ελληνικό αθλητισμό, ενισχύοντας διαχρονικά τη σύνδεσή της με την προσπάθεια, την πρόοδο και τη διαρκή υπέρβαση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΚΟΣΜΟΣ

Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την παρέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

11:42ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: Με 16,7 εκατ. ευρώ χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής την υπογειοποίηση οδικών αρτηριών στον Δήμο Ηρακλείου

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Novibet για την διαδικασία συναλλαγής της με την Allwyn

11:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Φόβοι για νέα επισιτιστική κρίση λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ - Πώς επηρεάζονται βασικά είδη διατροφής από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά

11:19ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP1: Νέα δεδομένα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

10:54WHAT THE FACT

Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ