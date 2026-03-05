Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν

Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την απόφαση των ΗΠΑ να αναλάβουν στρατιωτική δράση στο Ιράν, καθώς οι περισσότεροι λένε ότι είναι πιθανή μια μακροχρόνια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από την SSRS.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη λίγο μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία εκφράζει αμφιβολίες για τον χειρισμό της κατάστασης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για να λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Ιράν, με το 60% να λέει ότι δεν πιστεύει ότι διαθέτει σαφές σχέδιο για τον χειρισμό της κατάστασης και το 62% να λέει ότι θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Λίγο πάνω από το ένα τέταρτο (27%) πιστεύει ότι οι ΗΠΑ κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο με το Ιράν πριν χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία, με το 39% να λέει ότι οι ΗΠΑ δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά σε διπλωματικό επίπεδο αρχικά και το 33% να μην είναι σίγουρο. Η δημοσκόπηση διεξήχθη το Σάββατο και την Κυριακή, μετά από ειδησεογραφικά δημοσιεύματα ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είχε πεθάνει στις επιθέσεις και σε μεγάλο βαθμό πριν από την δημοσιοποίηση αναφορών για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών .

Συνολικά, το 59% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την αρχική απόφαση για χτύπημα στο Ιράν, με το 41% ​​να την εγκρίνει. Η έντονη αποδοκιμασία (31%) διπλασιάζει περίπου την ισχυρή έγκριση (16%). Ένα οριακά υψηλότερο ποσοστό (44%) δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της προσπάθειας των ΗΠΑ να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση, με το 56% να αντιτίθεται σε αυτό. Μόνο το 12%, ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ το 60% θα ήταν αντίθετο και το 28% δεν είναι σίγουρο.

Η πλειοψηφία, το 56%, λέει ότι βλέπει μια μακροπρόθεσμη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως τουλάχιστον κάπως πιθανή, συμπεριλαμβανομένου του 24% που τη βλέπει ως ένα πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Ερωτηθείς από το CNN τη Δευτέρα πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να τον δω να διαρκεί πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρούσε το Ιράν ως εχθρικό ή εχθρό των ΗΠΑ (το 89% είχε αυτή την άποψη). Σε δημοσκόπηση του CNN που χρονολογείται από το 2000, το Ιράν θεωρείται σταθερά ως εχθρικό ή εχθρό από περισσότερους από 7 στους 10 Αμερικανούς.

Ωστόσο, η νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι λίγοι θεωρούν ότι αυτή η στρατιωτική δράση είναι πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από το Ιράν. Οι περισσότεροι, 54%, λένε ότι το Ιράν θα γίνει μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της στρατιωτικής δράσης, με μόλις το 28% να λέει ότι οι επιθέσεις θα κάνουν το Ιράν λιγότερο απειλητικό. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που εγκρίνουν τη στρατιωτική δράση συνολικά, περίπου το 40% δεν είναι πεπεισμένο ότι θα μειώσει την απειλή από το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν

Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πολύ πιο πιθανό από τους ανεξάρτητους ή τους Δημοκρατικούς να εγκρίνουν τη στρατιωτική δράση του Σαββατοκύριακου (το 77% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει, σε σύγκριση με το 32% των ανεξάρτητων και το 18% των Δημοκρατικών) και να τη θεωρήσουν πιθανό να μειώσει την απειλή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από το Ιράν (το 58% των Ρεπουμπλικανών πιστεύει έτσι έναντι του 21% των ανεξάρτητων και του 9% των Δημοκρατικών).

Μια πλειοψηφία 83% των Ρεπουμπλικανών λέει επίσης ότι ο Τραμπ έχει ένα σαφές σχέδιο για τον χειρισμό της κατάστασης, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ανεξάρτητων (70%) και των Δημοκρατικών (88%) αμφιβάλλει ότι το κάνει. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι λιγότερο ενωμένοι σε δύο ερωτήματα. Είναι περίπου ισόποσα διχασμένοι ως προς το αν αυτή η ενέργεια είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν (το 44% λέει ότι είναι τουλάχιστον κάπως πιθανό, το 44% ότι δεν είναι) και είναι πιο πιθανό να πουν ότι αντιτίθενται (38%) στην αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν ή ότι δεν είναι σίγουροι για την προοπτική (35%) από ό,τι να πουν ότι υποστηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια (27%). Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση 11 μονάδων στην υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για χερσαία στρατεύματα στο Ιράν σε σύγκριση με πέρυσι.

Εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπάρχει ένα έντονο χάσμα μεταξύ εκείνων που λένε ότι θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος του κινήματος MAGA «Make America Great Again» και εκείνων που δεν το πιστεύουν, ένα χάσμα που φαίνεται να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο. Οι Ρεπουμπλικάνοι του MAGA είναι 30 μονάδες πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους που δεν ανήκουν στο MAGA να πουν ότι εγκρίνουν έντονα την απόφαση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, 34 μονάδες πιο πιθανό να πουν ότι θα μειώσει την απειλή που θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ και σχεδόν 50 μονάδες πιο πιθανό να πουν ότι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον Τραμπ ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Ιράν.