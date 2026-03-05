Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν

Το 59% των Αμερικανών αποδοκιμάζει τις επιθέσεις στο Ιράν και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι είναι πιθανή μια μακροπρόθεσμη σύγκρουση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του CNN

Newsbomb

Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σχεδόν 6 στους 10 Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την απόφαση των ΗΠΑ να αναλάβουν στρατιωτική δράση στο Ιράν, καθώς οι περισσότεροι λένε ότι είναι πιθανή μια μακροχρόνια στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των δύο εθνών, σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη από την SSRS.

Η δημοσκόπηση, η οποία διεξήχθη λίγο μετά την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν, διαπιστώνει ότι η πλειοψηφία εκφράζει αμφιβολίες για τον χειρισμό της κατάστασης από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι περισσότεροι λένε ότι δεν εμπιστεύονται τον Τραμπ για να λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Ιράν, με το 60% να λέει ότι δεν πιστεύει ότι διαθέτει σαφές σχέδιο για τον χειρισμό της κατάστασης και το 62% να λέει ότι θα πρέπει να λάβει την έγκριση του Κογκρέσου για οποιαδήποτε περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Λίγο πάνω από το ένα τέταρτο (27%) πιστεύει ότι οι ΗΠΑ κατέβαλαν αρκετές προσπάθειες σε διπλωματικό επίπεδο με το Ιράν πριν χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία, με το 39% να λέει ότι οι ΗΠΑ δεν προσπάθησαν αρκετά σκληρά σε διπλωματικό επίπεδο αρχικά και το 33% να μην είναι σίγουρο. Η δημοσκόπηση διεξήχθη το Σάββατο και την Κυριακή, μετά από ειδησεογραφικά δημοσιεύματα ότι ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ , ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, είχε πεθάνει στις επιθέσεις και σε μεγάλο βαθμό πριν από την δημοσιοποίηση αναφορών για τον θάνατο έξι Αμερικανών στρατιωτών .

Συνολικά, το 59% των Αμερικανών αποδοκιμάζει την αρχική απόφαση για χτύπημα στο Ιράν, με το 41% ​​να την εγκρίνει. Η έντονη αποδοκιμασία (31%) διπλασιάζει περίπου την ισχυρή έγκριση (16%). Ένα οριακά υψηλότερο ποσοστό (44%) δηλώνει ότι τάσσεται υπέρ της προσπάθειας των ΗΠΑ να ανατρέψουν την ιρανική κυβέρνηση, με το 56% να αντιτίθεται σε αυτό. Μόνο το 12%, ωστόσο, τάχθηκε υπέρ της αποστολής χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν, ενώ το 60% θα ήταν αντίθετο και το 28% δεν είναι σίγουρο.

Η πλειοψηφία, το 56%, λέει ότι βλέπει μια μακροπρόθεσμη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ως τουλάχιστον κάπως πιθανή, συμπεριλαμβανομένου του 24% που τη βλέπει ως ένα πολύ πιθανό αποτέλεσμα. Ερωτηθείς από το CNN τη Δευτέρα πόσο μπορεί να διαρκέσει ο πόλεμος, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν θέλω να τον δω να διαρκεί πολύ. Πάντα πίστευα ότι θα ήταν τέσσερις εβδομάδες. Και είμαστε λίγο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Μια ξεχωριστή δημοσκόπηση του CNN που διεξήχθη τον Ιανουάριο διαπίστωσε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Αμερικανών θεωρούσε το Ιράν ως εχθρικό ή εχθρό των ΗΠΑ (το 89% είχε αυτή την άποψη). Σε δημοσκόπηση του CNN που χρονολογείται από το 2000, το Ιράν θεωρείται σταθερά ως εχθρικό ή εχθρό από περισσότερους από 7 στους 10 Αμερικανούς.

Ωστόσο, η νέα δημοσκόπηση δείχνει ότι λίγοι θεωρούν ότι αυτή η στρατιωτική δράση είναι πιθανό να μειώσει τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από το Ιράν. Οι περισσότεροι, 54%, λένε ότι το Ιράν θα γίνει μεγαλύτερη απειλή για τις ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της στρατιωτικής δράσης, με μόλις το 28% να λέει ότι οι επιθέσεις θα κάνουν το Ιράν λιγότερο απειλητικό. Ακόμη και μεταξύ εκείνων που εγκρίνουν τη στρατιωτική δράση συνολικά, περίπου το 40% δεν είναι πεπεισμένο ότι θα μειώσει την απειλή από το Ιράν.

Οι Ρεπουμπλικάνοι στηρίζουν τις επιθέσεις στο Ιράν

Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι πολύ πιο πιθανό από τους ανεξάρτητους ή τους Δημοκρατικούς να εγκρίνουν τη στρατιωτική δράση του Σαββατοκύριακου (το 77% των Ρεπουμπλικανών εγκρίνει, σε σύγκριση με το 32% των ανεξάρτητων και το 18% των Δημοκρατικών) και να τη θεωρήσουν πιθανό να μειώσει την απειλή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ από το Ιράν (το 58% των Ρεπουμπλικανών πιστεύει έτσι έναντι του 21% των ανεξάρτητων και του 9% των Δημοκρατικών).

Μια πλειοψηφία 83% των Ρεπουμπλικανών λέει επίσης ότι ο Τραμπ έχει ένα σαφές σχέδιο για τον χειρισμό της κατάστασης, ενώ η μεγάλη πλειοψηφία των ανεξάρτητων (70%) και των Δημοκρατικών (88%) αμφιβάλλει ότι το κάνει. Οι Ρεπουμπλικάνοι είναι λιγότερο ενωμένοι σε δύο ερωτήματα. Είναι περίπου ισόποσα διχασμένοι ως προς το αν αυτή η ενέργεια είναι πιθανό να οδηγήσει σε μια μακροχρόνια στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν (το 44% λέει ότι είναι τουλάχιστον κάπως πιθανό, το 44% ότι δεν είναι) και είναι πιο πιθανό να πουν ότι αντιτίθενται (38%) στην αποστολή χερσαίων στρατευμάτων στο Ιράν ή ότι δεν είναι σίγουροι για την προοπτική (35%) από ό,τι να πουν ότι υποστηρίζουν μια τέτοια προσπάθεια (27%). Ωστόσο, αυτό σηματοδοτεί μια αύξηση 11 μονάδων στην υποστήριξη μεταξύ των Ρεπουμπλικανών για χερσαία στρατεύματα στο Ιράν σε σύγκριση με πέρυσι.

Εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, υπάρχει ένα έντονο χάσμα μεταξύ εκείνων που λένε ότι θεωρούν τους εαυτούς τους μέρος του κινήματος MAGA «Make America Great Again» και εκείνων που δεν το πιστεύουν, ένα χάσμα που φαίνεται να συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με την εμπιστοσύνη στον πρόεδρο. Οι Ρεπουμπλικάνοι του MAGA είναι 30 μονάδες πιο πιθανό από τους Ρεπουμπλικάνους που δεν ανήκουν στο MAGA να πουν ότι εγκρίνουν έντονα την απόφαση για ανάληψη στρατιωτικής δράσης, 34 μονάδες πιο πιθανό να πουν ότι θα μειώσει την απειλή που θέτει το Ιράν για τις ΗΠΑ και σχεδόν 50 μονάδες πιο πιθανό να πουν ότι έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον Τραμπ ότι θα λάβει τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη χρήση βίας από τις ΗΠΑ στο Ιράν.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης: Εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Και η Ισπανία στέλνει δύναμη - Η ισχυρή Ελλάδα παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια - Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια στα καύσιμα»

13:00ΥΓΕΙΑ

Μαρίνα Ραυτοπούλου για διαβήτη: Η τεχνολογία δεν θα κάνει τη δουλειά της αν δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών | Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν - Το χάσμα στις απόψεις Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

12:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ και Ουόκαπ, αμφίβολος ο Μόρις

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Χαλίκος: Θρήνος στην Κάλυμνο για τον ομογενή ευεργέτη του νησιού

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

12:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο επεισόδιο στο Καπιτώλιο: Έβγαλαν «σηκωτό» βετεράνο - Φώναζε «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στα ανοιχτά της Κύπρου η γαλλική φρεγάτα – «Υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία που έγινε στόχος»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια»: Η Μαδρίτη διαψεύδει το Λευκό Οίκο για τα περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Viral φαινόμενο» ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

12:12LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα στη Χαλκίδα - Πλήθος κόσμου για τον χολιγουντιανό star

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ