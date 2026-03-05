Όργιο σκανδάλων διαφθοράς στην Ουκρανία: Διοικητής της SBU συνελήφθη να παίρνει 320.000 δολάρια

Από σκάνδαλο σε σκάνδαλο διαφθοράς η Ουκρανία,

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ, ο «αποκεφαλισμός» με εντολή Ζελένσκι του συνταγματάρχη Βολοντίμιρ Κομπανιτσένκο, ο οποίος συνελήφθη μαζί με τον διοικητή της επιμελητείας της Πολεμικής Αεροπορίας όταν έλαβαν δωροδοκία 320.000 δολαρίων που συνδέεται με σχέδιο υπεξαίρεσης αμυντικών συμβάσεων ύψους 32 εκατομμυρίων

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα για την απομάκρυνση του Κομπανιτσένκο από τη θέση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στην περιοχή Zhytomyr στα βόρεια της χώρας.

Το μέτρο ήρθε λίγες μέρες αφότου δικαστήριο διέταξε την κράτησή του για 60 ημέρες , στο πλαίσιο έρευνας για υπεξαίρεση κεφαλαίων για την κατασκευή αμυντικών έργων σε στρατιωτικά αεροδρόμια.

Ο Κομπανιτσένκο ανέλαβε επικεφαλής της SBU στο Zhytomyr τον Νοέμβριο του 2022, εν μέσω της ρωσικής επίθεσης.

Στις 25 Φεβρουαρίου, πράκτορες εσωτερικής ασφάλειας αιφνιδίασαν τον ίδιο και τον συνταγματάρχη Andri Ukrainets, τον διοικητή επιμελητείας της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς λάμβαναν 320.000 δολάρια σε μετρητά.

Και οι δύο συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω.

Η υπόθεση ξεκίνησε τον Μάιο του 2025, όταν το κράτος διέθεσε 1,4 δισεκατομμύρια γρίβνα —περίπου 32 εκατομμύρια δολάρια— για την κατασκευή προκατασκευασμένων αψιδωτών κατασκευών για την προστασία της αεροπορίας σε λειτουργικά αεροδρόμια.

Το Τμήμα Στρατιωτικής Αντικατασκοπείας εντόπισε σοβαρές παρατυπίες: σχέδια που δεν πληρούσαν τα πρότυπα, κατασκευές με ανεπαρκή προστασία και φουσκωμένα κόστη. Παρ' όλα αυτά, οι προκαταβολές βάσει των συμβάσεων είχαν ήδη αρχίσει να μεταφέρονται.

Αντιμέτωποι με αυτή την εσωτερική έρευνα, οι Ουκρανοί στράφηκαν στον Κομπανιτσένκο για να σταματήσουν τις επιθεωρήσεις. Ο επικεφαλής της SBU ενήργησε ως εγγυητής της συμφωνίας και ενέπλεξε άμεσα έναν από τους εργολάβους στο σχέδιο.

Οι δυο τους σχεδίαζαν να μεταφέρουν περίπου 13 εκατομμύρια εθνικά νομίσματα - περίπου το 1% της χρηματοδότησης - για να δωροδοκήσουν ελεγκτές και να αναθέσουν πλασματικές γνώμες σχετικά με την ποιότητα των έργων.

Η υπόθεση προκάλεσε άμεση αντίδραση στην ηγεσία ασφαλείας. Μια μέρα πριν από τις συλλήψεις, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε «εκκαθάριση» υπηρεσιών και προειδοποίησε ότι όσοι βάζουν τα συμφέροντά τους πάνω από αυτά της χώρας θα απομακρυνθούν.

За ексочільника СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка, який фігурує у справі про корупцію під час будівництва укриттів для літаків, внесли заставу. Про це Суспільному повідомила пресслужба ВАКС https://t.co/DuRSfJBQLt — SUSPILNE NEWS ? (@suspilne_news) March 5, 2026

Η Ουκρανία κατατάσσεται στην 105η θέση από 180 χώρες στον Δείκτη Αντίληψης της Διαφθοράς της Διεθνούς Διαφάνειας για το 2024, το δεύτερο πιο διεφθαρμένο κράτος στην Ευρώπη.

Παρά τη βελτίωση από την 142η θέση το 2014, το Κίεβο εξακολουθεί να απέχει πολύ από τα πρότυπα που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να προχωρήσει στη διαδικασία ένταξης.

