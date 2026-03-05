Η UEFA αποφασίζει για το Finalissima: Καθυστερούν οι οριστικές εξελίξεις για το Ισπανία - Αργεντινή

Η καθυστέρηση οφείλεται στην αβεβαιότητα που υπάρχει σχετικά με τη δυνατότητα του Κατάρ να φιλοξενήσει την αναμέτρηση.

Ο αγώνας ανάμεσα στην Πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία και την κάτοχο του Copa America, Αργεντινή είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 27 Μαρτίου στο Lusail Stadium στη Ντόχα.

Η διεξαγωγή του στο Κατάρ, ωστόσο, θεωρείται πλέον όλο και λιγότερο πιθανή, καθώς η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας ανέστειλε επ’ αόριστον τα τουρνουά μετά τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν και τα αντίποινα που ακολούθησαν στην Αραβική Χερσόνησος.

Σύμφωνα με το Reuters, το Κατάρ πιέζει έντονα ώστε το παιχνίδι να παραμείνει στην Ντόχα, έχοντας επενδύσει σημαντικά ποσά για τη φιλοξενία της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση αλλαγής έδρας, θα απαιτηθεί συμφωνία ανάμεσα στην UEFA, τη CONMEBOL, τη FIFA και τις ομοσπονδίες των δύο χωρών (βλ. Royal Spanish Football Federation και Argentine Football Association).

Σε δήλωσή της στο Reuters, η UEFA ανέφερε ότι οι επαφές με τους τοπικούς διοργανωτές συνεχίζονται, επισημαίνοντας ότι έχουν καταβάλει σημαντική προσπάθεια για την επιτυχία της αναμέτρησης. Παράλληλα τόνισε ότι η τελική απόφαση αναμένεται μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας και ότι προς το παρόν δεν εξετάζεται εναλλακτική τοποθεσία.

Πηγές είχαν αναφέρει στο Reuters, στις 3 Μαρτίου, ότι το Λονδίνο αποτελεί το επικρατέστερο σενάριο για τη φιλοξενία του αγώνα, ενώ ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως εξετάζονται επίσης η Ρώμη και το Μιλάνο.

Το Wembley Stadium είχε φιλοξενήσει την προηγούμενη διοργάνωση το 2022, όταν η Αργεντινή επικράτησε της Ιταλίας, ωστόσο στις 27 Μαρτίου είναι ήδη προγραμματισμένο στο ίδιο γήπεδο το φιλικό ανάμεσα στην Αγγλία και την Ουρουγουάη.

Διαβάστε επίσης