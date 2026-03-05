Κρεμλίνο για Ιράν: «Αυτός δεν είναι δικός μας πόλεμος»

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα, ο εκπρόσωπος Τύπου του Ρώσου Προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ, απάντησε σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ρωσία θα πρέπει να επηρεάσει με κάποιον τρόπο τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή.

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι προς το συμφέρον μας. Πρέπει να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο των παγκόσμιων αναταραχών που βλέπουμε να ξεκινούν στην οικονομία μας. Πρέπει να εξασφαλίσουμε οφέλη για εμάς όπου μπορούμε, όσο κυνικό και αν ακούγεται αυτό», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Τόνισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να σταματήσει τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, επειδή «μόνο το μέρος που ξεκίνησε αυτόν τον πόλεμο μπορεί να τον σταματήσει και, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να το κάνει».

