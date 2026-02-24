Ρωσία: «Η σύγκρουση στην Ουκρανία έχει εξελιχθεί σε ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Δύση»





Κατοικία στις φλόγες έπειτα από ρωσικό πλήγμα, στην επαρχία Κιέβου, στις 23 Δεκεμβρίου 2025. 

Ukrainian Emergency Service μέσω ΑΡ
Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα ότι η απόφαση των χωρών της Δύσης να παρέμβουν στη σύγκρουση στην Ουκρανία σημαίνει ότι έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ευρύτερη αντιπαράθεση με χώρες που η Ρωσία πιστεύει ότι θέλουν να την συντρίψουν.

Μιλώντας ακριβώς τέσσερα χρόνια μετά την εισβολή δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών στην Ουκρανία κατ’ εντολή του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η σύγκρουση συνεχίζεται, αλλά ότι η Μόσχα παραμένει ανοικτή στην επίτευξη των στόχων της μέσω πολιτικών και διπλωματικών μέσων.

«Ύστερα από την άμεση παρέμβαση σε αυτή τη σύγκρουση από δυτικοευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, η ειδική στρατιωτική παρέμβαση de facto μετατράπηκε σε μια πολύ μεγαλύτερη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και χωρών της Δύσης, που είχαν και συνεχίζουν να έχουν τον στόχο της καταστροφής της χώρας μας», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Ερωτηθείς εάν η Μόσχα πιστεύει πως η σύγκρουση μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών, ο Πεσκόφ δήλωσε: «Συνεχίζουμε τις προσπάθειές μας να επιτύχουμε ειρήνη, η θέση μας είναι πολύ ξεκάθαρη και σταθερή. Τα πάντα εξαρτώνται τώρα από τις ενέργειες του καθεστώτος του Κιέβου».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα σε θέση να πει πότε και πού θα πραγματοποιηθεί ο επόμενος γύρος ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία καθώς είναι δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. «Πραγματικά ελπίζουμε ότι αυτή η δουλειά θα συνεχιστεί», δήλωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ



