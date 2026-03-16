Τροχαίο στη Βούλα: Η στιγμή που ο 24χρονος παραβιάζει το κόκκινο φανάρι και σκοτώνει την 58χρονη

Με ιλιγγιώδη ταχύτητα κινούνταν επί της Ποσειδώνος ο 24χρονος που καρφώθηκε με το ΙΧ του πάνω στο ταξί της 58χρονης οδηγού ταξί και της στέρησε τη ζωή.

Ο νεαρός έτρεχε με ιλιγγιώδη, παραβίασε το κόκκινο φανάρι και έπεσε αφρενάριστος στο ταξί που οδηγούσε η Ολυμπία, η οποία κατέληξε λίγο αργότερα στο νοσοκομείο όπου διακομίσθηκε.

«Ήτανε ένα κορίτσι το οποίο ήταν πάρα πολύ γλυκό, χαμογελαστό, ουδέποτε δημιουργούσε προβλήματα, ειδικά στο επάγγελμά μας. Δεν πιστέψαμε ποτέ ότι η Ολυμπία μπορεί να είχε ευθύνη στο τροχαίο, ήταν πάντα τυπική στον ΚΟΚ», ανέφερε η φίλη της, Όλγα, μιλώντας στο Mega κι αποκάλυψε ότι η Ολυμπία επρόκειτο να αφήσει το ταξί και να πάει στη Σουηδία που ζούσε η κόρη της.

«Βγήκαμε αληθινοί ότι είχε γίνει παραβίαση κόκκινου από τον έτερο και δυστυχώς χάθηκε η ζωή τόσο άδικα. Δυστυχώς κοπήκαν και τα όνειρά της να είναι κοντά στην κόρη της, να χαρεί με πράγματα μαζί της, όπως και το παιδί αυτήν την στιγμή στερείται τη μητέρα του».

«Έχει διπολική διαταραχή, αρνείται να συνεργαστεί με δικηγόρο»

Σε ό,τι αφορά στον 24χρονο, οι γονείς του μιλώντας στην ίδια εκπομπή αποκάλυψαν ότι «δεν είναι σε ψυχική κατάσταση φυσιολογική. Όχι τώρα εξαιτίας του ατυχήματος, τώρα έχει επιβαρυνθεί φυσικά αλλά υπήρχε προηγούμενο. Λάμβανε (σ.σ.: φαρμακευτική αγωγή) για δύο χρόνια και ήταν υπό τακτική ιατρική παρακολούθηση. Διπολική διαταραχή. Ήταν σε κρίση και ήταν αρκετά πιο πριν σε κρίση. Είχε χαθεί δύο μέρες από το σπίτι, συνέβαιναν παράξενα πράγματα, είχε χάσει το κινητό του δεν είχε επικοινωνία», είπε ο πατέρας του.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είναι και η αίσθηση, οι τύψεις ότι αν μπορούσαμε να μην τον είχαμε αφήσει να σταματήσει τη θεραπεία; Αλλά τον βλέπαμε να συνεχίζει τις σπουδές του. Δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή η ψυχωτική κρίση θα ξέσπαγε έτσι έντονα και τόσο ραγδαία και με τέτοια αποτελέσματα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας. Δεν μπορείς να χωνέψεις ότι το παιδί που το βλέπεις να εργάζεται ταυτόχρονα αυτό δουλεύει μέσα του και σε δύο μέρες μέσα θα είναι σε κατάσταση τέτοια που θα οδηγεί το αυτοκίνητο και θα λέει: "πάω με αποστολή τώρα". Δεν το διανοείσαι», πρόσθεσε η μητέρα του.

Ο 24χρονος οδηγός συνεχίζει να κρατείται και δεν έχει απολογηθεί, καθώς αρνείται κατηγορηματικά την εκπροσώπησή του από δικηγόρο.

«(...) Μόνο με τον αδελφό του ήταν σε επικοινωνία. Ο αδελφός του εκείνο το βράδυ τον εντόπισε, έσπευσε να τον συμμαζέψει, κατέβασε τις ασφάλειες ώστε να μην μπορεί να βγει. Τώρα το παιδί δεν συνεργάζεται γιατί είναι ακόμα σε κρίση. Επανήλθε η ιατρική συνταγή, γι’ αυτό κρατείται γιατί αρνείται τον διορισμό συνηγόρου, ούτε ο ίδιος είναι σε θέση να μιλήσει. Αύριο θα πάμε για τρίτη φορά στην ανακρίτρια μήπως δεχθεί τον διορισμό του συνηγόρου για να βγει μία απόφαση, γιατί θα είναι κρατούμενος, αντιμετωπίζει κακούργημα. Κάποιες στιγμές αν πάει κάποιος να τον ζορίσει, εγώ για παράδειγμα, "μην με ακουμπάς δεν σε αναγνωρίζω" και τέτοια πράγματα», συμπληρώνει ο πατέρας του.