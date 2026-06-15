Εργατικό ατύχημα στο Πέραμα - 38χρονος τραυματίστηκε στο πόδι από ανυψωτικό μηχάνημα

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Πέραμα, στο οποίο τραυματίστηκε στο πόδι ένας 38χρονος εργάτης.

Ειδικότερα, ο 38χρονος πακιστανικής καταγωγής, ο οποίος εργάζεται ως οδηγός ιδιωτικής μεταφορικής εταιρείας βρισκόταν εντός της λιμενικής εγκατάστασης του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στο Ικόνιο Κερατσινίου.

Κατά τη διαδικασία ανύψωσης έμφορτου εμπορευματοκιβωτίου από ανυψωτικό μηχάνημα, το φορτηγό όχημα ανασηκώθηκε μαζί με το εμπορευματοκιβώτιο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 38χρονου οδηγού του στο πόδι.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» για την παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθη ο 48χρονος χειριστής του ανυψωτικού μηχανήματος για σωματική βλάβη από αμέλεια.

Διαβάστε επίσης